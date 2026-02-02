Μπάνσκο: Τι αξίζει να κάνετε στον δημοφιλή προορισμό της Βουλγαρίας

Εδώ και αρκετά χρόνια το Μπάνσκο έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους προορισμούς για ski στην Ευρώπη.

Εδώ και αρκετά χρόνια το Μπάνσκο έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους προορισμούς για ski στην Ευρώπη. Το εξοπλισμένο σύγχρονο χιονοδρομικό κέντρο του, αλλά και οι τιμές που είναι χαμηλότερες από άλλα δημοφιλή θέρετρα, το έχουν φέρει στην κορυφή των χειμερινών προορισμών για τους Έλληνες και τους Ευρωπαίους.

Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, μαζί με τη Σόφια, έχει κεντρίσει και το ενδιαφέρον των digital nomads (ψηφιακών νομάδων), λόγω του χαμηλού κόστους ζωής. Η πρόσβαση είναι πολύ εύκολη από τη χώρα μας, ειδικά για τους κατοίκους της Βόρειας Ελλάδας.

Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr