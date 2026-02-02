Focus: Η Γερμανία μπορεί να διδαχθεί από την Ελλάδα στα θέματα κράτους πρόνοιας

Να διδαχθεί από την Ελλάδα στα θέματα κράτους πρόνοιας, καλεί το περιοδικό Focus την υπουργό Εργασίας Μπέρμπελ Μπας (SPD).

Να διδαχθεί από την Ελλάδα στα θέματα κράτους πρόνοιας, καλεί το περιοδικό Focus την υπουργό Εργασίας Μπέρμπελ Μπας (SPD), υποδεικνύοντας κυρίως τις ελληνικές μεταρρυθμίσεις στην κατεύθυνση της ψηφιοποίησης και της απλούστευσης των διαδικασιών.

«Μπέρμπελ Μπας και Σύστημα Πρόνοιας: Τι πρέπει να μάθει η Γερμανία από την Ελλάδα», είναι ο τίτλος άρθρου του γερμανικού περιοδικού, με αφορμή την εν εξελίξει μεταρρύθμιση που σχεδιάζει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση για το κοινωνικό κράτος. «Ακούγεται τρελό, αλλά αν η σοσιαλδημοκράτης υπουργός Εργασίας Μπέρμπελ Μπας θέλει να αναδιαρθρώσει ριζικά το γερμανικό κράτος πρόνοιας, η μελέτη των μέτρων της συντηρητικής ελληνικής κυβέρνησης υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα ήταν ένα καλό σημείο εκκίνησης. Αποδοτικότητα αντί κατακερματισμένης προσέγγισης, ψηφιοποίηση αντί γραφειοκρατίας - αυτά τα συνθήματα συνοψίζουν τα πλεονεκτήματα του ελληνικού κοινωνικού συστήματος», αναφέρει το περιοδικό και εξηγεί ότι ποσοτικά, η Ελλάδα διαθέτει σημαντικά λιγότερους πόρους από την οικονομικά πολύ ισχυρότερη Γερμανία, «πρέπει επομένως να διαχειριστεί τα οικονομικά της με μεγαλύτερη επινοητικότητα και βιωσιμότητα».

Ο συντάκτης επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι οι Έλληνες, «οι οποίοι κάποτε χλευάζονταν ως "χρεοκοπημένοι", έχουν πλέον ξεπεράσει τη βαθιά οικονομική κρίση και η οικονομική παραγωγή της Ελλάδας αυξάνεται ταχύτερα από τον μέσο όρο της ΕΕ». Οι Έλληνες ωστόσο, αναφέρει, υστερούν σε αγοραστική δύναμη, γεγονός το οποίο καθιστά ακόμη πιο σημαντική την έξυπνη κατανομή των σχετικά περιορισμένων οικονομικών πόρων για την κοινωνική πολιτική και με όσο το δυνατόν λιγότερη γραφειοκρατία. «Το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει επιτύχει αξιοσημείωτη οικονομική ανάπτυξη και επίσης έχει αυξήσει τα κοινωνικά επιδόματα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη συνεπή ψηφιοποίηση, η οποία σταμάτησε το τερατώδες, εντελώς αδιαφανές θηρίο της γραφειοκρατίας, το οποίο ουσιαστικά τρομοκρατούσε τους Έλληνες μέχρι τη δεκαετία του 2010. Ως αποτέλεσμα, οι αιτήσεις για όλα τα κοινωνικά επιδόματα υποβάλλονται από τους πολίτες μέσω μιας ενιαίας κεντρικής πύλης, της ιστοσελίδας της κυβέρνησης gov.gr. Για άτομα τα οποία, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορούν ή δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν ψηφιακές εφαρμογές, υπάρχει η επιλογή να επισκεφθούν ένα τοπικό κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών», εξηγεί το δημοσίευμα και παραθέτει τη διαδικασία που προβλέπεται στην Ελλάδα για την προσκόμιση δικαιολογητικών, αλλά και για την υποβολή αίτησης, π.χ. για την επιδότηση του κόστους θέρμανσης. Όπως περιγράφεται, η ίδια πλατφόρμα χρησιμοποιείται για κάθε κρατική παροχή. «Η ψηφιακή σύγχυση, όπως αυτή που συναντάται στη Γερμανία με τις διάφορες πλατφόρμες για επιδόματα τέκνων και στεγαστικό επίδομα, εξαλείφεται», τονίζεται στο δημοσίευμα, ενώ αναδεικνύεται και το γεγονός ότι «λόγω του υψηλού επιπέδου ψηφιοποίησης στην Ελλάδα, οι Έλληνες πολίτες δεν χρειάζεται να ανεβάσουν κανένα έγγραφο, καθώς όλα όσα υποβάλλονται σε κυβερνητική υπηρεσία εκ μέρους ενός πολίτη αποθηκεύονται στο gov.gr» και οι Έλληνες χρειάζονται μόνο τον ΑΦΜ, τον ΑΜΚΑ και τον ΙΒΑΝ τους. Ως παράδειγμα, αναδεικνύεται το γεγονός ότι η διαδικασία υποβολής αίτησης απαιτεί λιγότερο από τρία λεπτά, ενώ π.χ. στην γερμανική πύλη υπηρεσιών «gemeinsamonline.de» απαιτούνται τουλάχιστον 60΄.

