ΗΠΑ: Σε χαμηλό επτά μηνών το καταναλωτικό κλίμα τον Νοέμβριο

Ο δείκτης των προσδοκιών για τους επόμενους έξι μήνες υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο.

Ισχυρή πτώση κατέγραψε το καταναλωτικό κλίμα στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο, διολισθαίνοντας σε χαμηλό επτά μηνών, λόγω των αυξανόμενων ανησυχιών για την πορεία της αγοράς, της απασχόλησης και του πληθωρισμού, παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα την αμερικανική οικονομία.

Αναλυτικότερα, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης που καταρτίζει το πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν κατέγραψε «βουτιά» κατά 6,8 μονάδες στις 88,7, χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις της έρευνας που διεξήγαγε το Bloomberg μεταξύ οικονομολόγων.

Παράλληλα, ο δείκτης των προσδοκιών για τους επόμενους έξι μήνες υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο, ενώ ο δείκτης των τρεχουσών συνθηκών έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο του τελευταίου έτους.

Η συνεχιζόμενη πτώση του καταναλωτικού κλίματος αντανακλά στις τσέπες των Αμερικανών, τις επίμονες ανησυχίες σχετικά με τον αντίκτυπο των επίμονα υψηλών τιμών και της στάσιμης αγοράς εργασίας.

