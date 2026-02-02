Σε υψηλό από την κρίση του 2008 οι διακυμάνσεις του χρυσού: Πιο «άγριες» κινήσεις και από το Bitcoin

Ο χρυσός έχει διατηρήσει τον τίτλο του ως το ασφαλέστερο καταφύγιο με άλμα 66% τους τελευταίους 12 μήνες, ενώ το Bitcoin καταβαραθρώνεται 21%.

Μεγαλύτερη αστάθεια / μεταβλητότητα (volatility) και από το Bitcoin παρουσιάζει ο χρυσός, με τα σκαμπανεβάσματά του τον τελευταίο μήνα να συνιστούν υψηλό σχεδόν 2 δεκαετιών, καθώς έχει χάσει 1.000 δολάρια από το ιστορικό υψηλό των 5.600 δολαρίων πριν από μόλις 96 ώρες. Η μεταβλητότητα του χρυσού των τελευταίων 30 ημερών έχει ξεπεράσει το 44%, υψηλό από την οικονομική κρίση του 2008, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg, ξεπερνώντας το περίπου 39% για το Bitcoin.

Πρόκειται για μια ασυνήθιστη αντιστροφή, καθώς ο χρυσός συνήθως θεωρείται πολύ πιο ασφαλές καταφύγιο από τα high risk assets όπως είναι τα κρυπτονομίσματα, που καθίστανται ιδιαίτερα ευάλωτα στην κερδοσκοπία. Από τη δημιουργία του Bitcoin πριν από 17 χρόνια, ο χρυσός ήταν πιο ασταθής μόνο σε δύο περιπτώσεις: στην κρίση του '08 και τον περασμένο Μάιο κατά τη διάρκεια της έξαρσης των εμπορικών εντάσεων που πυροδοτήθηκε από τις απειλές για δασμούς από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η αύξηση της μεταβλητότητας βυθίζει τον χρυσό στη μεγαλύτερη πτώση του εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία, επεκτείνοντας τη δραματική διόρθωση του ξέφρενου ράλι που εδώ και πολλαπλούς μήνες τον εκτοξεύει σε ρεκόρ όλων εποχών. Η τιμή του διολισθαίνει έως και 10% τη Δευτέρα, υποχωρώντας για λίγο στα σχεδόν 4.400 δολάρια ανά ουγγιά, μετά την κορύφωση κοντά στα 5.600 δολάρια την περασμένη εβδομάδα.

Η οικονομική αβεβαιότητα βοήθησε τα πολύτιμα μέταλλα να φτάσουν σε κορυφές που σόκαραν ακόμη και τους έμπειρους παίκτες στην αγορά. Το ήδη καυτό ράλι επιταχύνθηκε απότομα στις αρχές του έτους, καθώς οι επενδυτές συσσωρεύτηκαν λόγω των ανανεωμένων ανησυχιών για τους γεωπολιτικούς κινδύνους, την υποτίμηση του δολαρίου και την ανεξαρτησία της Fed. Ένα κύμα αγορών από Κινέζους πρόσθεσε περαιτέρω ώθηση όμως το Bitcoin δεν κατάφερε να επωφεληθεί από τους ίδιους παράγοντες.

Το token υποχωρεί σε νέο χαμηλό 10 μηνών τη Δευτέρα (στα 77.500 δολάρια) μετά από sell-off το Σαββατοκύριακο, διευρύνοντας σε άνω του 40% τις απώλειές του από το ρεκόρ τον Οκτώβριο. Παρά τις γεωπολιτικές πιέσεις, την αποδυνάμωση του δολαρίου και τις απότομες διακυμάνσεις τιμών, το Bitcoin δεν έχει κεφαλαιοποιήσει τα κέρδη του σαν τα πολύτιμα μέταλλα. Ο χρυσός έχει διατηρήσει τον τίτλο του ως το ασφαλέστερο καταφύγιο με άλμα 66% τους τελευταίους 12 μήνες, ενώ το Bitcoin καταβαραθρώνεται 21%.