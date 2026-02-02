JP Morgan: Ο χρυσός θα φτάσει τα 6.300 δολάρια μέχρι το τέλος του 2026

Ακόμα πιο ψηλά βλέπει να σκαρφαλώνουν οι τιμές του χρυσού η JP Morgan, φτάνοντας μάλιστα τα 6.300 δολάρια ανά ουγγιά μέχρι το τέλος του 2026.

Ακόμα πιο ψηλά βλέπει να σκαρφαλώνουν οι τιμές του χρυσού η JP Morgan, φτάνοντας μάλιστα τα 6.300 δολάρια ανά ουγγιά μέχρι το τέλος του 2026, καθώς η ζήτηση από τις κεντρικές τράπεζες και τους επενδυτές συνεχίζεται, όπως αναφέρει ο επενδυτικός οίκος σε σημείωμά του τη Δευτέρα.

Μάλιστα προβλέπει πως οι αγορές χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες θα φτάσουν στους 800 τόνους το 2026, επικαλούμενος μια «συνεχιζόμενη, ανεξάντλητη τάση διαφοροποίησης των συναλλαγματικών αποθεματικών».

«Ακόμα και με την βραχυπρόθεσμη αστάθεια που σημειώθηκε πρόσφατα, παραμένουμε ακλόνητα αισιόδοξοι για τον χρυσό μεσοπρόθεσμα, χάρη σε μια καθαρή, δομική, συνεχιζόμενη τάση διαφοροποίησης που πρέπει να συνεχιστεί εν μέσω ενός ακόμη καλά εδραιωμένου καθεστώτος υπεραπόδοσης των πραγματικών περιουσιακών στοιχείων έναντι των χάρτινων περιουσιακών στοιχείων», ανέφερε ο χρηματιστηριακός κολοσσός σε σημείωμά του τη Δευτέρα.

Οι τιμές του χρυσού μειώθηκαν περισσότερο από 9,8% στις 30 Ιανουαρίου, στην πιο απότομη ημερήσια πτώση τους από το 1983, και επέκτειναν την πτώση τους το πρωί της Δευτέρας, καθώς η CME Group ανακοίνωσε αύξηση των περιθωρίων ασφάλισης (margins) στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού και ασημιού στο Comex. Στη συνέχεια το πολύτιμο μέταλλο κατόρθωσε να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα των τελευταίων ημερών και να κινείται ανοδικά.

Εν τω μεταξύ, η Deutsche Bank επανέλαβε τη Δευτέρα την πρόβλεψή της για την τιμή του χρυσού στα 6.000 δολάρια ανά ουγγιά το 2026, επικαλούμενη τη διαρκή ζήτηση των επενδυτών για το πολύτιμο μέταλλο παρά την προσαρμογή των τιμών.