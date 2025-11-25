Μπέσεντ: Πιθανόν να έχουμε την ανακοίνωση για νέο πρόεδρο της Fed πριν τα Χριστούγεννα

Ο Μπέσεντ δήλωσε στο CNBC ότι του απομένει μία ακόμη συνέντευξη με υποψήφιο και δεν είναι ακόμη έτοιμος να κάνει εικασίες για το ποιος θα αναλάβει.

Ενδεχομένως και πριν τα Χριστούγεννα θα έρθει η ανακοίνωση του Τραμπ για τον νέο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.

Ο Μπέσεντ που ηγείται της διαδικασίας εύρεσης του διαδόχου του Τζερόμ Πάουελ, δήλωσε στο CNBC ότι του απομένει μία ακόμη συνέντευξη με υποψήφιο και δεν είναι ακόμη έτοιμος να κάνει εικασίες για το ποιος θα αναλάβει.

«Νομίζω ότι υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες ο Πρόεδρος να κάνει την ανακοίνωση πριν τα Χριστούγεννα. Ωστόσο, είναι δικό του προνόμιο να αποφασίσει αν θα γίνει πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων ή μετά την Πρωτοχρονιά. Πιστεύω όμως ότι τα πράγματα προχωρούν πολύ καλά», διευκρίνισε.

Ο Τραμπ έχει επικρίνει επανειλημμένα την Fed και έχει δηλώσει δημόσια ότι «θα ήθελε πολύ» να απολύσει τον Πάουελ. Μάλιστα, έχει ενθαρρύνει τον Μπέσεντ να προσπαθήσει να πείσει τον πρόεδρο της Fed να μειώσει τα επιτόκια. «Εάν δεν το κανονίσεις γρήγορα, θα σε απολύσω», έχει πει αναφερόμενος στον Μπέσεντ.

«Αν ήσουν στο δωμάτιο, θα καταλάβαινες ότι αστειευόταν. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου η νομισματική πολιτική έχει γίνει πολύ περίπλοκη και δεν είναι απλώς θέμα μείωσης των επιτοκίων», ανέφερε ο Μπέσεντ σχετικά.

Η θητεία του Πάουελ ολοκληρώνεται τον Μάιο του 2026 και έως τότε η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC) αναμένεται να είναι εξαιρετικά διχασμένη ως προς την πορεία των επιτοκίων. Ήδη, μετά τις δηλώσεις του προέδρου της Fed Νέας Υόρκης, Τζον Γουίλιαμς, οι αφορές αναμένουν μία τρίτη συνεχόμενη περικοπή στην συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.

Μεταξύ των τελικών υποψηφίων για την προεδρία εκτιμάται ότι περιλαμβάνονται ο διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου Κέβιν Χάσετ, το πρώην μέλος του διοικητικού συμβουλίου Κέβιν Γουόρς, ο εκτελεστικός διευθυντής της BlackRock Ρικ Ρίντερ, και οι διοικητές της Fed Κρίστοφερ Γουόλερ και Μισέλ Μπάουμαν.

Ο Μπέσεντ σημείωσε ότι οραματίζεται έναν διαφορετικό ρόλο για τη Fed από την κυρίαρχη θέση που κατείχε από την οικονομική κρίση και μετά στην οικονομία και τις χρηματοπιστωτικές αγορές.

«Νομίζω ότι πρέπει να απλοποιήσουμε τα πράγματα. Ίσως είναι καιρός η Fed να επιστρέψει στο παρασκήνιο, όπως έκανε παλιά, να ηρεμεί τα πράγματα και να εργάζεται για τον αμερικανικό λαό», είπε.