Ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές Ιανουαρίου της ΔΥΠΑ - Αναλυτικά στοιχεία

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκαν με συνέπεια, διαφάνεια και πλήρη οργάνωση οι πληρωμές του Ιανουαρίου προς εργαζόμενους, ανέργους, γονείς και ειδικές επαγγελματικές ομάδες.

Σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ, οι καταβολές αυτές αποτελούν κρίσιμο σκέλος της κοινωνικής πολιτικής της Υπηρεσίας, καθώς στηρίζουν έμπρακτα χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα.

Όπως υπογραμμίζεται, «με τις πληρωμές Δεκεμβρίου, η ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει τον σταθερό ρόλο της στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, της προστασίας των οικογενειών και της ενίσχυσης της απασχόλησης».

Παρουσιάζονται αναλυτικά οι συνολικές δαπάνες και ο αριθμός ωφελουμένων, ανά κατηγορία παροχών καθώς και οι δαπάνες για τα ειδικά προγράμματα απασχόλησης οργανωμένες σε εννέα βασικές κατηγορίες:



