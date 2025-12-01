Alpha Finance για τράπεζες: Η ισχυρή πιστωτική επέκταση οδηγεί σε υψηλότερες τιμές στόχους

Η Alpha Finance, σε νέα της έκθεση για τον τραπεζικό κλάδο, εκτιμά ότι οι ελληνικές τράπεζες εισέρχονται με ισχυρή δυναμική στο 2026 καθώς οι φετινές πιέσεις στα έσοδα από τόκους, λόγω της ομαλοποίησης της νομισματικής πολιτικής, σταδιακά υποχωρούν.

Σύμφωνα με νέα έκθεση της Alpha Finance για τον τραπεζικό κλάδο, η σταθερή πορεία των βασικών εσόδων, η συνεχιζόμενη πιστωτική επέκταση και οι ενισχυμένες κεφαλαιακές θέσεις αποτελούν τους βασικούς πυλώνες που στηρίζουν τη θετική εικόνα για τον ελληνικό τραπεζικό τομέα.

Όπως αναφέρει στην έκθεσή της η χρηματιστηριακή, η πιστωτική επέκταση εξακολουθεί να καθοδηγείται κυρίως από τα επιχειρηματικά δάνεια, με την ζήτηση για δανεισμό να διατηρείται ισχυρή, κυρίως λόγω των επενδύσεων σε ενέργεια, υποδομές, τουρισμό και ακίνητα ενώ παράλληλα τα δάνεια προς ιδιώτες εμφανίζουν σημάδια ανάκαμψης με τις πρωτοβουλίες του ελληνικού κράτους να αναμένεται να στηρίξουν την αγορά στεγαστικών δανείων.

Επιπρόσθετα το χαμηλό κόστος καταθέσεων (σε επίπεδο τιμολόγησης και μείγματος), σε συνδυασμό με τις στρατηγικές αντιστάθμισης του επιτοκιακού ρίσκου και τα αυξανόμενα χαρτοφυλάκια σταθερού εισοδήματος, συνεχίζουν να στηρίζουν τα καθαρά έσοδα τόκων. Τα έσοδα από προμήθειες ενισχύονται από την ανάπτυξη των εργασιών Αsset Μanagement και Βancassurance.

Οι νέες τιμές στόχοι αυξάνονται κατά 5–8%, αντικατοπτρίζοντας τις αναβαθμίσεις στις εκτιμήσεις κερδοφορίας.

Η Alpha Finance επαναλαμβάνει τη σύσταση «Αγορά» για την Τράπεζα Κύπρου, με τιμή στόχο τα €9,40, η οποία παραμένει η κορυφαία επιλογή της από το σύνολο των τραπεζών υπό κάλυψη. Αντίστοιχα, διατηρείται η σύσταση «Αγορά» για τη Eurobank, με τιμή στόχο τα €4,10, ως η προτιμώμενη επιλογή μεταξύ των εγχώριων τραπεζών λόγω της υψηλής κερδοφορίας, των αυξανόμενων διανομών και της κεφαλαιακής ευελιξίας.

Θετική παραμένει η στάση και για την Τράπεζα Πειραιώς (τιμή στόχος €8,10), όπου εκτιμάται ότι υπάρχει περιθώριο περαιτέρω re-rating. Για την Εθνική Τράπεζα, διατηρείται η σύσταση «Διακράτηση» με τιμή στόχο τα €13,40, καθώς η αποτίμηση θεωρείται δίκαιη εν απουσία περαιτέρω μη οργανικών κινήσεων

Η Alpha Finance εκτιμά ότι ο τραπεζικός κλάδος εξακολουθεί να διαπραγματεύεται σε ελκυστικά επίπεδα (1,18x P/TBV και 8,4x P/E στις εκτιμήσεις 2026), αφήνοντας περιθώρια περαιτέρω αναβάθμισης, λαμβάνοντας υπόψη τις προοπτικές κερδοφορίας, τις αυξημένες διανομές μερισμάτων, την ευελιξία στην αξιοποίηση του πλεονάζοντος κεφαλαίου και τη θετική τάση των ευρωπαϊκών τραπεζών.

Από τις αρχές του έτους οι ελληνικές τράπεζες έχουν ενισχυθεί κατά 81%, ξεπερνώντας σε απόδοση τις ευρωπαϊκές, κυρίως λόγω του re-rating, με τους αναλυτές της Alpha Finance να προκρίνουν σταδιακές τοποθετήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τη δυνητική μεταβλητότητα της αγοράς