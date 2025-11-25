«Ναι» από Ουκρανία στα βασικά σημεία του σχεδίου Τραμπ για ειρήνη - Ζελένσκι: Οι συνομιλίες συνεχίζονται

«Τώρα βασιζόμαστε στην υποστήριξη των Ευρωπαίων εταίρων μας στα περαιτέρω βήματά μας» υπογραμμίζει το Κίεβο.

Συμφώνησε για την ειρηνευτική πρόταση που διαπραγματεύτηκε η κυβέρνηση Τραμπ η Ουκρανία, με ορισμένες μικρές λεπτομέρειες να παραμένουν ακόμη προς διευθέτηση, σύμφωνα με ΜΜΕ των ΗΠΑ που επικαλούνται Αμερικανούς αξιωματούχους. «Οι Ουκρανοί ενέκριναν την ειρηνευτική συμφωνία. Υπάρχουν κάποιες μικρές λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν, αλλά συμφώνησαν στο σχέδιο Τραμπ» υπογράμμισε χαρακτηριστικά Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ σχετικά με ένα ειρηνευτικό σχέδιο συνεχίζονται καθώς το Κίεβο συμφώνησε με τους όρους μιας πιθανής συμφωνίας για τον τερματισμό της πλήρους κλίμακας εισβολής της Ρωσίας. «Η επικοινωνία με την αμερικανική πλευρά συνεχίζεται», τόνισε μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς. «Είμαι ευγνώμων για όλες τις προσπάθειες των ΗΠΑ και προσωπικά για τις προσπάθειες του κ. Τραμπ» πρόσθεσε.

Ωστόσο, Ουκρανός αξιωματούχος ανέφερε πως η Ουκρανία υποστηρίζει την ουσία ενός πλαισίου για την ειρήνη μετά τις συνομιλίες που είχε με τις ΗΠΑ στη Γενεύη, αλλά ορισμένα από τα πιο ευαίσθητα ζητήματα του πλαισίου παραμένουν προς συζήτηση μεταξύ των προέδρων των χωρών, δήλωσε σήμερα Ουκρανός αξιωματούχος.

Ο επικεφαλής εθνικής ασφάλειας της Ουκρανίας δήλωσε νωρίτερα ότι ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα μπορούσε να επισκεφθεί τις ΗΠΑ τις επόμενες ημέρες για να οριστικοποιήσει μια συμφωνία με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου της Ουκρανίας με τη Ρωσία.

«Ορισμένες μικρές λεπτομέρειες πρέπει να διευθετηθούν»

Το CBS News ανέφερε την Τρίτη, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο, ότι η Ουκρανία συμφώνησε σε μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία με ορισμένες μικρές λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν. Υπάρχουν πολλές εικασίες ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να είναι κοντά, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπαινίχθηκε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα ότι σημειώνεται «μεγάλη πρόοδος» σε μια συμφωνία για την Ουκρανία.

«Οι Ουκρανοί συμφώνησαν στην ειρηνευτική συμφωνία», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος στο CBS News, προσθέτοντας ότι «υπάρχουν κάποιες μικρές λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν, αλλά έχουν συμφωνήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία».

Ο Αμερικανός αξιωματούχος και ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ούμεροφ, σύμφωνα με το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο, δήλωσαν ότι έχει επιτευχθεί κοινή συμφωνία για μια πρόταση, με τις λεπτομέρειες να μην έχουν ακόμη διευθετηθεί.

Κρίσιμες συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι

Οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και της Ρωσίας συναντώνται στο Άμπου Ντάμπι μετά από συνομιλίες στη Γενεύη το Σαββατοκύριακο που σημείωσαν πρόοδο στην εκτόνωση της σφοδρής αντίθεσης του Κιέβου και των Ευρωπαίων συμμάχων του σε μια πρόταση ειρήνευσης 28 σημείων που παρουσίασε η ομάδα του Λευκού Οίκου την περασμένη εβδομάδα.

Στο Άμπου Ντάμπι βρίσκεται ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, δήλωσαν στο CBS News δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι και δύο διπλωματικές πηγές που δεν είχαν εξουσιοδότηση να μιλήσουν δημόσια.

Ο Ρούστεμ Ουμέροφ, γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, επιβεβαίωσε ότι οι αντιπροσωπείες του Κιέβου και της Ουάσιγκτον κατέληξαν σε συμφωνία στους «βασικούς όρους» της συμφωνίας που παρουσιάστηκε στη Γενεύη. «Οι αντιπροσωπείες μας κατέληξαν σε κοινή συμφωνία σχετικά με τους βασικούς όρους του deal που συζητήθηκε στη Γενεύη. Τώρα βασιζόμαστε στην υποστήριξη των Ευρωπαίων εταίρων μας στα περαιτέρω βήματά μας» πρόσθεσε.

