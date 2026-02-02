Ντράγκι: Η Ευρώπη πρέπει να επιδιώξει έναν «ρεαλιστικό φεντεραλισμό»

Κάλεσε την Ευρώπη να ξεπεράσει τις «παλιές διαιρέσεις» για να γίνει μία «πραγματική δύναμη» ο πρώην επικεφαλής της ΕΚΤ και τέως πρωθυπουργός της Ιταλίας.

Ο Μάριο Ντράγκι κάλεσε την Ευρώπη να ξεπεράσει τις «παλιές διαιρέσεις» για να γίνει μία «πραγματική δύναμη» στο πλαίσιο ομιλίας του στο Πανεπιστήμιο της Λουβέν. «Ανάμεσα σε όλους εκείνους που έχουν βρεθεί σήμερα παγιδευμένοι ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα, μόνο οι Ευρωπαίοι έχουν την δυνατότητα να γίνουν οι ίδιοι πραγματική δύναμη», είπε ο Μάριο Ντράγκι μιλώντας για μία ευρωπαϊκή ομοσπονδία στους τομείς της άμυνας, της εξωτερικής πολιτικής και στον δημοσιονομικό τομέα.

Η Ευρώπη πρέπει να επιδιώξει έναν «ρεαλιστικό φεντεραλισμό. Ρεαλιστικό, διότι πρέπει να κάνουμε τα βήματα που είναι σήμερα εφικτά, με τους εταίρους που είναι σήμερα πρόθυμοι στους τομείς όπου μπορεί να σημειωθεί αυτήν την στιγμή πρόοδος. Αλλά φεντεραλισμό, διότι αυτό που μετρά είναι ο προορισμός». «Ορισμένοι μπορεί να ξεγελούν τους εαυτούς τους ότι ο κόσμος δεν έχει πραγματικά αλλάξει (...) ορισμένοι μπορεί να πιστεύουν ότι παραχωρώντας οικονομική ανεξαρτησία, ή ακόμη και έδαφος, δεν απειλείται η ικανότητά τους να διαφυλάξουν τις αξίες (...). Αυτό δεν πρέπει να σταματήσει τους διορατικότερους από την πορεία προς τα εμπρός», είπε.

»Αυτό που ξεκίνησε με δέος πρέπει να συνεχισθεί με ελπίδα. Καθώς ενεργούμε από κοινού θα ανακαλύψουμε και πάλι κάτι που βρίσκεται σε ύπνωση εδώ και καιρό: την υπερηφάνεια μας, την αυτοπεποίθησή μας, την πίστη μας σε ένα κοινό μέλλον. Και σε αυτά τα θεμέλια θα οικοδομηθεί η Ευρώπη», είπε ο πρώην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας, ο σημαντικός Ευρωπαίος που υπέγραψε το 2024 εμβληματική έκθεση για το μέλλον της Ευρωπαϊκή Ενωσης.

«Οφείλουμε λοιπόν να αποφασίσουμε: θέλουμε να παραμείνουμε μία απλή μεγάλη αγορά, που θα υπόκειται στις προτεραιότητες των άλλων; Ή θέλουμε να λάβουμε τα αναγκαία μέτρα για να γίνουμε δύναμη;», αναρωτήθηκε. «Μεμονωμένα, τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη δεν είναι ούτε καν μεσαίες δυνάμεις», είπε λαμβάνοντας τον τίτλο του επίτιμου διδάκτορα του Πανεπιστημίου της Λουβέν.

«Στους τομείς της άμυνας, της βιομηχανικής πολιτικής και των εξωτερικών υποθέσεων μας αντιμετωπίζουν ως ένα ανομοιογενές σύνολο κρατών μεσαίου μεγέθους, τα οποία μπορούν να διαιρέσουν και να τα μεταχειρισθούν αναλόγως», συνέχισε. Μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο, οι ΗΠΑ δηλώνουν «ευθαρσώς για πρώτη φορά ότι θεωρούν ότι ο ευρωπαϊκός πολιτικός κατακερματισμός εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους».

«Και είμαστε αντιμέτωποι με μία Κίνα που ελέγχει τους σημαντικούς κρίκους των παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων και είναι έτοιμη να εκμεταλλευθεί περισσότερο το γεγονός αυτό», είπε. Χωρίς αναλαμπή, «η Ευρώπη κινδυνεύει να γίνει υποτελής, διαιρεμένη και αποβιομηχανοποιημένη. Και μία Ευρώπη που δεν μπορεί να υπερασπισθεί τα συμφέροντά της δεν θα διατηρήσει για πολύ τις αξίες της», προειδοποίησε ο Μάριο Ντράγκι.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