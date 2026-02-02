Ford: Έρευνα σε 1,3 εκατ. οχήματα λόγω προβλημάτων στο κιβώτιο ταχυτήτων

Η NHTSA ανέφερε σε ανακοίνωσή της πως η έρευνα καλύπτει οχήματα των μοντέλων της περιόδου 2015-2017.

Η Εθνική Υπηρεσία Οδικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (NHTSA) ανακοίνωσε την επέκταση της έρευνας σχετικά με την ασφάλεια που παρέχουν 1,27 εκατομμύρια φορτηγά pickup F-150 της Ford, έπειτα από αναφορές για θέματα στο κιβώτιο ταχυτήτων και πιο συγκεκριμένα απροσδόκτητες αλλαγές ταχυτήτων που οδηγούσαν στο μπλοκάρισμα των πίσω τροχών.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η NHTSA ανέφερε σε ανακοίνωσή της πως η έρευνα καλύπτει οχήματα των μοντέλων της περιόδου 2015-2017.

Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα ξεκίνησε μετά από μια προκαταρκτική αξιολόγηση στην αυτοκινητοβιομηχανία, έπειτα από καταγγελίες σχετικά με το συγκεκριμένο μοντέλο οχημάτων, χρονολογίας 2015-2017, που ήταν εξοπλισμένα με το κιβώτιο ταχυτήτων «6R80».

Η NHTSA σημείωσε ότι οι ιδιοκτήτες ανέφεραν στις καταγγελίες τους πως τα φορτηγά pickup άλλαζαν απότομα ταχύτητα χωρίς προειδοποίηση ή παρέμβαση του οδηγού, προκαλώντας ξαφνική επιβράδυνση και, σε ορισμένες περιπτώσεις, σύντομο κλείδωμα των πίσω τροχών ή ολίσθηση, αυξάνοντας τον κίνδυνο σύγκρουσης.

Σε απάντησή της στο αίτημα της εθνικής υπηρεσίας για πληροφορίες, η Ford ανέφερε ότι το φερόμενο ελάττωμα στα F-150 των ετών 2015-2017 διαφέρει από το πρόβλημα που οδήγησε σε τέσσερις ανακλήσεις ασφαλείας που αφορούσαν τα μοντέλα των ετών 2011-2014.

Η Ford πρόσθεσε ότι οι προηγούμενες ανακλήσεις προκλήθηκαν από προβλήματα κατασκευής ενός εξαρτήματος που προμήθευσε εξωτερικός προμηθευτής, τα οποία οδήγησαν σε απώλεια σημάτων από έναν αισθητήρα ταχύτητας.

Στα νεότερα οχήματα, η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία ανέφερε ότι το πρόβλημα μπορεί να οφείλεται στην φθορά των ηλεκτρικών συνδέσεων με την πάροδο του χρόνου λόγω της θερμότητας και των κραδασμών, με αποτέλεσμα την απώλεια σήματος από έναν διαφορετικό αισθητήρα μετάδοσης.

Το Γραφείο Διερεύνησης Ελαττωμάτων της NHTSA ανέφερε ότι οι προκαταρκτικές δοκιμές εντόπισαν επίσης έναν επιπλέον κίνδυνο, δείχνοντας ότι η διακοπτόμενη απώλεια σήματος TRS θα μπορούσε να προκαλέσει την αλλαγή του οχήματος σε ουδέτερη ταχύτητα και την κύλιση προς τα εμπρός κατά την οπισθοπορεία σε ανηφόρα.