«Προσβλέπουμε στην οργάνωση μιας επίσκεψης του Προέδρου της Ουκρανίας στις ΗΠΑ το συντομότερο δυνατό τον Νοέμβριο για να ολοκληρωθούν τα τελικά βήματα και να επιτευχθεί συμφωνία με τον κ. Τραμπ», κατέληξε. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επεσήμανε πως «η λίστα των απαραίτητων βημάτων για τον τερματισμό του πολέμου μπορεί να καταστεί εφαρμόσιμη», ενώ σχεδιάζει να συζητήσει «ευαίσθητα» εκκρεμή ζητήματα με τον Τραμπ.

«(Το έγγραφο) θα συνεχίσει να αλλάζει. Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι περιορίστηκε στα 19 από τα 28 σημεία καθώς αφαιρέθηκαν όσα δεν σχετίζονται με την Ουκρανία», τόνισαν κύκλοι του Κιέβου στο Associated Press, προσθέτοντας ότι εξαιρέθηκαν ορισμένα αποσπάσματα που σχετίζονται αποκλειστικά με τις σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ. Η νέα βερσιόν αφαιρεί διατάξεις σχετικά με τους περιορισμούς στο μελλοντικό μέγεθος του ουκρανικού στρατού.

«Υπάρχει ακόμη δουλειά που πρέπει να κάνουμε όλοι μαζί για να οριστικοποιήσουμε το έγγραφο και πρέπει να κάνουμε τα πάντα με αξιοπρέπεια», είναι το μήνυμα του Ζελένσκι ο οποίος σε νέα ανάρτησή του καταδικάζει τις σφοδρές ρωσικές επιθέσεις που όπως αναφέρει, άφησαν έξι νεκρούς και 13 τραυματίες. «Το ευρωπαϊκό σχέδιο, με την πρώτη ματιά… είναι εντελώς μη εποικοδομητικό και δεν μας εξυπηρετεί», τόνισε ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, μετά την αντιπρόταση της Ευρώπης.

«Η πρόταση αλλάζει διάφορα βασικά στοιχεία της συμφωνίας, όπως τα όρια στο μέγεθος του ουκρανικού στρατού και το έδαφος που θα αναγνωριστεί ως ρωσικό σύμφωνα με τα σχέδια των ΗΠΑ», πρόσθεσε. Μετά το 28-σημείο σχέδιο ειρήνης που φέρεται να πρότειναν οι ΗΠΑ, ένα άλλο επικαιροποιημένο πλαίσιο ειρήνης καταρτίστηκε μετά από συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο στη Γενεύη, αν και οι λεπτομέρειες δεν έχουν ανακοινωθεί.

Οι διαφορές των σχεδίων ΗΠΑ - ΕΕ για Ουκρανία

Ωστόσο, πολλά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, έχουν δημοσιεύσει το κείμενο ενός εναλλακτικού σχεδίου που συντάχθηκε από τους ευρωπαίους συμμάχους του Κιέβου. Ακολουθούν οι βασικές διαφορές μεταξύ των δύο σχεδίων όπως έχουν δημοσιοποιηθεί, με την ευρωπαϊκή αντιπρόταση μεταξύ άλλων να περιλαμβάνει:

Περιορισμό των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων σε 800.000 άτομα σε καιρό ειρήνης

Η Ουκρανία μπορεί να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ ανάλογα με τη συναίνεση των μελών του ΝΑΤΟ, η οποία, σύμφωνα με το σχέδιο, δεν υπάρχει

Το ΝΑΤΟ συμφωνεί να μην σταθμεύσει «μόνιμα» στρατεύματα στην Ουκρανία

Οι ΗΠΑ να προσφέρουν στην Ουκρανία εγγύηση ασφάλειας παρόμοια με την ανταπόκριση του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ ενόψει της ρωσικής εισβολής – αυτό σημαίνει ότι μια επίθεσηκατά της Ουκρανίας θα αντιμετωπίζεται ως επίθεση κατά όλων των μελών του ΝΑΤΟ

Ειδική ομάδα ασφάλειας με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των Ευρωπαίων για την εφαρμογή της συμφωνίας

Η Ουκρανία δεσμεύεται να μην ανακτήσει τα κατεχόμενα κυρίαρχα εδάφη με στρατιωτικά μέσα, αλλά μέσω διαπραγματεύσεων

Ακολουθούν ορισμένα σημεία από την αρχική πρόταση των ΗΠΑ, για σύγκριση: