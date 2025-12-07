ΗΠΑ: Χάνουν το πλεονέκτημα χρηματοδότησης καθώς η Ασία δανείζεται σε ευρώ

Οι πολιτικές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κινδυνεύουν να διαβρώσουν την αμερικανική κυριαρχία στην άντληση κεφαλαίων.

Οι ασιατικές οικονομίες δεν μετατοπίζουν μόνο τους εμπορικούς τους δεσμούς για να αντιμετωπίσουν τους αμερικανικούς δασμούς· μετακινούν ολοένα και περισσότερο και τη χρηματοδότησή τους σε άλλες αγορές, υπογραμμίζοντας πώς οι πολιτικές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κινδυνεύουν να διαβρώσουν την αμερικανική κυριαρχία στην άντληση κεφαλαίων.

Οι δανειολήπτες της περιοχής της Ασίας-Ειρηνικού αύξησαν την έκδοση ομολόγων σε ευρώ σε επίπεδο ρεκόρ, στο 23% του συνολικού μεριδίου σε σχέση με τα δύο νομίσματα φέτος, έξι ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το 2024, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg. Οι εκδόσεις ομολόγων σε ευρώ από εταιρείες και κυβερνήσεις αυξήθηκαν κατά 75% το 2025, στα 86,4 δισ. ευρώ (100,7 δισ. δολάρια).

Πολλαπλές ασιατικές συμφωνίες κατατάχθηκαν στις πιο υπερκαλυμμένες στην ευρωπαϊκή αγορά δημόσια συνδεδεμένων ομολόγων κατά την εβδομάδα έναρξής τους, σύμφωνα με τα στοιχεία. Οι συμφωνίες σε δολάρια εξακολουθούν να αποτελούν την πλειονότητα των χρηματοδοτικών συναλλαγών, και ο δανεισμός σε δολάρια από ασιατικούς εκδότες έχει αυξηθεί κατά 29% φέτος. Ωστόσο, το μερίδιο αγοράς μειώθηκε, και το αμερικανικό πλεονέκτημα στη χρηματοδότηση ενδέχεται να διαβρώνεται αργά.

«Κύρια κινητήρια δύναμη είναι η ανάγκη διαφοροποίησης μακριά από την υπερσυγκέντρωση στο δολάριο», δήλωσε ο Ντάνιελ Κιμ, συν-επικεφαλής αγορών χρέους για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού στην HSBC. «Η φετινή έκρηξη στην έκδοση ομολόγων σε ευρώ προκύπτει από μια σύμπτωση στρατηγικών κινήτρων που υπερβαίνουν τη συνήθη αναχρηματοδότηση.»

Οι εμπορικές κινήσεις του προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ φέτος, καθώς και η πίεσή του προς τη Federal Reserve να μειώσει τα επιτόκια παρά τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό, έχουν κλονίσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην πρωτοκαθεδρία του δολαρίου, ωθώντας τους να στραφούν σε περιουσιακά στοιχεία σε ευρώ. Οι ασιατικοί δανειολήπτες ακολούθησαν το παράδειγμα, με την έκδοση ομολόγων σε ευρώ να εκτινάσσεται για να καλύψει τη ζήτηση για διαφοροποίηση, ενώ το δολάριο υποχώρησε κατά 11% έναντι του ευρώ.

«Η αποδολαριοποίηση ή η διαφοροποίηση των επενδυτικών χαρτοφυλακίων για μεγαλύτερη τοποθέτηση σε νομίσματα εκτός δολαρίου είναι ένα θέμα που έχουμε παρατηρήσει φέτος», δήλωσε ο Μπεν Γουάνγκ, επικεφαλής αγορών χρέους εκτός Κίνας στην Deutsche Bank.

Το ευρώ αντιπροσώπευε μικρότερο μερίδιο του όγκου συναλλαγών ομολόγων της Deutsche Bank στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού στην αρχή του έτους, αλλά αντιπροσώπευε «πάνω από 10%, ακόμη και 20%» μετά την είσοδο στο δεύτερο εξάμηνο, πρόσθεσε.

