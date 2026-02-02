Μαρινάκης: Εμείς δεν θέλουμε μια διεκπεραιωτική διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης

Εμείς δεν θέλουμε μια διεκπεραιωτική διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Εμείς δεν θέλουμε μια διεκπεραιωτική διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Σήμερα ο πρωθυπουργός εκκινεί μια κορυφαία διαδικασία που είναι η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Είναι μια διαδικασία που προφανώς δεν εξαντλείται στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο, αλλά επεκτείνεται και στην επόμενη. Και νομίζω ότι το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων και η κυβερνητική πλειοψηφία, αλλά και όλα τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης θα αναμετρηθούν με την ιστορία και θα δώσουν εξετάσεις ξεχωριστά ο καθένας και συνολικά το πολιτικό σύστημα στους πολίτες.

Ο πρωθυπουργός ως πρόεδρος της ΝΔ και επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, γιατί θυμίζω είναι μια κοινοβουλευτική διαδικασία, όχι μια διαδικασία κυβερνητική, επιδιώκει μια αναθεώρηση συντάγματος με τη μέγιστη δυνατή συναίνεση, ούτως ή άλλως χωρίς αυτή δεν μπορεί να γίνει κάτι, όπου θα δημιουργήσει ένα νέο μοντέλο, ένα νέο υπόδειγμα διακυβέρνησης» τόνισε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεχώρισε 4 σημεία λέγοντας: «Το πρώτο, το οποίο θεωρώ το πιο σημαντικό, είναι να μην επιτρέψουμε ξανά η χώρα μας να βρεθεί στα βράχια από τους επόμενους λαϊκιστές, τους επόμενους θιασώτες του «λεφτά υπάρχουν», τους επόμενους εμπόρους ελπίδας, τους επόμενους μαξιμαλιστές. Να μην επιτρέπεται, δηλαδή, να ψηφίζονται προϋπολογισμοί οι οποίοι εκτρέπουν τα δημόσια οικονομικά, παράγουν υπερβολικά ελλείμματα. Το "δώσ' τα όλα" που ξεκίνησε τη δεκαετία του '80, να μείνει μόνο στην ιστορία ως μια άσχημη ανάμνηση που οδήγησε 650.000 νέους ανθρώπους στο εξωτερικό. Για μένα αυτή είναι μια βαθιά πολιτική απόφαση, μια μεγάλη πολιτική μάχη που κάθε κόμμα και ειδικά τα κόμματα που είναι πέριξ του κέντρου θα αναμετρηθούν με την ιστορία. Είτε θα το στηρίξουν και θα δείξουν ότι το κακό τους παρελθόν το απέβαλαν είτε δεν θα το στηρίξουν πετώντας την μπάλα στην εξέδρα και θα δείξουν ότι δεν έχουν αλλάξει τα ίδια».

«Το δεύτερο που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι η αναθεώρηση του άρθρου 86. Κορυφαία προτεραιότητα, κορυφαία ευθύνη, θεωρώ, με όλα όσα έχουν συμβεί όλα αυτά τα χρόνια, το έχουμε πει πολλές φορές, δεν πρέπει να είναι αποκλειστική αρμοδιότητα να περνάει από το φίλτρο των κομματικών συσχετισμών η παραπομπή ή μη ενός υπουργού, υφυπουργού, ενός κυβερνητικού στελέχους στη δικαιοσύνη» σημείωσε.

«Για το άρθρο 16, η Ελλάδα είχε μείνει με την Κούβα εξαίρεση, δόθηκε μια προσωρινή σημαντική λύση για την ίδρυση παραρτημάτων. Ήρθε η ώρα να μην χαθεί άλλη μια ευκαιρία, όπως χάθηκε στη συνταγματική αναθεώρηση που ολοκληρώθηκε το 2008 με την τότε ιστορική κυβίστηση του ΠΑΣΟΚ. Αυτή τη φορά να μην γίνει κάτι τέτοιο, να υπάρχει απαιτούμενη πλειοψηφία και να αλλάξει το άρθρο 16. Και από εκεί και πέρα όλα όσα πρέπει να κάνουμε συνολικά για την δικαιοσύνη, για την ηγεσία της δικαιοσύνης και όλες τις προτεραιότητες τις οποίες περιέγραψε ο πρωθυπουργός» πρόσθεσε.

