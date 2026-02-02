Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Στις 18/2 η εξέταση καταγγελίας κατά της Skroutz

Η καταγγελία αφορά φερόμενες παραβάσεις του άρθρου 2 του Ν. 3959/2011 και του άρθρου 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Στις 18 Φεβρουαρίου θα συνεδριάσει η ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού με αντικείμενο την εξέταση καταγγελίας που έχει υποβληθεί κατά της εταιρείας «Σκρουτζ Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσίες Διαδικτύου».

Το παραπάνω προκύπτει από το πρόγραμμα συνεδριάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τον Φεβρουάριο.

Η καταγγελία αφορά φερόμενες παραβάσεις του άρθρου 2 του Ν. 3959/2011 και του άρθρου 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία περί ανταγωνισμού, οι διατάξεις αυτές αφορούν την απαγόρευση κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης στην αγορά, όπως η επιβολή περιοριστικών ή διακριτικών όρων συναλλαγής, πρακτικές που ενδέχεται να περιορίζουν τον ανταγωνισμό ή να επηρεάζουν δυσμενώς επιχειρήσεις και καταναλωτές. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα εξετάσει τα στοιχεία της υπόθεσης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

