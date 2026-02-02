ΕΕ: Άτυπη Σύνοδος Κορυφής για την Ενιαία Αγορά στις 12 Φεβρουαρίου

Ο Αντόνιο Κόστα, προσκάλεσε τους ηγέτες των κρατών-μελών της ΕE σε άτυπη συνάντηση με αντικείμενο τη «θωράκιση και ενίσχυση της Ενιαίας Αγοράς της ΕΕ σε ένα νέο γεωοικονομικό περιβάλλον».

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, προσκάλεσε τους ηγέτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε άτυπη συνάντηση στις 12 Φεβρουαρίου, με αντικείμενο τη «θωράκιση και ενίσχυση της Ενιαίας Αγοράς της ΕΕ σε ένα νέο γεωοικονομικό περιβάλλον».

Στην πρόσκλησή του, ο Αντόνιο Κόστα υπογραμμίζει ότι, μετά την περσινή συνάντηση που επικεντρώθηκε στην Άμυνα, η φετινή άτυπη σύνοδος θα επιδιώξει «παρόμοια πολιτική ώθηση» στην ανταγωνιστικότητα και την οικονομική ολοκλήρωση της ΕΕ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ενίσχυση της Ενιαίας Αγοράς αποτελεί πλέον «επείγουσα στρατηγική αναγκαιότητα» για τη διασφάλιση ανάπτυξης, καινοτομίας και επενδύσεων.

Ο Κόστα τονίζει την ανάγκη για μείωση των εθνικών εμποδίων και απλοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μεταξύ των προτάσεων που θα συζητηθούν, περιλαμβάνεται και η δημιουργία ενός «28ου καθεστώτος» που θα διευκολύνει τις επιχειρήσεις να κλιμακώσουν τη δραστηριότητά τους, μειώνοντας τη γραφειοκρατία.

Παράλληλα, θα εξεταστεί η επιτάχυνση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων ώστε να διοχετεύονται οι ευρωπαϊκές αποταμιεύσεις σε παραγωγικές επενδύσεις.

Γεωοικονομική διάσταση και ανταγωνιστικότητα

Η συζήτηση θα εστιάσει επίσης στις προκλήσεις του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος, καθώς πολλές ευρωπαϊκές εταιρείες στους τομείς της ψηφιακής τεχνολογίας, των τηλεπικοινωνιών, των κεφαλαιαγορών και της ενέργειας εξακολουθούν να υπολείπονται σε μέγεθος και δυνατότητες έναντι των παγκόσμιων ανταγωνιστών τους.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ζητά «περαιτέρω ενοποίηση και ενοποίηση επιχειρήσεων» εντός της Ενιαίας Αγοράς, με σεβασμό πάντως στην προσβασιμότητα και την ασφάλεια των υπηρεσιών για τους πολίτες.

Παράλληλα, η ΕΕ επιδιώκει να διατηρήσει το άνοιγμά της στο διεθνές εμπόριο, ενισχύοντας ταυτόχρονα την «οικονομική αποσυνάρτηση» από κρίσιμες εξαρτήσεις και αθέμιτο ανταγωνισμό.

Ο Κόστα επισημαίνει ότι «η ευρωπαϊκή ανοιχτότητα δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία» και προαναγγέλλει συζήτηση για κανόνες «ευρωπαϊκής προτίμησης» σε στρατηγικούς τομείς.

Συμμετοχή Ντράγκι και Λέττα

Στην άτυπη σύνοδο, που θα πραγματοποιηθεί στο κάστρο Άλντεν Μπιζεν στο Βέλγιο, θα συμμετάσχουν οι Μάριο Ντράγκι και Ενρίκο Λέττα, παρουσιάζοντας τις επικαιροποιημένες προτάσεις τους για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας.

Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει συζητήσεις με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανάλυση της γεωοικονομικής δυναμικής με τον Ντράγκι, καθώς και εμβάθυνση στις προοπτικές της Ενιαίας Αγοράς με τον Λέττα.

Τα συμπεράσματα της συνάντησης αναμένεται να διαμορφώσουν τη βάση των προπαρασκευαστικών εργασιών για το επόμενο επίσημο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα διεξαχθεί τέλη Μαρτίου.