Επίσης, είπε ότι είναι ενδεικτικές οι θεματικές στις οποίες αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός. «Ο στόχος είναι να γίνει μια πιο διευρυμένη συζήτηση, να εντάξουμε όλο και περισσότερα άρθρα. Και θα ήθελα να κλείσω με κάτι, σκοπίμως, το οποίο θεωρώ ότι έχει πολύ μεγάλη αξία, αντίστοιχη για μένα με την δημοσιονομική σταθερότητα και την συνταγματική πρόβλεψη για τους όποιους επόμενους προϋπολογισμούς, που είναι η αξιολόγηση. Και εδώ νομίζω ότι είναι μια πολιτική μάχη που θα φανεί αν η Ελλάδα έχει το βλέμμα της στο 2030 ή είναι κολλημένη στο παρελθόν. Ήρθε η ώρα να δούμε το ζήτημα της αξιολόγησης στο δημόσιο, να το συνδέσουμε με το σύνταγμά μας και με τη συζήτηση περί μονιμότητας και εδώ νομίζω ότι όλοι μας θα αναμετρηθούμε με την ιστορία και με το ποια χώρα θέλουμε να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές» ανέφερε.

Επιπλέον απαντώντας σε σχετική ερώτηση είπε ότι η επιστολή αυτή εστάλη από τον πρωθυπουργό με την ιδιότητά του ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και απευθύνεται στην κοινοβουλευτική του ομάδα που είναι η κυβερνητική πλειοψηφία, ούτως ώστε να συνδιαμορφώσουν όλοι μαζί την πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας στη διαδικασία που στη συνέχεια ακολουθεί, που είναι ο διάλογος και η συζήτηση με όλες τις πολιτικές δυνάμεις. «Άρα πρώτα διαμορφώνουμε τη δική μας πρόταση, όπως αντίστοιχα θα διαμορφώσουν και τα υπόλοιπα κόμματα την αντίστοιχη δική τους πρόταση και στη συνέχεια η δική μας πρόταση θα συζητηθεί μαζί με τις προτάσεις των υπόλοιπων κομμάτων για να υπάρξουν και οι απαραίτητες συνθέσεις. Γι' αυτό ακριβώς και η επιστολή αποστέλλεται από τον Κυριάκο Μητσοτάκη με την ιδιότητά του ως πρόεδρος της ΝΔ» ανέφερε.

Σε ερώτηση για τις δηλώσεις της κ. Αλεξοπούλου, ο κ. Μαρινάκης τόνισε: «Νομίζω ότι ξ κυρία Αλεξοπούλου, αυτό που ήθελε να πει και εκεί που απευθυνόταν δεν είναι στους πολίτες. Δεν θα μπορούσε ποτέ να θεωρήσει κανείς ότι μπορεί να απευθύνεται στους πολίτες. Σε έναν λαό, ο οποίος υπέστη τόση μεγάλη δοκιμασία με τόσες περικοπές λόγω των μνημονίων και των δύσκολων ετών της οικονομικής κρίσης ως αποτέλεσμα της μαξιμαλιστικής πολιτικής των προηγούμενων ετών, που χρεοκόπησε την Ελλάδα».

