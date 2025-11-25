Επιφυλακτικότητα στη Wall Street ελέω των «μάκρο» - Κέρδη 2% για Alphabet

Υποχωρεί ο Nasdaq από το χθεσινό ράλι. «Βαρίδι» οι tech μετοχές: Nvidia (-5,6%), Broadcom (-0,9%), Micron Technology (-2,8%), Palantir (-2,8%), AMD (-8,3%).

Αρνητικά πρόσημα και επιφυλακτικότητα καταγράφουν οι δείκτες στη Wall Street την Τρίτη, με τον τεχνολογικό Nasdaq να χάνει τα χθεσινά κέρδη που σημείωσε, καθώς οι επενδυτές εξετάζουν τα νεότερα «μάκρο» για την αμερικανική οικονομία και πιθανολογούν για τα επόμενα βήματα της Federal Reserve σχετικά με τη νομισματική πολιτική στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.

Παρόλα αυτά, η Alphabet ξεχωρίζει σήμερα, καθώς σημειώνει άνοδο 2,3% μετά από αναφορές πως η Meta βρίσκεται σε συζητήσεις για τη χρήση ΑΙ τσιπ (TPU) της Google σε data centers της το 2027, ενώ δεν αποκλείεται να ενοικιάσει τσιπ από το τμήμα cloud της το 2026. Οι αναφορές αυτές, βέβαια, προκάλεσαν την πτώση της μετοχής της Nvidia κατά 5,6%

Ο τίτλος της Alphabet μετρά άλμα 35% από τα μέσα Οκτωβρίου, προσθέτοντας σχεδόν 1 τρισ. δολάρια στη χρηματιστηριακή αξία της σε διάστημα ενός μήνα. Η μητρική εταιρεία της Google απέχει περίπου 590 δισ. δολάρια μακριά από να πετύχει κεφαλαιοποίηση την 4,4 τρισ. δολαρίων της Nvidia σύμφωνα με το Bloomberg.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κερδίζει 0,21% στις 46.546 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 χάνει 0,05% στις 6.701 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq διολισθαίνει 0,34% στις 22.793 μονάδες, καθώς η πτώση που καταγράφουν ορισμένοι τεχνολογικοί κολοσσοί «βαραίνει» τον δείκτη: Nvidia (-5,6%), Broadcom (-0,9%), Micron Technology (-2,8%), Palantir (-2,8%), AMD (-8,3%).

Τη Δευτέρα ο τεχνολογικός κλάδος ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με ισχυρά κέρδη, ανακάμπτοντας εμφατικά από τις απώλειες των προηγούμενων ημερών. Συγκεκριμένα, κατέγραψε την καλύτερη επίδοσή του από τον Μάιο και έκλεισε με σημαντική άνοδο 2,69%, ενώ ο S&P 500 πρόσθεσε 1,55% και ο Dow Jones ενισχύθηκε 0,44%.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Tesla διολισθαίνει 2% καθώς συνεχίστηκε και τον Οκτώβριο η ραγδαία υποχώρηση των πωλήσεων της Tesla στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, η Tesla πούλησε μόλις 6.964 νέα αυτοκίνητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την ευρωζώνη ελεύθερων συναλλαγών και το Ηνωμένο Βασίλειο τον Οκτώβριο, μία επίδοση μειωμένη κατά 48,5% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) την Τρίτη.

Στα μάκρο της ημέρας, μικρή αύξηση κατέγραψε ο δείκτης τιμών παραγωγού ή τιμών χονδρικής (PPI) στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο. Ειδικότερα, ο PPI αυξήθηκε κατά 0,3% τον Σεπτέμβριο, μετά την πτώση 0,1% που σημειώθηκε ένα μήνα νωρίτερα, μέτρηση που ήταν σύμφωνη με τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας, ο δείκτης τιμών παραγωγού αυξήθηκε κατά 0,1%.

Παράλληλα, μπορεί να αυξήθηκαν για τέταρτο συνεχόμενο μήνα οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ, ωστόσο κατέγραψαν ρυθμό ανόδου μόλις 0,2%, χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις. Συγκεκριμένα, οι λιανικές πωλήσεις έφτασαν τα 733,3 δισ. δολ. τον Σεπτέμβριο, μία επιβράδυνση σε σχέση με την αύξηση 0,6% του Αυγούστου, και χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Bloomberg, που ανέμεναν άνοδο 0,3%.

Τέλος, περαιτέρω σημάδια εξασθένησης κατέγραψε η αγορά εργασίας των ΗΠΑ, καθώς επιτάχυνε ο ρυθμός των απολύσεων τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες, σύμφωνα με την εταιρεία επεξεργασίας μισθοδοσίας ADP. Συγκεκριμένα, οι ιδιωτικές εταιρείες έχασαν κατά μέσο όρο 13.500 θέσεις εργασίας ανά επταήμερο, τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες που έληξαν στις 8 Νοεμβρίου 2025, όπως ανέφερε η ADP.

Στο τομέα της νομισματικής πολιτικής, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, η ανακοίνωση του Τραμπ για τον νέο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) θα έρθει ενδεχομένως και πριν τα Χριστούγεννα. Ο Μπέσεντ που ηγείται της διαδικασίας εύρεσης του διαδόχου του Τζερόμ Πάουελ, δήλωσε στο CNBC ότι του απομένει μία ακόμη συνέντευξη με υποψήφιο και δεν είναι ακόμη έτοιμος να κάνει εικασίες για το ποιος θα αναλάβει.

«Νομίζω ότι υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες ο Πρόεδρος να κάνει την ανακοίνωση πριν τα Χριστούγεννα. Ωστόσο, είναι δικό του προνόμιο να αποφασίσει αν θα γίνει πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων ή μετά την Πρωτοχρονιά. Πιστεύω όμως ότι τα πράγματα προχωρούν πολύ καλά», διευκρίνισε.