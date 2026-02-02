Disney: Άλμα 5% στα έσοδα το α' τρίμηνο - Στα 26 δισ. δολάρια

Τα καθαρά κέρδη για το τρίμηνο ανήλθαν σε 2,48 δισ. δολάρια ή 1,34 δολάρια ανά μετοχή. Ο τίτλος της προσυνεδριακά ενισχύεται 2%.

Ετήσια αύξηση εσόδων 5% ανακοίνωσε η Disney στα οικονομικά της μεγέθη για το α' τρίμηνο που ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών, χάρη στον τομέα των θεματικών πάρκων, των θέρετρων και των κρουαζιέρων. Το experiences unit ανέφερε τριμηνιαία έσοδα άνω των 10 δισ. δολαρίων για πρώτη φορά, δήλωσε ο οικονομικός διευθυντής Χιου Τζόνσον στο CNBC, με τη μετοχή της προσυνεδριακά να ενισχύεται 2%.

Τα εγχώρια theme parks της Disney κατέγραψαν έσοδα 6,91 δισ. δολαρίων, ενώ τα διεθνή πάρκα της ανέφεραν έσοδα 1,75 δισ. δολαρίων, αυξημένα κατά 7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Συγκεκριμένα, η Disney είδε αύξηση της επισκεψιμότητας στα εγχώρια θεματικά πάρκα της, ενώ «η διεθνής εικόνα ήταν χαμηλότερη», τόνισε ο κ. Τζόνσον.

Αναλυτικότερα, η Disney ανακοίνωσε κέρδη 1,63 δολάρια ανά μετοχή έναντι πρόβλεψης για 1,57 δολ/μτχ και έσοδα 25,98 δισ. δολάρια πάνω από την εκτίμηση για 25,74 δισ. δολάρια. Τα καθαρά κέρδη για το τρίμηνο ανήλθαν σε 2,48 δισ. δολάρια ή 1,34 δολάρια ανά μετοχή, μειωμένα από 2,64 δισ. δολάρια ή 1,40 δολάρια ανά μετοχή την ίδια περίοδο πέρυσι. Τα συνολικά έσοδα για το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους της Disney ανήλθαν σε περίπου 26 δισ. δολάρια, αυξημένα κατά 5% σε ετήσια βάση.

Στο guidance της Disney για το οικονομικό έτος 2026, δήλωσε ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επαναγορά μετοχών ύψους 7 δισ. δολαρίων. Αναμένει επίσης διψήφια αύξηση στα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή και 19 δισ. δολάρια σε μετρητά που παρέχονται από τις λειτουργίες. Για το δεύτερο τρίμηνο, η Disney αναμένει ότι η μονάδα streaming της - η οποία αποτελείται από την Disney+ και την Hulu - θα σημειώσει λειτουργικά έσοδα περίπου 500 εκατ. δολαρίων, ή αύξηση περίπου 200 εκατ. δολαρίων από το Q2 του 2025.

Ωστόσο, το experiences unit της αναμένεται να δει «μέτρια» ανάπτυξη στα λειτουργικά έσοδα λόγω των αντιξοοτήτων στις επισκέψεις στα πάρκα, καθώς και του κόστους πριν από την κυκλοφορία μιας νέας σειράς κρουαζιέρας της Disney και του κόστους ενόψει του ανοίγματος «World of Frozen» στη Disneyland Paris. Παράλληλα, πλανάται το ερώτημα ποιος θα ονομαστεί διάδοχος του Διευθύνοντος Συμβούλου Μπομπ Άιγκερ, με φαβορί τον πρόεδρο του τομέα εμπειριών της Disney με αιχμή τα theme parks, Τζος Ντ' Αμάρο.