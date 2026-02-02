Εντυπωσιακό το αποτύπωμα των προγραμμάτων «Προλαμβάνω»: Πάνω από 1,5 εκατ. πολίτες με νεφρική δυσλειτουργία

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σχολιάζει πως το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» είναι ό,τι πιο επαναστατικό έχει συντελεστεί στο σύστημα υγείας της Ελλάδας τις τελευταίες δεκαετίες.

Με 5,2 εκατομμύρια συμπολίτες μας να έχουν ήδη υποβληθεί σε εξετάσεις του προγράμματος «Προλαμβάνω», 178.000 από τους συμμετέχοντες έχουν ήδη διαγνωστεί έγκαιρα με κάποιο από τα νοσήματα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα, όπως επισημαίνει η αναπληρώτρια υπουργός υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σχολιάζει πως το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» είναι ό,τι πιο επαναστατικό έχει συντελεστεί στο σύστημα υγείας της Ελλάδας τις τελευταίες δεκαετίες και διαβεβαιώνει πως οι βασικές ράγες του προγράμματος θα διατηρηθούν ακόμα και μετά το πέρας του Ταμείου Ανάκαμψης.

Από την εντυπωσιακή συμμετοχή στο πρόγραμμα του καρδιομεταβολικού ελέγχου έχουν προκύψει 36.360 δικαιούχοι για το πρόγραμμα αντιμετώπισης της παχυσαρκίας με την δωρεάν χορήγηση φαρμάκων μαζί βέβαια με διαιτολογική συμβουλευτική. Πρόκειται για άτομα ηλικίας 30 έως 70 ετών ενώ ήδη στο πρόγραμμα για την δωρεάν λήψη των φαρμάκων βρίσκονται 6000 συμπολίτες μας από τους 36.360 δικαιούχους.

Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι το 10% των ανθρώπων με υψηλό δείκτη μάζας σώματος βρέθηκε να έχουν δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ) 50 και άνω δηλαδή να έχουν αναπηρία εξαιτίας της παχυσαρκίας, όπως επισημαίνει η Ειρήνη Αγαπηδάκη. Οι άνθρωποι αυτοί (κατ’ εκτίμηση 3.500) δεν μπορούν να μετακινηθούν, έχουν κατακλίσεις και πολλά προβλήματα, οπότε θα αντιμετωπιστούν από τις κινητές μονάδες ΚΟΜΥ και θα τους παράσχει ιατρική βοήθεια και φυσικοθεραπευτής στο σπίτι τους που θα βοηθήσει σιγά-σιγά να κινητοποιηθεί το σώμα τους.

Όπως επισημαίνει ο υπουργός υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, πρόκειται για μία σταδιακή διαδικασία καθώς άτομα με τόσο μεγάλο δείκτη μάζας σώματος δεν μπορούν να ξεκινήσουν γυμναστική έτσι όπως το εννοούμε στην καθομιλουμένη. Το 50% των ανθρώπων που βρέθηκαν με υψηλό δείκτη μάζας σώματος είναι κάτοικοι της περιφέρειας Αττικής ενώ ακολουθεί η περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας- και οι δύο περιφέρειες μαζί αντιπροσωπεύουν το 66% των δικαιούχων, ενώ η μέση ηλικία των ατόμων που βρέθηκαν με δείκτη μάζας σώματος 50 και άνω είναι περίπου τα 50 έτη.

Νεφρική δυσλειτουργία

Ακόμα πιο εντυπωσιακά είναι τα αποτελέσματα του προγράμματος για την νεφρική δυσλειτουργία που και αυτό συνδέεται με το αρχικό πρόγραμμα του καρδιομεταβολικού ελέγχου. Στο πρόγραμμα εξετάζονται δύο δείκτες όπου ο πρώτος (στην κρεατινίνη του ορού) βλέπει πόσο καλά φιλτράρουν τα νεφρά, ενώ ο δεύτερος δείκτης διακρίνει είτε υφιστάμενη βλάβη στα νεφρά είτε πρώιμη ένδειξη βλάβης.

