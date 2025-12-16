Ειδήσεις | Ελλάδα

Κατρίνης για τη σύλληψη του γιου του: Ο νόμος ισχύει για όλους - Αδικαιολόγητη και παράνομη πράξη

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Κατρίνης για τη σύλληψη του γιου του: Ο νόμος ισχύει για όλους - Αδικαιολόγητη και παράνομη πράξη
Την σύλληψη του ανήλικου γιου του στο Χαλάνδρι, μετά από καταδίωξη, ανακοίνωσε ο Μιχάλης Κατρίνης, ο οποίος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα.

Σε ανάρτηση για την σύλληψη του ανήλικου γιου του στο Χαλάνδρι για παράνομη και επικίνδυνη οδήγηση, μετά από καταδίωξη, προχώρησε ο Μιχάλης Κατρίνης. Σημειώνεται πως ο 16χρονος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι πρόκειται για μια πράξη «αδικαιολόγητη και παράνομη» και πως «ο νόμος ισχύει για όλους».

«Ως πατέρας, αισθάνομαι συντριβή και αναλαμβάνω την ευθύνη που μου αναλογεί, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές». τονίζει.

Αναλυτικά η ανάρτηση του βουλευτή:

«Ο μικρός μου γιος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα.
Πράξη αδικαιολόγητη και παράνομη.
Ο νόμος ισχύει για όλους.
Ως πατέρας, αισθάνομαι συντριβή και αναλαμβάνω την ευθύνη που μου αναλογεί, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές.
Ως γονείς, είμαστε κοντά στο παιδί μας, με πειθώ, λογική και αγάπη.
Ο νόμος ισχύει για όλους.
Χωρίς εξαίρεση».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Έρχεται η σούπερ φορολοταρία: Θα μοιράσει 100.000 ευρώ σε τυχερούς φορολογούμενους

Έγραψε ιστορία ο Έλον Μασκ: Πρώτος άνθρωπος με πλούτο 600 δισ. δολαρίων

PwC: Μειώθηκαν τα επιχειρηματικά «ζόμπι» - Απαραίτητη η ανάπτυξη για να μην έχουμε νέα

tags:
Αστυνομία (ΕΛΑΣ)
Σύλληψη
ΠΑΣΟΚ
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider