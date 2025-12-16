Ford: Αποσύρει τα σχέδια για ηλεκτρικά οχήματα - «Πλήγμα» 19,5 δισ. δολ.

Πρόκειται για το πλέον σημαντικό δείγμα υποχώρησης της αυτοκινητοβιομηχανίας από μια τεχνολογία που οι κολοσσοί του κλάδου υιοθέτησαν ολόψυχα στις αρχές της δεκαετίας.

Την απόσυρση των σχεδίων της για ηλεκτρικά οχήματα ανακοίνωσε την Δευτέρα η Ford, μια κίνηση που θα της κοστίσει ζημία 19,5 δισ. δολ. το τρέχον τρίμηνο, το πλέον σημαντικό δείγμα υποχώρησης της αυτοκινητοβιομηχανίας από μια τεχνολογία που οι κολοσσοί του κλάδου υιοθέτησαν ολόψυχα στις αρχές αυτής της δεκαετίας.

Μεγάλο μέρος αυτού του ποσού αντικατοπτρίζει έξοδα που σχετίζονται με την ακύρωση πλήρως ηλεκτρικών μοντέλων που αναπτύσσονται εδώ και χρόνια. Η Ford πλέον μετατοπίζει μεγάλο μέρος της προσοχή της στην επέκταση των συμβατικών μοντέλων βενζίνης καθώς και των υβριδικών οχημάτων σε μια προσπάθεια να ανταποκριθεί καλύτερα στις προτιμήσεις των Αμερικανών αγοραστών αυτοκινήτων.

Εξαιρουμένου οικονομικού πλήγματος, η εταιρεία δήλωσε ότι το συγκεκριμένο τρίμηνο θα είναι στην πραγματικότητα αρκετά καλό λόγω των ισχυρών πωλήσεων των παραδοσιακών βενζινοκίνητων φορτηγών και SUV. Μάλιστα, η εταιρεία αύξησε τον στόχο λειτουργικών κερδών της για το έτος κατά 7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ωστόσο, η απόσυρση των σχεδίων της Ford για τα ηλεκτρικά οχήματα σημαίνει ότι η ναυαρχίδα του ηλεκτρικού της στόλου, το F150 Lightning, θα παραμείνει σε αναμονή επ' αόριστον.

Η ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα αυξήθηκε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και του Σεπτεμβρίου λόγω της προγραμματισμένης λήξης μιας φορολογικής πίστωσης 7.500 δολαρίων στις ΗΠΑ για τους αγοραστές ηλεκτρικών οχημάτων. Οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων της Ford αυξήθηκαν κατά 30% το τρίτο τρίμηνο, σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με την εταιρεία τον Οκτώβριο. Ωστόσο, αυτές οι πωλήσεις ανήλθαν μόνο σε 30.600 οχήματα, ή λιγότερο από το 6% των συνολικών πωλήσεών της στις ΗΠΑ. Ενώ η εταιρεία δεν έχει αναφέρει πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων για το τέταρτο τρίμηνο, οι εκτιμήσεις είναι ότι όλες οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων στις ΗΠΑ μειώθηκαν απότομα.

H Ford και άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες επένδυσαν σημαντικά σε σχέδια ηλεκτρικών οχημάτων εν αναμονή αυστηρών περιβαλλοντικών κανονισμών που τέθηκαν σε ισχύ κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν. Αναμένουν επίσης ότι ορισμένες πολιτείες θα ακολουθήσουν το παράδειγμα της Καλιφόρνια και θα απαγορεύσουν τις πωλήσεις οχημάτων βενζίνης εντός μιας δεκαετίας.

Ωστόσο, η κυβέρνηση Τραμπ έχει αναιρέσει αυτούς τους κανόνες εκπομπών μαζί με την οικονομική υποστήριξη για τα ηλεκτρικά οχήματα και αμφισβητεί την εξουσία των πολιτειών να θέσουν αυστηρότερους κανόνες. Έτσι, η Ford αναζητά τρόπους να χρησιμοποιήσει ορισμένα από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία εκτός από την αυστηρή τροφοδοσία ηλεκτρικών οχημάτων. Ένα από τα σχέδια που ανακοίνωσε η εταιρεία τη Δευτέρα είναι να επαναχρησιμοποιηθεί μέρος της χωρητικότητας των μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων για ενεργειακές υποδομές και αυξανόμενες απαιτήσεις κέντρων δεδομένων.