Μπλόκα: Κρίσιμη ημέρα για τις αγροτικές κινητοποιήσεις - «Ακούνητοι» οι αγρότες

Ισχυρή παραμένει η παρουσία των αγροτών και κτηνοτρόφων σε πολλαπλά μπλόκα σε ολόκληρη τη χώρα για τρίτη πλέον εβδομάδα, καθώς αναμένεται να δώσουν την απάντησή τους στο νέο κάλεσμα της κυβέρνησης για διάλογο.

Χθες Δευτέρα, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας κάλεσε σε άμεσο και ουσιαστικό διάλογο τους εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου, τονίζοντας ότι η κοινωνία απαιτεί υπευθυνότητα από όλες τις πλευρές, ενώ υπογράμμισε ότι υπάρχει περιθώριο παρεμβάσεων.

Οι αγρότες φέρεται να αναγνωρίζουν ότι η κυβέρνηση πλέον βλέπει τα αιτήματά τους και αναγνωρίζει το δίκαιο αυτών, ωστόσο επισημαίνουν ότι οι απαντήσεις που δίνονται στα βασικά τους ζητήματα παραμένουν ασαφείς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι το απόγευμα της Τρίτης αναμένεται η οριστική απάντηση των αγροτών στη νέα πρόσκληση της κυβέρνησης για διάλογο, προκειμένου να συζητηθούν αναλυτικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Εφόσον γίνει αποδεκτή η πρόταση για διάλογο, είναι πιθανό να υπάρξει αποκλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Τα τρακτέρ ενδέχεται να απομακρυνθούν από τα οδοστρώματα και να παραμείνουν παραταγμένα στην άκρη των εθνικών οδών, επιτρέποντας τη μερική κυκλοφορία των οχημάτων, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση των πολιτών το Σαββατοκύριακο πριν από τα Χριστούγεννα.

Μετά την πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων, που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο στη Νίκαια με ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή, οι αγρότες μπαίνουν σε νέο κύκλο διαβουλεύσεων.

Τα 57 πιο δυναμικά μπλόκα της χώρας, σε επίπεδο μαζικότητας, αλλά και όλα τα υπόλοιπα, θα συνεδριάσουν το επόμενο διάστημα και θα αποστείλουν τις αποφάσεις τους στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Εκείνη θα είναι και η αρμόδια να τοποθετηθεί συνολικά επί των πρόσφατων δηλώσεων του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

Την ίδια ώρα, ανοιχτές γέφυρες διαλόγου με τους αγρότες κρατά η κυβέρνηση, προχωρώντας σε νέες παρεμβάσεις στήριξης του πρωτογενούς τομέα, χωρίς ωστόσο να παρεκκλίνει από τις κόκκινες γραμμές, για μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και ικανοποίηση αιτημάτων εντός δημοσιονομικών αντοχών αλλά και εντός κανόνων της Ε.Ε.

Απαράβατος όρος είναι οι να ανοίξουν οι δρόμοι και να μην επηρεαστούν άλλες κρίσιμες υποδομές από τις κινητοποιήσεις.

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις στη Νίκαια - Κλειστή η ΕΟ Αθηνών -Θεσσαλονίκης

Στο μπλόκο της Νίκαιας παραμένουν οι αγρότες της Θεσσαλίας, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους και διατηρώντας την πίεση προς την κυβέρνηση, την ώρα που αναμένονται πανελλαδικές αποφάσεις για τη στάση τους απέναντι στις ανακοινώσεις της κυβέρνησης και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η εθνική οδος Αθηνών - Θεσσαλονίκης παραμένει κλειστή στο σημείο, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων.

Χθες ολοκληρώθηκε νέα σύσκεψη των αγροτών στο μπλόκο, όπου αποφασίστηκε ότι οι αποφάσεις πλέον θα είναι ενιαίες για όλη την Ελλάδα και δεν θα περιοριστούν στη θέση της Νίκαιας.

Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί κι άλλες δράσεις, όπως συγκέντρωση σήμερα στη Λάρισα και συμμετοχή σε απεργιακή συγκέντρωση, ενώ η πανελλαδική συνέλευση των μπλόκων θα καθορίσει τις επόμενες κινήσεις των αγροτών.

Λαμία: Ισχυρή παρουσία και στο μπλόκο του Μπράλου

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες και στο μπλόκο του Μπράλου, οι οποίοι αποφάσισαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής γενικής συνέλευσης να προχωρήσουν σήμερα από τις 15:00 έως τις 17:00 σε ολικό αποκλεισμό των παραδρόμων και του επαρχιακού οδικού δικτύου, ενώ η εθνική οδός παραμένει κλειστή για 11η συνεχόμενη ημέρα, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις.

Στις 14:00 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί συνάντηση αγροτών με φορείς της περιοχής στο μπλόκο του Μπράλου, οι οποίοι θα δώσουν το «παρών» σε ένδειξη συμπαράστασης στον αγώνα τους.

Την ίδια ώρα, σταθερά στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες στην Αταλάντη, καθώς και στα δύο μπλόκα της Βοιωτίας, στο Κάστρο και στη Θήβα. Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω του επαρχιακού οδικού δικτύου, με μεγάλες καθυστερήσεις.

Για σήμερα το απόγευμα, στις 18:00, το Εργατικό Κέντρο Λιβαδειάς καλεί σε παμβοιωτικό συλλαλητήριο στο μπλόκο του Κάστρου.

Χθες, οι αγρότες του Κάστρου ανέλυσαν τα αιτήματά τους στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, που τους επισκέφθηκε στο σημείο, ενώ οι αγρότες στη Θήβα μοίρασαν τρόφιμα σε διερχόμενους οδηγούς στο ύψος της Ριτσώνας, στέλνοντας μήνυμα κοινωνικής αλληλεγγύης.

Τέλος, από τα τέσσερα μπλόκα της Στερεάς Ελλάδας, οι αγρότες προαναγγέλλουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, ΑΠΕ - ΜΠΕ