«Νομίζω ότι αυτό το οποίο ήθελε να πει η κ. Αλεξοπούλου ήταν ότι η λογική που ακολουθήθηκε αρχικά από το ΠΑΣΟΚ του 1980 και κορυφώθηκε από τον κ. Τσίπρα, την δήθεν περήφανη διαπραγμάτευση, δηλαδή του ταξίματος περισσότερων - έχει περάσει ανεπιστρεπτή στο παρελθόν. Δηλαδή, το «τζάμπα πέθανε» έχει να κάνει με τα κόμματα της αντιπολίτευσης - δυστυχώς δεν είναι και λίγα - τα οποία έταζαν στους πάντες τα πάντα και έφτασαν τη χώρα στο χείλος του γκρεμού και σε καμία περίπτωση δεν έχει να κάνει με τους πολίτες» σημείωσε.

«Παρερμηνεύθηκε, ίσως δεν διατυπώθηκε όπως θα έπρεπε, αλλά σε καμία περίπτωση κάτι τέτοιο δεν μπορεί να απευθυνθεί στην κοινωνία, στους πολίτες. Απευθύνεται όμως ξεκάθαρα στα κόμματα που τάζουν τα λεφτά των φορολογούμενων χωρίς να ξέρουν από πού θα τα πάρουν και πού θα τα δώσουν» συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια ο κ. Μαρινάκης αναφερόμενος στους μισθούς είπε: «Τα στοιχεία που έρχονται από το πληροφοριακό σύστημα Εργάνη, γκρεμίζουν την προπαγάνδα της αντιπολίτευσης και κάποιων δημοσιογράφων, που προσπαθούν να παρουσιάσουν τη χώρα μας ως μια χώρα που παραπαίει οικονομικά. Μια χώρα που έχει καταφέρει και έχει δημιουργήσει 560.000 και παραπάνω νέες θέσεις εργασίας, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων είναι πλήρους απασχόλησης, μια τέτοια κυβέρνηση νομίζω έχει πετύχει την πιο σημαντική κατάκτηση σε σχέση με την κοινωνική πολιτική».

Επιπλέον αναφέρθηκε στους μισθούς οι οποίοι, όπως είπε, αυξήθηκαν. «Πάνω από 1.000 ευρώ, το 2019 έπαιρνε το 36% των εργαζομένων. Λίγο πάνω από 1 στους 3, για να το καταλαβαίνουμε έτσι σχηματικά. Αυτό το 36%, το 1 στα 3, έχει γίνει περίπου 2 στα 3. Είναι 63,5%, περίπου 2 στους 3. Μέσα σε πολύ δύσκολα χρόνια, πανδημίας, χρόνια όπου η Ευρώπη δεν είχε ρυθμούς ανάπτυξης όπως είχε το 2015-19. Μέσος μισθός: ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης όπου πλέον οι θέσεις πλήρους απασχόλησης είναι το 78,5% στη χώρα μας, κάτι το οποίο δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, έχει ξεπεράσει τα 1.500 ευρώ που ήταν η προεκλογική μας δέσμευση. Ενώ ο μέσος μισθός συνολικά έχει ξεπεράσει τα 1.360 ευρώ και φτάνουμε στα 1.500 ευρώ» υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης.

Η εισαγωγική τοποθέτηση

Με δήλωσή του νωρίτερα ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, άνοιξε τη συζήτηση για την Συνταγματική αναθεώρηση. Όπως τόνισε, το Σύνταγμα του 1975 εξασφάλισε ομαλότητα και πολιτική σταθερότητα. Είναι ένα κείμενο «ζωντανό». Δεν παύει, ωστόσο, να ανήκει στον 20ο αιώνα. Συνεπώς είναι καιρός να τολμήσουμε μεγάλες τομές που θα ενισχύουν το κύρος των θεσμών και την εμπιστοσύνη των πολιτών, εισάγοντας ρυθμίσεις για την καλύτερη λειτουργία του πολιτεύματος απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής και συμβαδίζοντας με νέα δεδομένα όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη και η Κλιματική Κρίση.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην αναθεώρηση του άρθρου 86, στην αξιολόγηση στο Δημόσιο, την αναθεώρηση του άρθρου 16 για την δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων, την καθιέρωση μιας εξαετούς θητείας για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την συμμετοχή των ίδιων των δικαστών στην επιλογή της ηγεσίας των Ανωτάτων Δικαστηρίων.

Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός τόνισε πως η αναθεώρηση του Συντάγματος θα πρέπει να είναι γενναία και τολμηρή, να απαντά στις ανάγκες των εξελίξεων, κάνοντας ξεχωριστή αναφορά «στην ανάγκη ύπαρξης δικλείδων που θα εγγυώνται την δημοσιονομική ισορροπία, τη συνεπή κυβερνητική δράση, αλλά και την ορθότητα των κομματικών υποσχέσεων. Ώστε η χώρα να μην διολισθήσει ποτέ ξανά στα επικίνδυνα μονοπάτια του λαϊκισμού. Αυτά που κρύβουν τις ολέθριες συνέπειες που προκαλούν. Κάτι που, δυστυχώς, έχουμε πληρώσει ακριβά».

Η Συνταγματική Αναθεώρηση αποτελεί μια εμβληματική περίοδο στην ιστορία του κράτους που μπορεί να οδηγήσει σε ένα νέο, σύγχρονο υπόδειγμα διακυβέρνησης που θα ενισχύσει τους θεσμούς και την εμπιστοσύνη των πολιτών. Είναι υποχρέωση όλων των μελών της Εθνικής Αντιπροσωπείας να συμβάλλουν ουσιαστικά σε αυτή την προσπάθεια, ώστε μέσα από ευρύτερες συναινέσεις να μπορέσουμε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων"

Αύξηση των θέσεων εργασίας

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στην πολιτική της κυβέρνησης στην αγορά εργασίας, και είπε ότι η καλύτερη επιβεβαίωση, ότι οι πολιτικές της Κυβέρνησης για την ενίσχυση της αγοράς εργασίας, αποδίδουν είναι τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης ΕΡΓΑΝΗ για το 2025.

Συγκεκριμένα ανέφερε:

"Από τον Δεκέμβριο του 2019 έως τον Δεκέμβριο του 2025, έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 563.000 νέες θέσεις εργασίας.

Η πλήρης απασχόληση το 2025 αυξήθηκε στο 78,5% από το 76,4% το 2024. Σήμερα εργάζονται με πλήρη απασχόληση 557.925 περισσότεροι εργαζόμενοι σε σχέση με το 2019.

Από την έκθεση προκύπτει ακόμη πως:

-Σήμερα εργάζονται με σχέση μισθωτής εργασίας 1.185.000 γυναίκες, δηλαδή 260.000 σχεδόν, περισσότερες από ότι το 2019.

-Συνολικά, από το 2019, ο μέσος μισθός έχει αυξηθεί κατά 30,3% από 1.046 ευρώ σε 1.363 ευρώ.

-Ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης έχει σημειώσει συνολική αύξηση 20% και βρίσκεται σήμερα στα 1.516 ευρώ από 1.478 ευρώ που ήταν το 2024 και 1.264 ευρώ που ήταν το 2019.

-Το 63,5% των μισθωτών, δηλαδή σχεδόν 2 στους 3, αμείβεται με μέσο μισθό πάνω από 1.000 ευρώ. Το ποσοστό αυτό ήταν 53,7% το 2024 και μόλις 36,3% το 2019, σημειώνοντας συνολική αύξηση κατά 75% σε 6,5 χρόνια.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα νεότερα μηνιαία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ η ανεργία υποχώρησε στο 7,5% τον Δεκέμβριο του 2025, που αποτελεί το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό, το οποίο έχει καταγραφεί στην Ελλάδα τα τελευταία 22 έτη, δηλαδή από το 2004. Υπενθυμίζεται πως τον Μάιο του 2008 ο δείκτης της ανεργίας είχε διαμορφωθεί σε 7,3%.

Ακόμη, καταγράφηκε δραστική πτώση στην ανεργία των γυναικών, η οποία έφτασε τον Δεκέμβριο σε μονοψήφιο ποσοστό και συγκεκριμένα στο 9,9%, ενώ το 2020 ήταν υπερδιπλάσιο, αφού διαμορφωνόταν σε 20,6%.

Σημαντική αποκλιμάκωση καταγράφηκε και στην ανεργία των νέων, η οποία έφτασε στα τέλη του 2025 στο 13%, ενώ τον Δεκέμβριο του 2020 ήταν στο 35,5% και την περίοδο της οικονομικής κρίσης είχε υπερβεί το 50%.

Οι 563.000 νέες θέσεις εργασίας είναι αποτέλεσμα μίας συνολικής πολιτικής της Κυβέρνησης που περιλαμβάνει μειώσεις φόρων, αύξηση επενδύσεων στην Ελλάδα κατά την τελευταία εξαετία, κατά 96%, έναντι μόλις 5% στην ευρωζώνη κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. Τα μέτρα που λαμβάνει η Κυβέρνηση για την ενίσχυση της απασχόλησης και τη στήριξη των επιχειρήσεων, καθώς επίσης τα προγράμματα κατάρτισης και τα κίνητρα για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, συνέβαλαν στη σταδιακή απορρόφηση του εργατικού δυναμικού, στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην αγορά εργασίας και σε αυξήσεις μισθών όλο και παραπάνω".

Νέο υψηλό 15ετίας οι ιδιωτικές καταθέσεις

Ο κ. Μαρινάκης επισήμανε κατά την εισαγωγή του ότι οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων στις ελληνικές τράπεζες τον Δεκέμβριο, έφτασαν σε νέο υψηλό 15ετίας φτάνοντας τα 213,2 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Σε αυτή την εξέλιξη -όπως είπε-συνέβαλε τόσο η καλή πορεία της οικονομίας όσο και η καταβολή του δώρου για τα Χριστούγεννα.

"Τα περισσότερα χρήματα, 154,8 δισεκατομμύρια, αναλογούν σε αποταμιεύσεις νοικοκυριών, τα οποία είδαν τα υπόλοιπά τους να αυξάνονται κατά σχεδόν 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ μεταξύ Δεκεμβρίου του 2024 και Δεκεμβρίου του 2025.

Αξίζει να επισημανθεί πως στις αρχές του 2019 οι ιδιωτικές αποταμιεύσεις στα ελληνικά ιδρύματα ανέρχονταν σε περίπου 132,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρακτικά αυτό σημαίνει, ότι σε μία επταετία οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά περίπου 80,3 δισεκατομμύρια, δηλαδή κατά 60,4%" είπε ο κ. Μαρινάκης.

Εγκρίθηκε από την ΕΕ το αμυντικό σχέδιο της Ελλάδας

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε με έμφαση ότι έλαβε την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το εθνικό αμυντικό σχέδιο της Ελλάδας, ύψους 788 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος SAFE. Όπως είπε, περιλαμβάνει έξι στρατηγικής σημασίας προγράμματα, δίνοντας έμφαση στις νέες τεχνολογίες, τα μη επανδρωμένα συστήματα και τις ασφαλείς επικοινωνίες, σε συνεργασία με χώρες όπως: η Κύπρος, η Νορβηγία, η Πολωνία και η Βουλγαρία.

"Προς το παρόν, έχουν εγκριθεί 19 εθνικά σχέδια και αναμένεται η τελική επικύρωσή τους από το Συμβούλιο της ΕΕ, προκειμένου να υπογραφούν οι συμβάσεις και να γίνουν οι πρώτες εκταμιεύσεις μέσα στον Μάρτιο. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα για την ενδυνάμωση της Ελλάδας, στην άμυνα και στη διπλωματία, αλλά και σε άλλα πεδία, όπως αυτό της οικονομίας" ανέφερε ο κ.Μαρινάκης.

Πρόγραμμα "ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ"

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε ότι στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», έχουν ξεκινήσει δύο νέα προγράμματα.

