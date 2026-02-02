Κεραμέως: Το ΝΑΤ καταγράφει σημαντική πρόοδο σε όλα τα πεδία

Τη σημαντική πρόοδο που κατέγραψε το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ) σε όλα τα πεδία την περασμένη χρονιά τόνισε η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως.

Τη σημαντική πρόοδο που κατέγραψε το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ) σε όλα τα πεδία την περασμένη χρονιά τόνισε η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, στον χαιρετισμό που απηύθυνε κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΑΤ για το 2026.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Ταμείου, παρουσία σύσσωμης της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και εκπροσώπων του ναυτιλιακού κλάδου.

Καλωσορίζοντας τα μέλη του Δ.Σ. και τους προσκεκλημένους, η διοικήτρια και πρόεδρος του Δ.Σ. του ΝΑΤ, Γεωργία Μανιάτη, δήλωσε:

«Όλοι εμείς εδώ στο ΝΑΤ, με αίσθημα ευθύνης τόσο απέναντι στους ναυτικούς όσο και απέναντι στους συνταξιούχους, αλλά και στις ναυτιλιακές εταιρείες, εργαστήκαμε όλο τον χρόνο για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων μας, την επιτάχυνση των διαδικασιών και την ενίσχυση της θεσμικής συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας είναι ήδη ορατά, αλλά οφείλουμε να συνεχίσουμε. Όλες οι εκκρεμότητες που άφησε το 2025 θα πρέπει να γίνουν προτεραιότητες για το 2026. Με τη στήριξη όλων σας, θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για ένα ΝΑΤ σύγχρονο, αποτελεσματικό και κοντά στους ανθρώπους της θάλασσας».

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, στον χαιρετισμό της ευχαρίστησε τη διοίκηση του ΝΑΤ για την άψογη συνεργασία όλο το διάστημα που είναι υπουργός και υπογράμμισε:

«Την περασμένη χρονιά, το ΝΑΤ κατέγραψε σημαντική πρόοδο σε όλα τα πεδία είτε μιλάμε για την ελαχιστοποίηση των εκκρεμοτήτων είτε για την επιτάχυνση της απονομής συντάξεων και εφάπαξ είτε για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του φορέα και την απλοποίηση των διαδικασιών. Βέβαια, θέλω να σταθώ σε ένα πεδίο στο οποίο το Δ.Σ. δίνει ιδιαίτερη έμφαση: το επιστημονικό έργο και η ανάδειξη των τάσεων σε ό,τι αφορά το ναυτικό επάγγελμα. Όλες οι εκθέσεις και οι μελέτες του ΝΑΤ για το ναυτικό επάγγελμα και για τη γυναικεία απασχόληση στον κλάδο, που και για το υπουργείο αποτελεί προτεραιότητα και μας κάνει υπερήφανους το γεγονός ότι αυτήν τη στιγμή η γυναικεία ναυτική απασχόληση στην Ελλάδα είναι υπερδιπλάσια από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, μας γεμίζουν αισιοδοξία για την προοπτική της ναυτικής απασχόλησης στη χώρα μας και θέλω να σας συγχαρώ για τα ερεθίσματα που δίνετε μέσα από αυτές τις δράσεις, κυρίως στα νέα παιδιά. Θεωρώ μείζονος σημασίας το να περνάνε αυτά τα μηνύματα στα νέα παιδιά και να γνωρίζουν καλύτερα - στην πραγματική του διάσταση - το ναυτικό επάγγελμα».

Από την πλευρά της, η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άννα Ευθυμίου, σημείωσε:

«Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο ανθρώπινο δυναμικό του ΝΑΤ, που έχει δώσει την ψυχή του, για να μπορέσει το ΝΑΤ να συνεχίσει τη μακρόχρονη παράδοσή του, στηρίζοντας την ελληνική ναυτιλία. Τα αποτελέσματα δε αποτυπώνονται και στην αρμονική συνεργασία εντός του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχετε πετύχει πολλά τόσο στο επίπεδο του εκσυγχρονισμού και της ψηφιοποίησης, της εκκαθάρισης παλαιών εκκρεμοτήτων, της επιτάχυνσης των διαδικασιών, της διασύνδεσης και της διαλειτουργικότητας με άλλους φορείς του Δημοσίου, όσο και στο επίπεδο της ενίσχυσης της απασχόλησης νέων και γυναικών στο ναυτικό επάγγελμα, που αποτελεί προτεραιότητα και για το υπουργείο μας. Εμείς είμαστε δίπλα σας, για να ακούμε τα προβλήματα και να συμβάλλουμε σε καλύτερα αποτελέσματα του σημαντικού έργου σας».

Ο εποπτεύων τον Οργανισμό, Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Κωνσταντίνος Τσαγκαρόπουλος, είπε:

«Θέλω να συγχαρώ τη διοικήτρια, Γεωργία Μανιάτη, η οποία όχι απλώς συνέχισε το έργο που είχαμε ξεκινήσει, όταν είχα τιμηθεί με τη θέση του διοικητή του ΝΑΤ, αλλά έχει προχωρήσει ακόμα περισσότερο, κάνοντας τις σωστές κινήσεις και επενδύοντας σε ένα βασικό χαρακτηριστικό του ΝΑΤ: ότι λειτουργεί με τη λογική της ομάδας. Κάποιες από τις πρωτοβουλίες του ΝΑΤ αποτελούν πυξίδα για το σύνολο της κοινωνικής ασφάλισης, γιατί στη δική του κλίμακα έχει αναδείξει λύσεις και εργαλεία που μπορούμε να αξιοποιήσουμε και στη μεγαλύτερη κλίμακα φορέων, όπως ο ΕΦΚΑ».

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Γιώργος Αλεξανδράτος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ) και μέλος του ΔΣ/ΝΑΤ, Διονύσης Θεοδωράτος, η Γενική Διευθύντρια της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Κατερίνα Πέππα, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού, μέλος της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας και του ΔΣ/ΝΑΤ, καπετάν Παναγιώτης Γιγής, η πρόεδρος του Ναυτικού Μουσείου της Ελλάδας, Αναστασία Παλούμπη, εκπρόσωποι του Οίκου Ναύτου. Όλοι οι προσκεκλημένοι, στους σύντομους χαιρετισμούς τους, εξήραν τον διαχρονικό ρόλο του ΝΑΤ στη στήριξη των Ελλήνων ναυτικών και τόνισαν τη δέσμευσή τους στη συνεργασία όλων των φορέων του κλάδου, με κοινό στόχο την ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση της ελληνικής ναυτιλίας.

«Τυχεροί» της ημέρας ήταν η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άννα Ευθυμίου και ο Διευθυντής του ΣΕΕΝ και μέλος του Δ.Σ. του ΝΑΤ, Κωνσταντίνος Γκώνιας, που κέρδισαν τα δύο φλουριά της πίτας.