Ήδη 1.590.000 συμπολίτες μας βρέθηκαν με κάποια μορφή βλάβης στα νεφρά ενώ σε αυτόν τον αριθμό θα προστεθούν κι άλλοι 250.000 άνθρωποι που εντάσσονται στο πρόγραμμα του καρδιομεταβολικού ελέγχου καθώς περνούν το κατώφλι των 30 ετών.

«Ο αριθμός είναι πολύ υψηλός και εδώ μιλάμε για ανθρώπους οι όποιοι νόμιζαν ότι είναι απολύτως υγιείς» επισημαίνει ο υπουργός υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Παιδική παχυσαρκία

Και το πρόγραμμα της παιδικής παχυσαρκίας προχώρα, με περισσότερες από 1000 οικογένειες από όλη την Ελλάδα με παιδιά ωφελούμενα να λαμβάνουν μέρος και 8 στα 10 παιδιά έχουν ήδη καταγράψει μείωση του δείκτη μάζας σώματος τους, ενώ το 40% των ανήλικων συμμετεχόντων ανηλίκων που είχαν και κλινικά προβλήματα λόγω της παχυσαρκίας (π.χ. διαβήτη) έχουν καταφέρει να βελτιώσουν και αυτούς τους δείκτες.

Για αυτό το πρόγραμμα το οποίο εξασφαλίζει υγιές και καλό ξεκίνημα στα παιδιά- τους πολίτες του αύριο - θα εξασφαλιστούν πόροι από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του υπουργείου Υγείας ώστε να συνεχίσει ανεξάρτητα από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως υπογραμμίζει ο υπουργός υγείας.

Καρκίνος του παχέος εντέρου

«Τεράστια επιτυχία έχει και το πρόγραμμα για τον καρκίνο του παχέος εντέρου, όπου ήδη στα νοσοκομεία της χώρας μας έχουν χειρουργηθεί χιλιάδες συμπολίτες μας μετά από πρώιμη διάγνωση» επισημαίνει ο Άδωνις Γεωργιάδης, σχολιάζοντας πως αυτό το πρόγραμμα ξεκίνησε από την χορήγηση των self test στα φαρμακεία για τα οποία η κυβέρνηση και το υπουργείο Υγείας δεχθήκαμε όλο εκείνο τον πόλεμο. Οι επιθέσεις και η τοξικότητα δεν έκαμψαν την αποφασιστικότητα μας που σήμερα οδηγεί στο να σωθούν χιλιάδες ζωές, τονίζει ο υπουργός υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Και συνεχίζει: «Εγώ γυρνάω όλα τα νοσοκομεία της Ελλάδας και σε όλα τα νοσοκομεία έρχονται γενικοί χειρουργοί που χειρουργούν καρκίνο του παχέος εντέρου και επεμβατικοί καρδιολόγοι που χειρουργούν τους ανθρώπους που βρέθηκαν με καρδιαγγειακή βλάβη και μου λένε «έχω χειρουργήσει τόσους ανθρώπους από το πρόγραμμα «Προλαμβάνω», υπουργέ»!

Για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Προλαμβάνω» συμμετέχουν 6.300 συνεργαζόμενα φαρμακεία της επικρατείας και 500 δομές υγείας (δημόσια νοσοκομεία και κέντρα υγείας)

Ο υπουργός υγείας Α. Γεωργιάδης καταλήγει πως όταν ολοκληρωθεί το Ταμείο Ανάκαμψης θα πραγματοποιηθεί μία συνέντευξη τύπου με όλα τα αποτελέσματα και θα ανακοινωθούν μετρήσιμοι όλοι οι δείκτες υγείας -πώς βελτιώθηκαν καθώς και όλα τα οικονομικά της υγείας με τους πόρους που εξοικονομήθηκαν στον ΕΟΠΠΥ, με τις σχετικές μελέτες να υλοποιούνται από πανεπιστήμια.