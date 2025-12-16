Φον ντερ Λάιεν: Τα τρία βήματα για την ειρήνη στην Ουκρανία

Για «πραγματική και απτή πρόοδο» έκανε λόγο η πρόεδρος της ΕΕ μετά τη μίνι σύνοδο κορυφής που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο Βερολίνο

Για «πραγματική και απτή πρόοδο» έκανε λόγο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την επίτευξη του στόχου της δίκαιης και διαρκής ειρήνης στην Ουκρανία, μετά τη μίνι σύνοδο κορυφής που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο Βερολίνο.

Όπως τόνισε, η πρόοδος αυτή κατέστη δυνατή χάρη στη σύγκλιση μεταξύ Ουκρανίας, Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών.

Η τοποθέτηση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ακολούθησε την κοινή δήλωση των Ευρωπαίων ηγετών, οι οποίοι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη σημαντική πρόοδο στις προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να εξασφαλίσει μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία. Οι ηγέτες της ΕΕ χαιρέτισαν επίσης τη στενή συνεργασία μεταξύ των ομάδων του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και των ευρωπαϊκών ομάδων τις τελευταίες ημέρες και εβδομάδες. Συμφώνησαν να συνεργαστούν με τον Πρόεδρο Τραμπ και τον Πρόεδρο Ζελένσκι για την επίτευξη μιας διαρκούς ειρήνης που θα διαφυλάσσει την ουκρανική κυριαρχία και την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Οι ηγέτες εκτίμησαν την ισχυρή σύγκλιση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ουκρανίας και της Ευρώπης.

Όπως τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν η προσέγγιση των ευρωπαίων ηγέτων είναι σαφής, καθώς απαιτούνται τρία βήματα για να τερματιστεί η αιματοχυσία.

Το πρώτο βήμα είναι μια διαρκής εκεχειρία. Όπως σημειώνει, ο τρόπος για να επιτευχθεί αυτή είναι γνωστός. «Η Ρωσία πρέπει να αισθάνεται συνεχή πίεση για να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων» - όχι για μόνο για το θεαθήναι, αλλά για να υπάρξουν απτά αποτελέσματα. Για να το πετύχει αυτό η Ευρώπη θα συνεχίσει να αυξάνει το κόστος του πολέμου της Ρωσίας, τόνισε η Λάιεν, που επισήμανε ότι η ΕΕ ετοιμάζει ένα νέο πακέτο κυρώσεων υπό προετοιμασία, ενώ υπενθύμισε ότι η ΕΕ έχει ακινητοποιήσει μακροπρόθεσμα τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Δεύτερον, η ειρήνη απαιτεί ισχυρές και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας. Η φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν θετικά το ενδεχόμενο να παράσχουν στρατιωτική υποστήριξη στην Ουκρανία, τονίζοντας ότι το ίδιο ισχύει και για την Ευρώπη, για «να ενισχύσουν τις ένοπλες δυνάμεις τους, να υπερασπιστούν το έδαφος της Ουκρανίας και να αποτρέψουν μελλοντικές επιθέσεις». Επίσης, επισήμανε ότι μία από τις ισχυρότερες μακροπρόθεσμες εγγυήσεις, «και η πιο ξεκάθαρη, είναι η πορεία της Ουκρανίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Η πρόεδρος της Κομισιόν τόνισε ότι αυτές οι εγγυήσεις ασφαλείας πρέπει να βασίζονται σε σταθερές αρχές. «Θα σεβαστούμε τις αποφάσεις που λαμβάνει η Ουκρανία για τον εαυτό της. Οι αποφάσεις για τα εδάφη πρέπει να ληφθούν από την Ουκρανία - και μόνο από την Ουκρανία. Ομοίως, ζητήματα που επηρεάζουν την ΕΕ και το ΝΑΤΟ θα συζητηθούν μεταξύ των μελών της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Εν ολίγοις: τίποτα για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία. Τίποτα για την ΕΕ χωρίς την ΕΕ. Τίποτα για το ΝΑΤΟ χωρίς το ΝΑΤΟ» τόνισε χαρακτηριστικά.

Το τρίτο βήμα που απαιτείται για το Ουκρανικό είναι η οικονομική ανάκαμψη της χώρας, αφού «οι ανάγκες της είναι τεράστιες και επείγουσες» όπως ανέφερε η Λάιεν, τονίζοντας πως η Ευρώπη είναι αφοσιωμένη στην ανοικοδόμηση και τη μελλοντική ευημερία της Ουκρανίας. «Η Ευρώπη θα παραμείνει ο ισχυρότερος και πιο αξιόπιστος εταίρος της. Έχουμε προτείνει να καλύψουμε τα δύο τρίτα των χρηματοδοτικών αναγκών της Ουκρανίας για τα επόμενα δύο χρόνια, περίπου 90 δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι, οι συζητήσεις αυτή την εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα είναι καθοριστικές» πρόσθεσε.

«Γνωρίζουμε ότι δεν θα μπορέσουμε ποτέ να αντισταθμίσουμε τη θυσία του ουκρανικού λαού. Αλλά θα στηρίξουμε τον αγώνα τους για επιβίωση για όσο χρειαστεί. Για τη χώρα τους, την επικράτειά τους και το δικαίωμά τους να ζουν ελεύθεροι από τον φόβο. Πριν από τριάντα τέσσερα χρόνια, αυτόν τον μήνα, οι Ουκρανοί ψήφισαν με συντριπτική πλειοψηφία υπέρ της ανεξαρτησίας από τη Ρωσία. Ψήφισαν «ναι» στο να παραμείνει η Ουκρανία στην Ουκρανία. Αυτή η επιλογή παραμένει ακλόνητη. Οι Ουκρανοί την υπερασπίζονται καθημερινά, με αξιοθαύμαστο τρόπο, στο πεδίο της μάχης. Αξίζουν μια ειρήνη αντάξια του θάρρους τους» κατέληξε η πρόεδρος της Κομισιόν.