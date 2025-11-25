ΧΑ: Σε απόσταση βολής από τις 2.100 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Ο Γενικός Δείκτης για πρώτη φορά από τα μέσα Οκτωβρίου δείχνει να διεκδικεί με αξιώσεις επίπεδα τιμών άνω των 2.100 μονάδων. Άλμα έως και άνω του 6% για τη Metlen, ισχυρή άνοδος για Aegean και ΔΕΗ.

Upd. 16:25

Η προοπτική τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία, ένα ενδεχόμενο που πλέον φαίνεται να είναι πιο κοντά σε σχέση άλλες παρόμοιες απόπειρες στο πρόσφατο παρελθόν, επιτρέπει στις ευρωπαϊκές αγορές να διευρύνουν τα κέρδη τους και δίνει ώθηση και στο ελληνικό ταμπλό. Φρανκφούρτη και Παρίσι καταγράφουν κέρδη 0,78% και 0,68% αντίστοιχα, ενώ στο Λονδίνο ο FTSE 100 ενισχύεται 0,48%.

Έχοντας αφήσει πίσω του το rebalancing του MSCI και μετά από τέσσερις μήνες «ταλαιπωρίας» στη ζώνη συσσώρευσης των 1.950-2.135 μονάδων, το Χρηματιστήριο της Αθήνας για πρώτη φορά από τα μέσα Οκτωβρίου δείχνει να διεκδικεί με αξιώσεις επίπεδα τιμών άνω των 2.100 μονάδων και κοντά στα πρόσφατα υψηλά.

Το κλείσιμο των βιβλίων των ξένων διαχειριστών την Παρασκευή, σε μια εβδομάδα κατά την οποία οι αμερικανικές αγορές λόγω της Ημέρας των Ευχαριστιών θα παραμείνουν κλειστές την Πέμπτη, ενώ η Παρασκευή θα είναι ημιαργία και θα κλείσουν νωρίτερα, προσδίδει ιδιαίτερη δυναμική στην ελληνική αγορά.

Και αυτά, εν μέσω νέων θετικών εκθέσεων από ξένους οίκους, όπως της Morgan Stanley που χαρακτηρίζει την Ελλάδα «αγαπημένο» overweight και της UBS που «βλέπει» ισχυρά περιθώρια ανόδου για τις ελληνικές τραπεζικές μετοχές.

Στο μεταξύ, μετά το rebalancing ξεχωρίζει η ανοδική αντίδραση της Metlen, που το προηγούμενο διάστημα είχε πιεστεί και σήμερα σημειώνει άλμα σε ποσοστό έως και άνω του 6%, μέχρι τα 44,90 ευρώ. Την ίδια στιγμή, Viohalco και Cenergy πιέζονται περί του 2,3%-2,4%, ενώ στη Cenergy πέρασαν από νωρίς δύο πακέτα για συνολικά 1,2 εκατ. τεμάχια στα 14,54 και 14,56 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 17,57 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά στον FTSE Large Cap ξεχωρίζουν επίσης οι Aegean και ΔΕΗ με κέρδη 3,45% και 3,41% αντίστοιχα, όπως και οι ElvalHalcor και Coca-Cola HBC με άνοδο περί του 2,2%. Σε ποσοστό πάνω από 1% ενισχύονται οι ΕΤΕ (+1,50%), Eurobank (+1,32%), Alpha Bank (+1,25%), Τιτάν (+1,24%) και ΟΠΑΠ (+1,04%).

Σε αρνητικό έδαφος, πέραν των Viohalco και Cenergy, η Motor Oil υποχωρεί 1,39%, η Helleniq Energy 1,18%, και κάτω από 1% οι μετοχές των Optima (-0,63%), Αktor (-0,54%), Τρ. Κύπρου (-0,50%), Lamda Development (-0,42%), ΔΑΑ (-0,20%), ΕΥΔΑΠ (-0,14%) και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,08%).

Από το μέτωπο των αποτελεσμάτων, σήμερα μετά το κλείσιμο αναμένονται οι ανακοινώσεις των ΟΠΑΠ και Fourlis.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, Intracom και Άβαξ ενισχύονται 3,93% και 3,775 αντίστοιχα, ακολουθεί η Ελλάκτωρ στο +2,81% και οι Profile, ΚΡΙ-ΚΡΙ και Dimand με κέρδη περί του 1,3%. Στον αντίποδα η ΕΧΑΕ υποχωρεί 2,55% στα 6,11 ευρώ και ακολουθούν ΑΔΜΗΕ και Autohellas με μικρότερες απώλειες 1,39% και 0,88% αντίστοιχα.

Στη Λεωφόρο Αθηνών, ο Γενικός Δείκτης αυτή τη στιγμή βρίσκεται στις 2.089,90 μονάδες με κέρδη 1,19%. Νωρίτερα ο ΓΔ είχε «σκαρφαλώσει» έως τις 2.096,35 μονάδες.

Ανοδικά και ο δείκτης των τραπεζών, που ενισχύεται 0,89% στις 2.330,48 μονάδες.

Λίγο πριν τις 16:30, στο σύνολο του ταμπλό 70 μετοχές κινούνται ανοδικά, 51 υποχωρούν και 30 διαπραγματεύονται αμετάβλητες, με τον συνολικό τζίρο στα 149 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €30,75 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.