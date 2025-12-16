Tax & Labour | Φορολογικά

ΥΠΕΘΟ - ΑΑΔΕ: Παράταση έως τις 25/2/2026 για τις δηλώσεις φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας

Η παράταση διασφαλίζει επαρκή χρόνο στους φορολογούμενους για την ορθή και έγκαιρη εκπλήρωση των δηλωτικών τους υποχρεώσεων.

Παρατείνεται έως τις 25 Φεβρουαρίου 2026, η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας ν. 27/1975 για το φορολογικό έτος 2024, με Κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργου Κώτσηρα και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή (Α1179/2025).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η παράταση διασφαλίζει επαρκή χρόνο στους φορολογούμενους για την ορθή και έγκαιρη εκπλήρωση των δηλωτικών τους υποχρεώσεων, ενόψει της επικείμενης τροποποίησης των σχετικών συντελεστών φορολόγησης για το συγκεκριμένο έτος.

Οι δηλώσεις υποβάλλονται στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Πλοία / ναυτιλιακές εταιρείες > Δηλώσεις φόρου πλοίων β’ κατηγορίας ν. 27/1975.

Επισημαίνεται ότι η καταβολή της πρώτης και δεύτερης δόσης του φόρου θεωρείται εμπρόθεσμη αν πραγματοποιηθεί μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου 2026.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:
• Τηλεφωνικά στο 1521, εργάσιμες ημέρες από 7.00 έως 20:00.
• Ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας my1521, επιλέγοντας: Θέματα Πλοίων και Ναυτιλιακών Εταιρειών > Φορολογία Εισοδήματος Πλοίων > Ναυτιλιακές Δηλώσεις και Φορολογία Πλοίων/ Δήλωση φόρου 2ης κατηγορίας Ν27/1795, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.

