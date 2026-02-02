Η Metlen επιτυγχάνει ένα ακόμη ορόσημο για το πρόγραμμα FDI

Γαλλοελληνική συνεργασία γύρω από τις φρεγάτες πρώτης γραμμής “Frégates de Défense et d'Intervention” (FDI).

Τον Δεκέμβριο που πέρασε, η Metlen Energy & Metals, παρέδωσε με επιτυχία και εντός χρονοδιαγράμματος στο ναυπηγείο της Naval Group στο Λοριάν δύο σύνθετα συστήματα πλατφόρμας για τις φρεγάτες “Frégates de Défense et d'Intervention” (FDI), τα οποία περιλαμβάνουν μηχανολογικό, υδραυλικό, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Και τα δύο συστήματα βρίσκονται τώρα υπό εγκατάσταση στη δεύτερη φρεγάτα FDI για το Γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό. Το νέο αυτό σημαντικό ορόσημο αποτελεί αποτέλεσμα μιας ισχυρής και μακροχρόνιας συνεργασίας μεταξύ της Naval Group και της ελληνικής βιομηχανίας.

Το επίτευγμα αυτό επιβεβαιώνει την ικανότητα της Metlen να ανταποκρίνεται στα υψηλότερα πρότυπα των γαλλικών ναυτικών προγραμμάτων και την καθιστά αξιόπιστο βιομηχανικό εταίρο στο αμυντικό οικοσύστημα της Γαλλίας.

Αυτή η παράδοση ακολουθεί το επιτυχημένο Factory Acceptance Tests (FAT), που πραγματοποιήθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2025 στις εγκαταστάσεις της Metlen στον Βόλο. Κατόπιν αιτήματος της Naval Group, η Metlen επέδειξε βιομηχανική ευελιξία, επιταχύνοντας την παράδοση, ώστε να ικανοποιήσει τις επιχειρησιακές ανάγκες του ναυπηγείου.

Συνεργαζόμενη με τη Naval Group από το 2023, η Metlen αποτελεί έναν από τους βασικούς ελληνικούς βιομηχανικούς εταίρους που συμμετέχουν στο φιλόδοξο πρόγραμμα ελληνικής βιομηχανικής συνεργασίας (HIP), στηρίζοντας τη μακροπρόθεσμη βιομηχανική στρατηγική της Naval Group τόσο για τα γαλλικά προγράμματα όσο και για το πρόγραμμα FDI του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού.

Ήδη 70 ελληνικές εταιρείες έχουν συμμετάσχει στο HIP από το 2022, ενισχύοντας την ανάπτυξη βιομηχανικής δραστηριότητας υψηλής προστιθέμενης αξίας στην Ελλάδα. Με την τέταρτη φρεγάτα FDI HN4, η Naval Group δεσμεύεται να επεκτείνει περαιτέρω την ενσωμάτωση ελληνικών εταιρειών στη διεθνή βιομηχανική της στρατηγική.

Οι FDI είναι φρεγάτες πρώτης γραμμής με αποδεδειγμένες δυνατότητες σε όλους τους τομείς μάχης (αντιαεροπορικός, ανθυποβρυχιακός, αντιπλοϊκός και αντιμετώπιση ασύμμετρων απειλών). Κλιμακούμενες και ευέλικτες, συνδυάζουν όλες τις λειτουργίες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση υφιστάμενων και αναδυόμενων απειλών, είτε ανεξάρτητα είτε ως μέρος ναυτικού σχηματισμού - όπως σύγχρονα υποβρύχια, υπερηχητικοί πύραυλοι, κυβερνοεπιθέσεις και πολυδιάστατες ασύμμετρες απειλές. Η συμπαγής διαμόρφωση και η μοναδική σχεδίασή τους τις καθιστούν ιδανικές για διάφορα περιβάλλοντα και δύσκολες θαλάσσιες συνθήκες παγκοσμίως.

Benoît Chapalain, CEO της Naval Group Hellas: «Αφού παραδώσαμε το πρώτο shipset πριν από έναν χρόνο, το οποίο έχει ήδη τοποθετηθεί στη FDI HN Formion, και με το δεύτερο shipset να έχει πλέον φτάσει στο Λοριάν, η Metlen M Technologies απέδειξε με τον πιο σαφή τρόπο ότι αποτελεί έναν απόλυτα αξιόπιστο εταίρο στην αλυσίδα εφοδιασμού της Naval Group. Μέσα από αυτή την επιτυχία, για την οποία η πλήρης αφοσίωση της ομάδας της Metlen εκτιμήθηκε ιδιαίτερα, η Naval Group εξερευνά πλέον ενεργά νέες περιοχές συνεργασίας με τη Metlen, αρχικά για τις φρεγάτες FDI, αλλά και για άλλα προγράμματα της Naval Group».

Βασίλης Τσιάμης, Chief Executive Director της M Technologies, Metlen: «Με αυτή την παράδοση, η M Technologies είναι υπερήφανη που συνεχίζει τη γόνιμη συνεργασία με τη Naval Group και ήδη προετοιμάζει τη συναρμολόγηση του τρίτου shipset. Μέσω της συνεργασίας μας με τη Naval Group από το 2023, είμαστε περήφανοι που συμβάλλουμε στην επιτυχία των γαλλικών ναυτικών προγραμμάτων και οικοδομούμε μια μακροπρόθεσμη βιομηχανική συνεργασία με τη Γαλλία, βασισμένη στην απόδοση, την εμπιστοσύνη και τη κοινή τεχνολογική φιλοδοξία».