Αποχωρούν 10 στελέχη από τη Νέα Αριστερά

Αποχώρησαν από τη Νέα Αριστερά ο Νίκος Μπίστης κι άλλα εννέα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος αφήνοντας αιχμές.

Ο κ. Μπίστης κοινοποίησε την ανακοίνωση των δέκα μελών της Νέας Αριστεράς, στην οποία γίνεται λόγος για «παραλυτική στασιμότητα και έναν ιδιότυπο πολιτικό και οργανωτικό δυϊσμό».

«Υπάρχουν στιγμές κατά τις οποίες η συγκυρία σαρώνει τα μικρά και τα ασήμαντα και φέρνει στο προσκήνιο τα πραγματικά, σκληρά διλήμματα. Χρέος των πολιτικών κομμάτων – και ιδίως των αριστερών, δηλαδή εκείνων που οφείλουν να δρουν με κριτήριο τα συμφέροντα των λαϊκών στρωμάτων – είναι να αποκωδικοποιούν τα επίδικα κάθε ιστορικής περιόδου και να χαράσσουν πορεία που θα βελτιώνει απτά την καθημερινότητα της κοινωνικής πλειοψηφίας, μεταφέροντας πόρους, ισχύ και εξουσίες από τους λίγους στους πολλούς» σημειώνουν οι υπογράφοντες της ανακοίνωσης.

