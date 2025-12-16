Κατρίνης για τη σύλληψη του γιου του: Ο νόμος ισχύει για όλους - Αδικαιολόγητη και παράνομη πράξη

Την σύλληψη του ανήλικου γιου του στο Χαλάνδρι, μετά από καταδίωξη, ανακοίνωσε ο Μιχάλης Κατρίνης, ο οποίος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα.

Σε ανάρτηση για την σύλληψη του ανήλικου γιου του στο Χαλάνδρι για παράνομη και επικίνδυνη οδήγηση, μετά από καταδίωξη, προχώρησε ο Μιχάλης Κατρίνης. Σημειώνεται πως ο 16χρονος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι πρόκειται για μια πράξη «αδικαιολόγητη και παράνομη» και πως «ο νόμος ισχύει για όλους».

«Ως πατέρας, αισθάνομαι συντριβή και αναλαμβάνω την ευθύνη που μου αναλογεί, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές». τονίζει.

Αναλυτικά η ανάρτηση του βουλευτή:

«Ο μικρός μου γιος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα.

Πράξη αδικαιολόγητη και παράνομη.

Ο νόμος ισχύει για όλους.

Ως πατέρας, αισθάνομαι συντριβή και αναλαμβάνω την ευθύνη που μου αναλογεί, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές.

Ως γονείς, είμαστε κοντά στο παιδί μας, με πειθώ, λογική και αγάπη.

Ο νόμος ισχύει για όλους.

Χωρίς εξαίρεση».