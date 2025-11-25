Κερδοφόρο «3x3» η Wall Street - Άνοδος πάνω από 660 μονάδες για Dow Jones

Τρίτη διαδοχική ημέρα ανόδου για τους δείκτες. Ξεχώρισε η Alphabet στη σημερινή συνεδρίαση.

Κέρδη κατέγραψαν οι δείκτες στη Wall Street την Τρίτη, σημειώνοντας την τρίτη διαδοχική ημέρα ανόδου, καθώς το επενδυτικό ηθικό διατηρήθηκε «ανεβασμένο», αφού αξιολόγησαν τις πιθανότητες σχετικά με μια ενδεχόμενη μείωση των επιτοκίων από την Federal Reserve στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, παρά τα νέα -και όχι ιδιαίτερα αισιόδοξα- «μάκρο» για την αμερικανική οικονομία που δημοσιεύτηκαν νωρίτερα.

Η Alphabet ξεχώρισε σήμερα, σημειώνοντας άνοδο πάνω 1,5% μετά από αναφορές πως η Meta (+3,8%) βρίσκεται σε συζητήσεις για τη χρήση ΑΙ τσιπ (TPU) της Google σε data centers της το 2027, ενώ δεν αποκλείεται να ενοικιάσει τσιπ από το τμήμα cloud της το 2026. Οι αναφορές αυτές, βέβαια, προκάλεσαν την πτώση της μετοχής της Nvidia κατά 2,6%.

Ο τίτλος της Alphabet μετρά άλμα 35% από τα μέσα Οκτωβρίου, προσθέτοντας σχεδόν 1 τρισ. δολάρια στη χρηματιστηριακή αξία της σε διάστημα ενός μήνα. Η μητρική εταιρεία της Google απέχει περίπου 590 δισ. δολάρια μακριά από να πετύχει κεφαλαιοποίηση την 4,4 τρισ. δολαρίων της Nvidia σύμφωνα με το Bloomberg.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κέρδισε 663 μονάδες, 1,43% στις 47.112 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 πρόσθεσε 0,89% στις 6.764 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq ενισχύθηκε 0,67% στις 23.025 μονάδες.

Τη Δευτέρα ο τεχνολογικός κλάδος ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με ισχυρά κέρδη, ανακάμπτοντας εμφατικά από τις απώλειες των προηγούμενων ημερών. Συγκεκριμένα, κατέγραψε την καλύτερη επίδοσή του από τον Μάιο και έκλεισε με σημαντική άνοδο 2,69%, ενώ ο S&P 500 πρόσθεσε 1,55% και ο Dow Jones ενισχύθηκε 0,44%.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Tesla έκλεισε με άνοδο 0,4%, παρά τις απώλειες που σημείωνε νωρίτερα ενδοσυνεδριακά, καθώς συνεχίστηκε και τον Οκτώβριο η ραγδαία υποχώρηση των πωλήσεων της Tesla στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, η Tesla πούλησε μόλις 6.964 νέα αυτοκίνητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την ευρωζώνη ελεύθερων συναλλαγών και το Ηνωμένο Βασίλειο τον Οκτώβριο, μία επίδοση μειωμένη κατά 48,5% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) την Τρίτη.

Στα μάκρο της ημέρας, μικρή αύξηση κατέγραψε ο δείκτης τιμών παραγωγού ή τιμών χονδρικής (PPI) στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο. Ειδικότερα, ο PPI αυξήθηκε κατά 0,3% τον Σεπτέμβριο, μετά την πτώση 0,1% που σημειώθηκε ένα μήνα νωρίτερα, μέτρηση που ήταν σύμφωνη με τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας, ο δείκτης τιμών παραγωγού αυξήθηκε κατά 0,1%.

Επιπλέον, το καταναλωτικό κλίμα στις ΗΠΑ κατέγραψε ισχυρή πτώση τον Νοέμβριο, διολισθαίνοντας σε χαμηλό επτά μηνών, λόγω των αυξανόμενων ανησυχιών για την πορεία της αγοράς, της απασχόλησης και του πληθωρισμού, παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα την αμερικανική οικονομία. Αναλυτικότερα, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης που καταρτίζει το πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν κατέγραψε «βουτιά» κατά 6,8 μονάδες στις 88,7, χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις της έρευνας που διεξήγαγε το Bloomberg μεταξύ οικονομολόγων.

Παράλληλα, μπορεί να αυξήθηκαν για τέταρτο συνεχόμενο μήνα οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ, ωστόσο κατέγραψαν ρυθμό ανόδου μόλις 0,2%, χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις. Συγκεκριμένα, οι λιανικές πωλήσεις έφτασαν τα 733,3 δισ. δολ. τον Σεπτέμβριο, μία επιβράδυνση σε σχέση με την αύξηση 0,6% του Αυγούστου, και χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Bloomberg, που ανέμεναν άνοδο 0,3%.

Ακόμα, ο αριθμός των συμβολαίων για αγορά κατοικιών τα οποία θα εκτελεστούν μετά από έναν ή δύο μήνες κατέγραψε άνοδο στις ΗΠΑ τον Οκτώβριο. Ειδικότερα, η Εθνική Ένωση Μεσιτών (NAR) ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ο δείκτης επικείμενων πωλήσεων κατοικιών, με βάση τα υπογεγραμμένα συμβόλαια, ενισχύθηκε 1,9% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο στις 76,3 μονάδες. Αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters προέβλεπαν ότι ο δείκτης θα σημειώσει οριακά κέρδη 0,2%.

Τέλος, περαιτέρω σημάδια εξασθένησης κατέγραψε η αγορά εργασίας των ΗΠΑ, καθώς επιτάχυνε ο ρυθμός των απολύσεων τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες, σύμφωνα με την εταιρεία επεξεργασίας μισθοδοσίας ADP. Συγκεκριμένα, οι ιδιωτικές εταιρείες έχασαν κατά μέσο όρο 13.500 θέσεις εργασίας ανά επταήμερο, τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες που έληξαν στις 8 Νοεμβρίου 2025, όπως ανέφερε η ADP.

Στο τομέα της νομισματικής πολιτικής, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, η ανακοίνωση του Τραμπ για τον νέο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) θα έρθει ενδεχομένως και πριν τα Χριστούγεννα. Ο Μπέσεντ που ηγείται της διαδικασίας εύρεσης του διαδόχου του Τζερόμ Πάουελ, δήλωσε στο CNBC ότι του απομένει μία ακόμη συνέντευξη με υποψήφιο και δεν είναι ακόμη έτοιμος να κάνει εικασίες για το ποιος θα αναλάβει.

«Νομίζω ότι υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες ο Πρόεδρος να κάνει την ανακοίνωση πριν τα Χριστούγεννα. Ωστόσο, είναι δικό του προνόμιο να αποφασίσει αν θα γίνει πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων ή μετά την Πρωτοχρονιά. Πιστεύω όμως ότι τα πράγματα προχωρούν πολύ καλά», διευκρίνισε.