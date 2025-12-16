Πολιτική | Ελλάδα

Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ η δημιουργία Κέντρου Επιστήμης, Λόγου και Τέχνης στο πρώην Ξενία Σάμου

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027» εντάσσεται η δεύτερη φάση της ενεργειακής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του κτιρίου του ΞΕΝΙΑ Σάμου, με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι παρεμβάσεις, συνολικής δημόσιας δαπάνης 346.992 ευρώ, αναμένεται να οδηγήσουν στην αξιοποίηση και στην ανάδειξη του κτιρίου ως Κέντρο Επιστήμης Λόγου και Τέχνης, μέσω της συνολικής στατικής ενίσχυσής του - με διατήρηση των μορφολογικών του χαρακτηριστικών- διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων, αλλά και ενεργειακή αναβάθμισή του, κατά δύο ενεργειακές κλάσεις.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, προβλέπεται συντήρηση της τοιχογραφίας του Φασιανού, διαμόρφωση χώρων υποδοχής και εκθεσιακού κέντρου, ατελιέ για τους καλλιτέχνες, Κέντρο Πυθαγόρα που θα περιλαμβάνει ψηφιακή βιβλιοθήκη, Ψηφιακό κέντρο για τον Αρίσταρχο, αναγνωστήριο και έκθεση μαθηματικών οργάνων, καθώς και Κέντρο Απόδημου Ελληνισμού.