«Δεν χρειάζεται να είναι κανείς διοικητικός εμπειρογνώμονας για να αναγνωρίσει πόσος χρόνος εργασίας σπαταλιέται άσκοπα και αντιπαραγωγικά στη Γερμανία και από τις δύο πλευρές -τον αιτούντα και τον κρατικό φορέα- σε σύγκριση με την Ελλάδα. Το γεγονός ότι οι καθυστερήσεις στις αιτήσεις, η έλλειψη ελέγχων και πολλά άλλα δικαιολογούνται στον δημόσιο τομέα και στις κυβερνητικές υπηρεσίες με "ελλείψεις προσωπικού" και υπερβολική γραφειοκρατία υπογραμμίζει τη σημασία της ψηφιοποίησης, όπως εφαρμόζεται στην Ελλάδα», συνεχίζει ο συντάκτης και φέρνει το παράδειγμα των γενικών ιατρών στη Γερμανία, οι οποίοι «στενάζουν υπό το βάρος των όλο και πιο περίπλοκων γραφειοκρατικών απαιτήσεων», με αποτέλεσμα πολλοί να εγκαταλείπουν την συνεργασία με τα ασφαλιστικά ταμεία και να δέχονται πελάτες μόνο ιδιωτικά.

Στο άρθρο γίνεται επίσης σύγκριση των διαδικασιών που προβλέπεται στις δύο χώρες για την απόκτηση κάρτας αναπηρίας. «Η γραφειοκρατική προσπάθεια που απαιτείται για την απόκτηση κάρτας αναπηρίας για έναν ασθενή μετά από σοβαρή καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό επεισόδιο είναι τεράστια. Ανάλογα με το κρατίδιο, μπορεί να χρειαστούν έως και εννέα μήνες, πολλές ώρες εργασίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των ειδικών, πριν τελικά εκδοθεί το πολυπόθητο έγγραφο, το οποίο διευκολύνει την καθημερινή ζωή των ασθενών και των φροντιστών τους. Για εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων, το ελληνικό κράτος έχει υιοθετήσει μια τυποποιημένη αξιολόγηση βασισμένη σε στατιστικά στοιχεία για ορισμένες ιατρικές παθήσεις. Για παράδειγμα, μετά από μια σοβαρή καρδιακή προσβολή, το σύστημα αρχικά υποθέτει σοβαρή αναπηρία για περίοδο ενός έτους».

«Αντίστοιχη είναι η κατάσταση και στην συνταγογράφηση φαρμάκων: Πόσο συχνά οι ασθενείς ανακαλύπτουν μόνο στο φαρμακείο, όταν σαρώνεται η κάρτα ασφάλισης υγείας τους, ότι η ηλεκτρονική τους συνταγή δεν έχει ακόμη αναρτηθεί; Στην Ελλάδα, αντίθετα, οι ηλεκτρονικές συνταγές συνδέονται με τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης. Για να τις λάβουν, οι ασθενείς εγγράφονται μία φορά στο gov.gr. Στη συνέχεια, λαμβάνουν τη συνταγή τόσο στο κινητό τους τηλέφωνο όσο και μέσω email», σημειώνεται και τονίζεται ότι με το ίδιο σύστημα στην Ελλάδα οι πολίτες ενημερώνονται και για προληπτικές εξετάσεις.

