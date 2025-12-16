Χαρδαλιάς: Έρχονται 12 νέοι παιδικοί σταθμοί - 821 νέες θέσεις για βρέφη και νήπια

Πράξεις ένταξης, ύψους 24 εκατ. ευρώ, για την κατασκευή νέων δομών προσχολικής αγωγής σε 12 δήμους, υπέγραψε ο περιφερειάρχης Αττικής.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια Αττικής, πρόκειται για το μεγαλύτερο οργανωμένο πρόγραμμα προσχολικής αγωγής και φροντίδας που έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα στο λεκανοπέδιο.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την ανέγερση νέων, σύγχρονων εγκαταστάσεων και την αποπεράτωση ημιτελών, καθώς και την ανακατασκευή και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων δομών. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί σε γειτονιές με έντονες κοινωνικές ανισότητες, καθώς και σε νησιωτικούς δήμους.

Με την ολοκλήρωση των έργων, θα δημιουργηθούν άμεσα 821 νέες θέσεις για βρέφη, νήπια και παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ειδικότερα, βάσει της σειράς κατάταξης των αξιολογημένων προτάσεων, η κατασκευή, αποπεράτωση ή αναβάθμιση παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών θα πραγματοποιηθεί στους παρακάτω δήμους:

*Δήμος Τροιζηνίας - Μεθάνων*:

Κατασκευή παιδικού σταθμού στον Άγιο Γεώργιο Τροιζηνίας, με προϋπολογισμό 630.000 ευρώ.

*Δήμος Περάματος*:

Αποπεράτωση του παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού Ανω Περάματος, με δικαιούχο τον Αναπτυξιακό Οργανισμό της Περιφέρειας «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» και προϋπολογισμό 913.242 ευρώ.

*Δήμος Κορυδαλλού*:

Δημιουργία μονάδας προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας, με προϋπολογισμό 3.100.000 ευρώ.

*Δήμος Φυλής*:

Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού στη Δημοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων, με προϋπολογισμό 2.387.000 ευρώ.

*Δήμος Γαλατσίου*

Κατασκευή τετραώροφου βρεφονηπιακού σταθμού, με προϋπολογισμό 2.380.208 ευρώ.

*Δήμος Περιστερίου*:

Κατασκευή νέου βρεφονηπιακού και βρεφικού σταθμού, με προϋπολογισμό 3.800.000 ευρώ.

*Δήμος Κυθήρων*:

Δημιουργία και εκσυγχρονισμός παιδικών σταθμών του δήμου, με προϋπολογισμό 400.000 ευρώ.

*Δήμος Δάφνης - Υμηττού*:

Ανακατασκευή του Παιδικού Σταθμού (πρώην ΠΙΚΠΑ) στη Δάφνη, με δικαιούχο τη «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» και προϋπολογισμό 1.860.000 ευρώ.

*Δήμος Αγίας Παρασκευής*:

Δημιουργία νέου διώροφου δημοτικού βρεφονηπιακού σταθμού, με προϋπολογισμό 2.048.865 ευρώ.

*Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας*:

Ανέγερση νέου βρεφονηπιακού σταθμού, με προϋπολογισμό 3.000.000 ευρώ.

*Δήμος Βύρωνα*:

Ανέγερση νέου βρεφονηπιακού σταθμού, με προϋπολογισμό 1.920.000 ευρώ.

*Δήμος Ωρωπού*:

Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού ολοκληρωμένης φροντίδας στον Αυλώνα, με προϋπολογισμό 1.550.000 ευρώ.

«Το νέο μας πρόγραμμα αποτελεί τη μεγαλύτερη οργανωμένη παρέμβαση δημιουργίας παιδικών σταθμών που έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα στην Αττική και στηρίζεται σε μια ξεκάθαρη φιλοσοφία συνεργασίας: η περιφέρεια και οι 66 δήμοι μαζί, με κοινό στόχο και μετρήσιμα αποτελέσματα για την κοινωνία. Γιατί η πολιτική κρίνεται τελικά από το έργο - και το έργο είναι αυτό που μένει στους πολίτες», δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς.

Και πρόσθεσε:

«Η αξιολόγηση των προτάσεων πραγματοποιήθηκε με απόλυτη διαφάνεια και θεσμική τάξη, χωρίς παρεμβάσεις, στη βάση της δουλειάς των αρμόδιων αξιολογητών. Σήμερα περνάμε από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση και οι δήμοι παίρνουν το πράσινο φως για να ξεκινήσουν άμεσα τις διαδικασίες.

Τα χρονοδιαγράμματα είναι σαφή και δεσμευτικά. Μέχρι τις 15 Μαΐου, οι διαγωνισμοί πρέπει να έχουν προκηρυχθεί. Όπου αυτό δεν συμβεί, οι πόροι δεν θα μένουν δεσμευμένοι, αλλά θα κατευθύνονται σε έργα που μπορούν πραγματικά να προχωρήσουν.

Στόχος μας είναι μέσα στο 2026 να υπάρχουν ανάδοχοι και μέσα σε 18 μήνες οι παιδικοί σταθμοί να είναι έτοιμοι, πλήρως λειτουργικοί και εξοπλισμένοι. Και τον Σεπτέμβριο του 2028, να τους εγκαινιάσουμε όλοι μαζί και να τους παραδώσουμε στις οικογένειες της Αττικής.

Είναι ένα κοινό στοίχημα και ένας κοινός στόχος για την περιφέρεια και τους δήμους - και θα το κερδίσουμε με συνέπεια, συνεργασία και δουλειά.

Γιατί η κοινωνική πολιτική δεν μετριέται με λόγια, αλλά με υποδομές ουσίας για τα παιδιά μας. Και για τη δική μας διοίκηση, οι πράξεις είναι εκείνες που συνεχίζουν να μετρούν».

Τις συμβάσεις, πέραν του περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, υπέγραψαν οι δήμαρχοι Τροιζηνίας-Μεθάνων Τάσος Μούγιος, Περάματος Γιάννης Λαγουδάκος, Κορυδαλλού Νίκος Χουρσαλάς, Φυλής Χρήστος Παππούς, Γαλατσίου Γιώργος Μαρκόπουλος, Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης, Κυθήρων Στράτος Χαρχαλάκης, Δάφνης-Υμηττού Νίκος Τσιλίφης, Αγίας Παρασκευής Γιάννης Μυλωνάκης, Μάνδρας-Ειδυλλίας Αρμόδιος Δρίκος, Βύρωνα Αλέξης Σωτηρόπουλος και Ωρωπού Γιώργος Γιασημάκης.