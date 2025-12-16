Ήπια πτωτικά οι ευρωαγορές - Απώλειες στον κλάδο της άμυνας

Ο δείκτης Stoxx Europe Aerospace and Defense υποχωρεί σχεδόν 2%, καθώς συνεχίζονται οι συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας, ΗΠΑ και ΕΕ για τον τερματισμό του πολέμου.

Τελευταία ενημέρωση: 13:01

Ήπιες απώλειες σημειώνουν οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Τρίτη, με τους επενδυτές να προετοιμάζονται για μια εβδομάδα έντονης κινητικότητας από την πλευρά των κεντρικών τραπεζών, με την τελευταία συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το έτος να πραγματοποιείται την Πέμπτη.

Πιο συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει απώλειες 0,03% στις 582,36 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους και χρηματιστήρια να κινούνται ήπια πτωτικά. Ο Eurostoxx 50 υποχωρεί 0,28% στις 5.736 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη διολισθαίνει 0,47% στις 24.149 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 πέφτει 0,07% στις 8.118 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί 0,46% στις 9.705 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο καταγράφει κέρδη 0,09% στις 44.155 μονάδες και στην Ισπανία ο IBEX 35 κινείται στις 16.982 μονάδες, με -0,35%.

Ο δείκτης Stoxx Europe Aerospace and Defense υποχωρεί περισσότερο από 2%, με τη σουηδική Saab να διολισθαίνει πάνω από 6%, ενώ οι γερμανικές Rheinmetall και Renk, χάνουν 5% και 4,7% αντίστοιχα, καθώς συνεχίζονται οι συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας, ΗΠΑ και ΕΕ για τον τερματισμό του πολέμου.

Χθες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία είναι «πιο κοντά από ποτέ», ενώ το Σαββατοκύριακο ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο ήταν πρόθυμο να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες του για ένταξη στο ΝΑΤΟ προκειμένου να εξασφαλίσει μια συμφωνία για το τέλος του πολέμου.

Σε θετική νότα ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Δευτέρας οι δείκτες, ενώ στον αντίποδα πιέσεις δέχθηκε ο φαρμακευτικός και αμυντικός κλάδος.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια στο 2% την Πέμπτη, την ίδια ώρα που η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε σε συνέντευξή της στους FT ότι η κεντρική τράπεζα είναι πιθανό να αναθεωρήσει ξανά τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη τον Δεκέμβριο, μετά την αναθεώρηση προς τα πάνω της πρόβλεψης για την ετήσια αύξηση του ΑΕΠ στο 1,2% τον Σεπτέμβριο.

Η Τράπεζα της Αγγλίας, η Riksbank και η Norges Bank θα λάβουν επίσης τις τελευταίες αποφάσεις νομισματικής πολιτικής τους για το 2025 αυτή την εβδομάδα. Θα μπορούσε να είναι μια δύσκολη απόφαση, αλλά η Τράπεζα της Αγγλίας αναμένεται να μειώσει τα επιτόκια.

Το σθένος των Ευρωπαίων ηγετών θα δοκιμαστεί επίσης αυτή την εβδομάδα, καθώς θα συζητήσουν τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας σε σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής χρήσης δισεκατομμυρίων παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την υποστήριξη ενός δανείου 210 δισεκατομμυρίων ευρώ προς το Κίεβο.

Στις ΗΠΑ, η συζήτηση επικεντρώνεται στον Κέβιν Χάσετ, οικονομικό σύμβουλο του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και φαβορί για την ηγεσία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, ο οποίος έχει δηλώσει ότι η αποστολή της κεντρικής τράπεζας είναι να επιδεικνύει ανεξαρτησία, αλλά τόνισε επίσης ότι η γνώμη του προέδρου «μετράει».