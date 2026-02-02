Ακίνητα: Έρχεται η μεγάλη απογραφή - Ποια στοιχεία θα δηλώσουν 7 εκατ. φορολογούμενοι

Μέχρι τέλη Μαρτίου η λειτουργία της πλατφόρμας του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Ανοίγει ο δρόμος για διασταυρώσεις και αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων.

Πλήρη ακτινογραφία όχι μόνο της ιδιοκτησίας αλλά και της πραγματικής χρήσης των ακινήτων σε όλη τη χώρα αποκτά η ΑΑΔΕ με την ενεργοποίηση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), το οποίο ανοίγει τον δρόμο για εκτεταμένες διασταυρώσεις αλλά και στοχευμένες πολιτικές στην αγορά ακινήτων.

Η πλατφόρμα του ΜΙΔΑ αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως τα τέλη Μαρτίου και αμέσως μετά η ΑΑΔΕ θα ζητήσει από 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων να δηλώσουν τη χρήση κάθε ακινήτου. Εάν δηλαδή είναι ιδιοκατοικούμενο, μισθωμένο, δωρεάν παραχωρημένο.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στο 43ο συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ, το ΜΙΔΑ «αποτελεί την πιο συστηματική καταγραφή της χρήσης της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας που έχει γίνει πρακτικά ποτέ στη χώρα». Όπως είπε «για πρώτη φορά το κράτος αποκτά σε πραγματικό χρόνο μια ολοκληρωμένη, ψηφιακή εικόνα του αποθέματος ακινήτων και της πραγματικής λειτουργίας της αγοράς, όχι για να επιβάλει νέα βάρη, αλλά για να μπορεί να σχεδιάζει δίκαιες και στοχευμένες πολιτικές. Ίσα ίσα για να αφαιρεί βάρη».

Σύμφωνα με τον υπουργό, με τη λειτουργία του ΜΙΔΑ «ενισχύεται η διαφάνεια, περιορίζεται η παραοικονομία και προστατεύεται ο συνεπής ιδιοκτήτης, ενώ παράλληλα διαμορφώνεται ένα πιο σταθερό και προβλέψιμο περιβάλλον για ολόκληρη την αγορά ακινήτων».

Η πλατφόρμα

Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα αποτελεί την πρώτη ηλεκτρονική «ακτινογραφία» των ακινήτων σε ολόκληρη τη χώρα. Για κάθε εγγραφή στο ΜΙΔΑ θα αποτυπώνονται όλες οι πληροφορίες που αφορούν το ακίνητο από το είδος (κατοικία, οικόπεδο, αγροτεμάχιο, επαγγελματικό ακίνητο κ.λπ.), την επιφάνεια, τη θέση, τον όροφο μέχρι εάν είναι ηλεκτροδοτούμενο ή ημιτελές, εάν είναι κενό, μισθωμένο ή δωρεάν παραχωρημένο. Στο Μητρώο θα καταγράφεται ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) και ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ).

Για τη σωστή λειτουργία του ΜΙΔΑ θα πρέπει να συσχετιστούν τα στοιχεία κάθε ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο με το περιουσιολόγιο της ΑΑΔΕ και με τη χρήση του ακινήτου (κενό, ιδιοκατοίκηση, μίσθωση κ.λπ.), όπως επισήμανε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, μιλώντας στο συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ. Όπως ανέφερε, η λειτουργία του ΜΙΔΑ ανοίγει τον δρόμο για την προσυμπλήρωση των δηλώσεων Ε1 και Ε2, κλείνει τα «παράθυρα» που υπάρχουν σήμερα σε σχέση με την καταβολή επιδομάτων και στοχεύει στη σωστή εφαρμογή της στεγαστικής πολιτικής και στη δικαιοσύνη στην καταβολή αγροτικών επιδοτήσεων.

Έλεγχοι, διορθώσεις και δήλωση χρήσης

Ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) θα ταυτίζεται με τον Κωδικό Αριθμό του Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) και, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΑΑΔΕ, οι φορολογούμενοι θα κληθούν να ελέγξουν την εικόνα της ακίνητης περιουσίας τους όπως αυτή θα έχει αποτυπωθεί στο ΜΙΔΑ. Σε περιπτώσεις λαθών ή παραλείψεων, θα πρέπει να προχωρήσουν στις απαραίτητες διορθώσεις.

Ποια στοιχεία θα ζητήσει η ΑΑΔΕ από τους ιδιοκτήτες ακινήτων

Για πρώτη φορά, οι φορολογούμενοι θα κληθούν να δηλώσουν τη χρήση των ακινήτων τους, και συγκεκριμένα εάν πρόκειται για:

Ιδιοκατοικούμενα ακίνητα, δηλαδή την κύρια κατοικία, καθώς και τυχόν δευτερεύουσες ή εξοχικές κατοικίες.

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα, που καλύπτουν κύριες επαγγελματικές ανάγκες, όπως γραφεία ή καταστήματα.

Δωρεάν παραχωρούμενα ακίνητα, σε γονείς, παιδιά, αδέλφια ή ακόμη και φίλους. Αφορολόγητη παραμένει η δωρεάν παραχώρηση κατοικίας έως 200 τ.μ. σε παιδιά ή γονείς ή το αντίστροφο, ενώ η επιπλέον επιφάνεια φορολογείται.

Μισθωμένα ακίνητα, με μακροχρόνια ή βραχυχρόνια μίσθωση.

Κενά ακίνητα, τα οποία για πρώτη φορά θα καταγραφούν συνολικά.

Ακίνητα με παραχώρηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης.

Ακίνητα με συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), κυρίως επαγγελματικά κτίρια.

Με την ολοκλήρωση της απογραφής θα αποκαλυφθεί ο πραγματικός αριθμός των δωρεάν παραχωρούμενων και κενών ακινήτων, ενώ θα ακολουθήσουν διασταυρώσεις με τα στοιχεία κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Ακίνητα που δηλώνονται ως κενά στο έντυπο Ε2 αλλά εμφανίζουν υψηλή κατανάλωση ρεύματος θα βρεθούν στο επίκεντρο των ελέγχων της ΑΑΔΕ.

Ενοικιαστές

Σε επόμενη φάση, στην πλατφόρμα θα εισέλθουν και οι ενοικιαστές, προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα εκμισθούμενα ακίνητα με τις δηλώσεις των ιδιοκτητών. Στο μικροσκόπιο των φορολογικών ελέγχων θα βρεθούν περιπτώσεις «μαύρων» εισοδημάτων από ενοίκια.