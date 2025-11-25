Tesla: «Βουτιά» σχεδόν 50% των πωλήσεων στην Ευρώπη τον Οκτώβριο

Συνεχίστηκε και τον Οκτώβριο η ραγδαία υποχώρηση των πωλήσεων της Tesla στην Ευρώπη, την ώρα μάλιστα που ο μεγάλος κινέζος ανταγωνιστής της, η BYD την ξεπέρασε, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς.

Συνεχίστηκε και τον Οκτώβριο η ραγδαία υποχώρηση των πωλήσεων της Tesla στην Ευρώπη, όπου χάθηκαν σχεδόν οι μισές, την ώρα μάλιστα που ο μεγάλος κινέζος ανταγωνιστής της, η BYD την ξεπέρασε, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, η Tesla πούλησε μόλις 6.964 νέα αυτοκίνητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την ευρωζώνη ελεύθερων συναλλαγών και το Ηνωμένο Βασίλειο τον Οκτώβριο, μία επίδοση μειωμένη κατά 48,5% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) την Τρίτη.

Το μερίδιο αγοράς της Tesla στην περιοχή μειώθηκε στο 0,6% τον Οκτώβριο από 1,3% ένα χρόνο νωρίτερα.

Αντίθετα, η κινεζική κατασκευάστρια ηλεκτρικών οχημάτων BYD πούλησε 17.470 οχήματα στην περιοχή τον Οκτώβριο, αυξημένα κατά 206,8% σε ετήσια βάση. Η εταιρεία απέκτησε επίσης μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, το οποίο ανέβηκε στο 1,6%.

Οι συνολικές πωλήσεις αυτοκινήτων τον Οκτώβριο αυξήθηκαν κατά 4,9% σε 1,09 εκατομμύρια μονάδες, με τα υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα να παραμένουν το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς. Οι πωλήσεις υβριδικών ηλεκτρικών οχημάτων αυξήθηκαν κατά 7,5% τον Οκτώβριο στις 373.171 μονάδες.

Οι πωλήσεις της Tesla στην Ευρώπη έχουν μειωθεί με σταθερό ρυθμό μέχρι στιγμής το 2025, με τα στοιχεία της Τρίτης να δείχνουν επίσης ένα αδύναμο ξεκίνημα στο τέταρτο τρίμηνο. Ο αυξημένος ανταγωνισμός, μαζί με τις συνεχιζόμενες αντιρρήσεις για τις πολιτικές πεποιθήσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου Έλον Μασκ, μείωσαν τις πωλήσεις φέτος.

Η πρόσφατη «αναβάθμιση» της σειράς οχημάτων της Tesla, η οποία περιλαμβάνει νέες εκδόσεις χαμηλού κόστους των Model Y και Model 3, επίσης δεν κατάφερε να τονώσει τη ζήτηση. Η εταιρεία αντιμετωπίζει επίσης δυσκολίες στις πωλήσεις σε άλλες μεγάλες αγορές, ιδίως στην Κίνα.