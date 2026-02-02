Citi Wealth: Επενδυτικές ευκαιρίες και στρατηγικές για το 2026

Τι ειπώθηκε στο event που διοργάνωσε η Citi Wealth για τους πελάτες της στην Αθήνα.

Στις επενδυτικές ευκαιρίες και τις στρατηγικές που καλούνται να επιλέξουν οι επενδυτές στο σημερινό πολύπλοκο μακροοικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον αναφέρθηκαν τα στελέχη της Citi, μεταξύ των οποίων ο Head of EMEA Investment Strategy and Economics Guillaume Menuet, που βρέθηκαν στην Αθήνα για να παρουσιάσουν στους Έλληνες πελάτες του Citi Wealth την τελευταία έκθεσή του Chief Investment Office (CIO) “The Short and Long – 2026 Q1 Macro Investment View”.

Η Μεγάλη Εικόνα: Τα θεμελιώδη μεγέθη δίνουν τον τόνο

Σύμφωνα με την έκθεση της Citi Wealth, η παγκόσμια οικονομία επέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα το 2025, παρά τις προκλήσεις που δημιούργησε η επιβολή δασμών, τον αυξημένο πληθωρισμό και τις διαταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού. Η εταιρική κερδοφορία διατηρήθηκε υψηλότερα από το αναμενόμενο, οι ισολογισμοί παραμένουν υγιείς και οι πολιτικές των κεντρικών τραπεζών γίνονται σταδιακά πιο υποστηρικτικές της οικονομικής ανάπτυξης. Για το 2026, η ομάδα CIO της τράπεζας αναμένουν ότι τα κέρδη – και όχι το επενδυτικό κλίμα (sentiment) – θα συνεχίσουν να στηρίζουν τα μακροοικονομικά δεδομένα, ενώ καταλήγουν ότι τα θεμελιώδη μεγέθη θα συνεχίσουν να παίζουν καθοριστικό ρόλο στις αποτιμήσεις.

Ισχύει το αγοράζω χαμηλά πουλάω ψηλά;

Η έκθεση αμφισβητεί την πρακτική εφαρμογή του «αγοράζω χαμηλά, πουλάω ψηλά» για μακροπρόθεσμη δημιουργία πλούτου. Πολλά επιτυχημένα περιουσιακά στοιχεία διαπραγματεύονται σε premium για χρόνια, ενώ τα «φθηνά» μπορούν να παραμείνουν υποτιμημένα λόγω προβληματικών επιχειρηματικών μοντέλων, σημειώνει. Μάλιστα, η ιστορική ανάλυση δείχνει ότι επενδυτές που επί 15 χρόνια εστίαζαν στους τρεις χαμηλότερους πολλαπλασιαστές του S&P 500 για να «αγοράσουν χαμηλά» πέτυχαν σημαντικά χαμηλότερες αποδόσεις έναντι εκείνων που επένδυσαν στις «ακριβότερες» – με όρους πολλαπλασιαστών – εταιρείες. Για ένα χρονικό ορίζοντα 10 ετών, τα περισσότερα σημεία εισόδου αποδείχθηκαν καλά σημεία εισόδου, αναφέρεται στην έκθεση, υπογραμμίζοντας ότι οι επενδυτές πρέπει να εστιάζουν στα θεμελιώδη μεγέθη αντί να προσπαθούν να βρουν ποια είναι η καλύτερη στιγμή εισόδου στην αγορά. Σε ό,τι αφορά τώρα τις σημερινές υψηλές τιμές της αγοράς, οι συντάκτες της έκθεσης ότι αυτές δικαιολογούνται από το ότι οι εταιρείες είναι πιο κερδοφόρες από ποτέ, γεγονός που αντανακλάται στις χρηματιστηριακές τιμές τους.