Το πρώτο-είπε ο κ. Μαρινάκης- αφορά στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας των ενηλίκων.

"Ήδη, περισσότεροι από 4.000 πολίτες, σε σύνολο περίπου 36.000 δικαιούχων, έχουν λάβει δωρεάν ιατρική φροντίδα και τα καινοτόμα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας, όπως και δωρεάν διατροφική συμβουλευτική" είπε.

Το δεύτερο πρόγραμμα αφορά στην πρόληψη της νεφρικής δυσλειτουργίας, "όπου περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο δικαιούχοι συμπολίτες μας έχουν λάβει τα σχετικά μηνύματα για να κάνουν δωρεάν εξετάσεις" είπε ο κ. Μαρινάκης και πρόσθεσε:

"Υπενθυμίζεται ότι, μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» 5,1 εκατ. πολίτες, σε σύνολο 6 εκατομμυρίων δικαιούχων, έχουν διενεργήσει προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, τον καρκίνο του παχέος εντέρου και την πρόληψη και αντιμετώπιση του καρδιαγγειακού κινδύνου. Ενδεικτικά, έως σήμερα, έχουν διενεργηθεί περίπου 950.000 ψηφιακές μαστογραφίες, 700.000 γυναικολογικοί έλεγχοι, πάνω από 900.000 αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι για ενδεχόμενο καρκίνο του παχέος εντέρου και περισσότερες από 2,5 εκατομμύρια εξετάσεις για τον εντοπισμό καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Σημειώνεται ότι το «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» αποτελεί το πρώτο ολοκληρωμένο εθνικό πρόγραμμα πρόληψης που υλοποιείται στη χώρα μας, αποσκοπώντας στον έγκαιρο εντοπισμό των κυριότερων χρόνιων νοσημάτων".

Νέο "πορτοκαλί" τιμολόγιο

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι από χθες ξεκίνησε, η εφαρμογή του νέου «πορτοκαλί» τιμολογίου για επιχειρήσεις με έξυπνους μετρητές, ενώ για νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Απριλίου του 2026. Όπως είπε με μια αίτηση στον πάροχο ρεύματος και την εγκατάσταση έξυπνου μετρητή από τον ΔΕΔΔΗΕ, οι καταναλωτές μπορούν να ενταχθούν στο πορτοκαλί τιμολόγιο και να επωφεληθούν από χαμηλότερες τιμές χονδρικής, ιδιαίτερα τις μεσημεριανές ώρες αυξημένης παραγωγής από ΑΠΕ. Επίσης ανέφερε τη δήλωση του υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρου Παπασταύρου, σύμφωνα με την οποία

«Η δέσμευση της Κυβέρνησης για την αύξηση του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας παραμένει σταθερή».

Κλείνοντας την εισαγωγή του ο κ. Μαρινάκης είπε ότι υπεγράφη η σύμβαση για την ανακαίνιση του κτιριακού συγκροτήματος της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο μέσω του έργου, συνολικής αξίας 18,6 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ, ενισχύεται, ουσιαστικά, η φοιτητική μέριμνα και το κοινωνικό αποτύπωμα της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης.

"Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας για την ενεργειακή αναβάθμιση, τη στατική ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, με έμφαση στην προσβασιμότητα, την ασφάλεια και την ποιότητα διαβίωσης των φοιτητών.

«Υλοποιούμε ένα σημαντικό έργο, που μπορεί πραγματικά να δώσει λύση και να ανακουφίσει εκατοντάδες οικογένειες χαμηλών εισοδημάτων, που αναζητούν χαμηλού κόστους και υψηλής ποιότητας λύσεις, για τη στέγαση των παιδιών που φοιτούν σε δημόσια πανεπιστήμια» υπογράμμισε η Πρόεδρος του Ινστιτούτου Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Άννα Ροκοφύλλου είπε ο κ. Μαρινάκης.