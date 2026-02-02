Αυτοκίνητο

Tesla: Νέα «βουτιά» στις ευρωπαϊκές πωλήσεις - Σε χαμηλό τριετίας στην Γαλλία

Tesla: Νέα «βουτιά» στις ευρωπαϊκές πωλήσεις - Σε χαμηλό τριετίας στην Γαλλία
Συνεχίζεται και το 2026 η πτώση των ευρωπαϊκών πωλήσεων, με τις ταξινομήσεις να υποχωρούν εντυπωσιακά σε δύο από τις κορυφαίες αγορές της περιοχής.

Συνεχίζεται και τη νέα χρονιά η πτώση των πωλήσεων της Tesla στην Ευρώπη, με τις ταξινομήσεις να υποχωρούν εντυπωσιακά σε δύο από τις κορυφαίες αγορές της περιοχής όσον αφορά τα ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι πωλήσεις της εταιρείας στην Γαλλία «βούτηξαν» 42% τον περασμένο μήνα σε μόλις 661 αυτοκίνητα, το χαμηλότερο επίπεδο εδώ και πάνω από τρία χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία της PFA (γαλλική ομοσπονδία αυτοκινητοβιομηχανιών). Στη Νορβηγία, η μοναδική αγορά στην Ευρώπη όπου η Tesla τα πήγε καλά πέρυσι, οι ταξινομήσεις «καταποντίστηκαν» κατά 88% τον Ιανουάριο.

Η ζήτηση για Tesla μειώθηκε σε μεγάλο μέρος της ηπείρου το 2025, αντανακλώντας εν μέρει την αντίδραση στο έργο του Έλον Μασκ για την κυβέρνηση Τραμπ και την υποστήριξη προς δεξιές προσωπικότητες σε χώρες όπως η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Tesla αντιμετωπίζει επίσης μεγαλύτερο ανταγωνισμό στην Ευρώπη τόσο από τοπικούς παραδοσιακούς κατασκευαστές, με επικεφαλής την Volkswagen και την Stellantis, όσο και από Κινέζους κατασκευαστές, συμπεριλαμβανομένης της BYD.

Σε ολόκληρη την Ευρώπη το 2025, οι πωλήσεις της Tesla μειώθηκαν κατά 27%, ακόμη και όταν οι ταξινομήσεις ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία σε ολόκληρο τον κλάδο αυξήθηκαν κατά 30%, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων.

