ΗΠΑ: Μικρότερη άνοδο από τις προβλέψεις στις λιανικές πωλήσεις

Με ρυθμό μόλις 0,2% αυξήθηκαν οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, φτάνοντας στα 733,3 δισ. δολ..

Μπορεί να αυξήθηκαν για τέταρτο συνεχόμενο μήνα οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ, ωστόσο κατέγραψαν ρυθμό ανόδου μόλις 0,2%, χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις.

Συγκεκριμένα, οι λιανικές πωλήσεις έφτασαν τα 733,3 δισ. δολ. τον Σεπτέμβριο, μία επιβράδυνση σε σχέση με την αύξηση 0,6% του Αυγούστου, και χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Bloomberg, που ανέμεναν άνοδο 0,3%.

Οι πωλήσεις εξαιρουμένων των αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 0,3% από τον Αύγουστο έως τον Σεπτέμβριο, ενώ οι πωλήσεις εξαιρουμένων των αυτοκινήτων και της βενζίνης αυξήθηκαν κατά 0,1%.

Η έκθεση έρχεται στην αρχή μιας κρίσιμης εορταστικής περιόδου αγορών και έχει πρόσθετο βάρος, καθώς οι επενδυτές και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής συνεχίζουν να κινούνται στο «σκοτάδι» χωρίς επίσημη ανάγνωση του ΑΕΠ του τρίτου τριμήνου, παρά το γεγονός πως το shutdown αποτελεί πλέον παρελθόν.

Τη Δευτέρα, το Γραφείο Οικονομικής Ανάλυσης (BEA) ανακοίνωσε ότι ακύρωσε την προκαταρκτική εκτίμηση του ΑΕΠ του τρίτου τριμήνου και θα επαναπρογραμματίσει τόσο τη δεύτερη εκτίμηση όσο και τα προκαταρκτικά εταιρικά κέρδη, τα οποία είχαν προγραμματιστεί να δημοσιευτούν στις 26 Νοεμβρίου.