Πειθαρχία και Σωστή Ανάγνωση Δεδομένων

Η έκθεση τονίζει ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τον επενδυτή σήμερα δεν είναι η απώλεια κάποιων δεδομένων, αλλά η προσαρμογή των δεδομένων σε μια ήδη παγιωμένη πεποίθηση. Για αυτό, η πειθαρχία και η σωστή ανάγνωση των δεδομένων είναι πιο σημαντικές από ποτέ, προσθέτουν. Η Citi υποστηρίζει ότι η δημιουργία ενός δυναμικού χαρτοφυλακίου που βασίζεται σε κάποιες θεμελιώδεις επενδυτικές θέσεις – αντί για την εναλλαγή θέσεων με βάση βραχυπρόθεσμες, μεταβαλλόμενες προβλέψεις – αποτελεί το κλειδί για μια επενδυτική στρατηγική που μπορεί να πλοηγηθεί αποτελεσματικά στους κύκλους της αγοράς.

Εάν δεν πάει καλά η τεχνολογία, μην περιμένεις να πάει ο δείκτης

Σε ό,τι αφορά τις ανησυχίες σχετικά με τις επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη και ότι βρισκόμαστε στο τέλος του οικονομικού κύκλου που επανεμφανίστηκαν στα τέλη του 2025, η έκθεση σημειώνει ότι οι τομείς της Τεχνολογίας και των Επικοινωνιών εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ήμισυ της αναμενόμενης αύξησης των κερδών του S&P 500 και περίπου το 40% της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς. Η ιστορία δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών, τονίζει η ομάδα CIO της τράπεζας, καθώς η επίτευξη βιώσιμης κερδοφορίας στις μετοχές είναι σχεδόν αδύνατη, αν οι εταιρείες τεχνολογίας δεν παίζουν ηγετικό ρόλο σε ένα χαρτοφυλάκιο, καταλήγουν.

Βασικές Θέσεις Χαρτοφυλακίου για το 2026:

Οι βασικές θέσεις της Citi Wealth για ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο στις αρχές του 2026 είναι οι εξής:

- Ισορροπημένη έκθεση σε μετοχές (risk-on): Με προτίμηση σε ΗΠΑ και Κίνα, καθώς η αύξηση των εταιρικών κερδών αναμένεται να αποτελέσει τον κύριο μοχλό των αποδόσεων.

- Στρατηγική έκθεση σε χρυσό: Αυτό αντανακλά τους κινδύνους πουσυνδέονται με την πεποίθηση ότι διανύουμε την τελευταία φάση του οικονομικού κύκλου, την αβεβαιότητα που επικρατεί για τις κινήσεις των κεντρικών τραπεζών και την προτίμηση των επενδυτών σε πραγματικά περιουσιακά στοιχεία προκειμένου να εξισορροπηθούν οι κίνδυνοι χαρτοφυλακίου.

- Υποβάθμιση των περιουσιακών στοιχείων μακράς διάρκειας (underweight duration): Δεδομένης της ανθεκτικότητας που δείχνει η οικονομική ανάπτυξη και της αβεβαιότητας των μελλοντικών κινήσεων των κεντρικών τραπεζών.

Πέντε Βασικές Πεποιθήσεις της Citi Wealth:

1. Η στήριξη των οικονομιών από τη νομισματική και τη δημοσιονομική πολιτική αναμένεται να ενισχύσουν την παγκόσμια οικονομία στις αρχές του 2026, με τα εταιρικά κέρδη να λειτουργούν υποστηρικτικά.

2. Υψηλές Αποτιμήσεις με Ισχυρά Θεμελιώδη: Οι «υψηλές» αποτιμήσεις, ιδίως στις ΗΠΑ, οφείλονται στη σύνθεση των δεικτών και στα υγιή θεμελιώδη μεγέθη, και όχι σε φούσκα.

3. Οι κεφαλαιουχικές επενδύσεις (Capex) και η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες.

4. Ευρώπη vs. ΗΠΑ: Η Ευρώπη περιορίζεται από την κυκλικότητα και τη χαμηλή παραγωγικότητα, ενώ οι ΗΠΑ παρουσιάζουν πιο σταθερή και προβλέψιμη αύξηση κερδών.

5. Πιθανοί Κίνδυνοι: Μια περιοριστική νομισματική πολιτική, μείωση επενδύσεων σε AI και αποφάσεις για δασμούς μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά το επενδυτικό κλίμα το 2026.