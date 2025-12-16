ΧΑ: Με χαμηλό τζίρο κάτω από τις 2.100 μονάδες

Οι χθεσινές πιέσεις στη Wall Street και οι σημερινές απώλειες του γερμανικού DAX στη Φρανκφούρτη δίνουν αφορμή για κινήσεις κατοχύρωσης κερδών και στο Χρηματιστήριο της Αθήνας.

Οι χθεσινές πιέσεις στη Wall Street και οι σημερινές απώλειες του γερμανικού DAX στη Φρανκφούρτη δίνουν αφορμή για κινήσεις κατοχύρωσης κερδών και στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, με τον Γενικό Δείκτη να υποχωρεί κάτω από τις 2.100 μονάδες.

Στοιχεία που δείχνουν επιβράδυνση της ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα στη Γερμανία, αλλά και μια σειρά καθοδικά αναθεωρημένων εκτιμήσεων για τον ρυθμό ανάπτυξης της γερμανικής οικονομίας, οι οποίες είδαν τις προηγούμενες ημέρες το φως της δημοσιότητας, πιέζουν τον γερμανικό δείκτη.

Συγκεκριμένα, το Ινστιτούτο Ifo προβλέπει ότι η γερμανική οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό 0,8% το 2026 και 1,1% το 2027, έναντι 1,3% και 1,6% αντίστοιχα που προέβλεπε τον Σεπτέμβριο. Εκτιμήσεις αντίστοιχες με του Ifo έχουν διατυπώσει επίσης το Kiel Institute και το Ινστιτούτο RWI Leibniz.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, σήμερα αναμένονται στοιχεία για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο, αλλά και τις λιανικές πωλήσεις για τον μήνα Οκτώβριο. Ειδικά σε ό,τι αφορά την έρευνα για την αγορά εργασίας, η ανεργία στις ΗΠΑ αναμένεται να διατηρηθεί αμετάβλητη στο 4,4%, με τους αναλυτές να επισημαίνουν ωστόσο ότι, λόγω του shutdown, τα στοιχεία αναμένεται να περιέχουν στρεβλώσεις.

Εντός συνόρων, απουσία καταλυτών, η αγορά συνεχίζει να «ταλαιπωρείται» εντός της ζώνης συσσώρευσης των προηγούμενων μηνών, με τις κινήσεις των επενδυτών να παραμένουν εξαιρετικά επιλεκτικές. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα είναι η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης για την Τρ. Πειραιώς που, λόγω συγχώνευσης της holding με τη μητρική, θα επανέλθει στο ταμπλό τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου. Ως εκ τούτου, ενόψει της λήξης συμβολαίων την Παρασκευή, τα συμβόλαια της Πειραιώς παίρνουν παράταση έως τις 29/12.

Λίγο μετά τις 11:00 ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.096,35 μονάδες με απώλειες 0,53%, κινούμενος πτωτικά από την έναρξη των συναλλαγών.

Απώλειες και για τον τραπεζικό δείκτη, που υποχωρεί 0,73% στις 2.325,08 μονάδες.

Στο σύνολο του ταμπλό 37 μετοχές κινούνται ανοδικά, έναντι 59 που υποχωρούν και 55 που διατηρούνται αμετάβλητες. Ενδεικτικά, στη σύνθεση του FTSE Large Cap με θετικό πρόσημο διαπραγματεύονται μόλις 5 μετοχές.

Ο τζίρος διαμορφώνεται μέχρι στιγμής σε 12,25 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €1,72 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.