Η άνθηση τροφοδοτείται επίσης από το χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης, καθώς ορισμένοι ασιατικοί δανειολήπτες μπορούν να αντλήσουν χρήματα φθηνότερα σε ευρώ παρά σε δολάρια ή στο εθνικό τους νόμισμα. Το premium που πληρώνουν οι επενδυτές για να ανταλλάξουν ευρώ σε δολάρια βρίσκεται σε χαμηλό πενταετίας, στο 3,1 μονάδες βάσης, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Για χρόνια, οι επικριτές προέβλεπαν το τέλος του αμερικανικού δολαρίου ως νομίσματος αποθεμάτων, και είχαν εντελώς άδικο. Για πολλά χρόνια, η έκδοση δολαρίου αυξανόταν ραγδαία, και δεν είναι σαφές αν η πρόσφατη αντιστροφή αποτελεί στιγμιαίο φαινόμενο ή μακροπρόθεσμη τάση.

Τον Ιούνιο, το δολάριο αντιπροσώπευε το 63% των ομολόγων που εκδόθηκαν από δανειολήπτες εκτός του εθνικού τους νομίσματος, αύξηση 20 ποσοστιαίων μονάδων από τα τέλη του 2007, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών. Το μερίδιο του ευρώ είχε μειωθεί στο 25% από 32% κατά την ίδια περίοδο.

Ωστόσο, η αυξανόμενη ελκυστικότητα του ευρώ για συμμετέχοντες στην ασιατική αγορά όσον αφορά τη χρηματοδότηση και τις επενδύσεις σε χρέος αντανακλά μια «κανονικοποίηση» μετά την έκρηξη των πωλήσεων σε δολάρια, δήλωσε ο Μάρτιν Σουλτς, επικεφαλής οικονομολόγος της Fujitsu Ltd. στην Ιαπωνία. «Έχουμε έναν πιο πολυπολικό κόσμο», πρόσθεσε.

Σημαντικές συμφωνίες στην Ευρώπη φέτος περιλαμβάνουν την έκδοση ομολόγων της Κίνας ύψους 4 δισ. ευρώ, που προσέλκυσε προσφορές άνω των 100 δισ. ευρώ, και την προσφορά ύψους 5,5 δισ. ευρώ της ιαπωνικής εταιρείας τηλεπικοινωνιών NTT Inc., τη μεγαλύτερη εταιρική έκδοση σε ευρώ από την Ασία το 2025.

«Σου δίνει μια ευρύτερη αγορά για επενδύσεις, με χρηματοροές από διαφορετικές περιοχές και διαφορετικούς τύπους εταιρειών», δήλωσε ο Κρις Ιγκκό, επικεφαλής επενδύσεων για βασικές επενδύσεις στην Axa Investment Managers με έδρα το Λονδίνο. «Είναι μια αρκετά υγιής εξέλιξη.»

Η έλξη της «γηραιάς ηπείρου» ως προορισμού χρηματοδότησης αναμένεται να συνεχιστεί και του χρόνου. Ο Οουεν Γκάλιμορ, επικεφαλής ανάλυσης πιστώσεων για την Ασία-Ειρηνικό στη Deutsche Bank, προβλέπει ότι η έκδοση ομολόγων σε ευρώ από ασιατικούς δανειολήπτες θα φτάσει τα 125 δισ. δολάρια το 2026, αύξηση άνω του 20%.

«Βλέπουμε γενικά τους εκδότες να επιδιώκουν την επέκταση του αποτυπώματός τους, όχι μόνο εντός Ασίας αλλά και εκτός, με την Ευρώπη να συνεχίζει να είναι μια βασική αγορά», δήλωσε ο Χένρι Λοχ, επικεφαλής πιστώσεων Ασίας στην Aberdeen Investments. «Αναμένουμε αυξανόμενο ενδιαφέρον για εκδόσεις σε ευρώ για τη χρηματοδότηση αυτής της ανάπτυξης».