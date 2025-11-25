Morgan Stanley: Η Ελλάδα «αγαπημένο» overweight

Περιθώρια ανόδου και το 2026 βλέπουν οι αναλυτές του οίκου για τις ελληνικές μετοχές. Ποιες ξεχωρίζουν και τι λένε για τις ελληνικές τράπεζες.

Στις αγορές που έχουν περιθώρια να ξεχωρίσουν και το 2026 τοποθετεί την Ελλάδα η Morgan Stanley. Στο scorecard του οίκου, που αξιολογεί τις επιμέρους αγορές με βάση μια σειρά κριτηρίων, η Ελλάδα κατατάσσεται δεύτερη μεταξύ 12 χωρών, με συνολικό σκορ 61/100, πίσω από την Αίγυπτο (62/100) και πάνω από χώρες όπως η Ουγγαρία (60/100), τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (60/100), η Πολωνία (59/100) και η Νότιος Αφρική (59/100).

Τις χαμηλότερες βαθμολογίες συγκεντρώνουν η Τουρκία (47/100), το Κουβέιτ (45/100), το Κατάρ (53/100), η Σαουδική Αραβία (53/100) και η Τσεχία (55/100).

«Αγαπημένο» overweight

Η ελληνική αγορά είναι μεταξύ των τεσσάρων overweight αγορών του οίκου και η «αγαπημένη» της MS μεταξύ των ευρωπαϊκών αναδυόμενων αγορών. Οι αναλυτές της Morgan Stanley επισημαίνουν ότι η ελληνική ήταν μεταξύ των αγορών που ξεχώρισαν παγκοσμίως για τις αποδόσεις τους το 2025 και, παρόλο που δεν περιμένουν αυτές τις αποδόσεις να επαναληφθούν το 2026, εκτιμούν ότι θα συνεχίσουν να υπεραποδίδουν «με πιο υγιή ρυθμό».

Για την Ελλάδα, ο οίκος σημειώνει ότι συνεχίζει να εμφανίζει ισχυρό ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ και των εταιρικών κερδών, και ότι η αγορά παραμένει φθηνή τόσο σε απόλυτα όσο και σε σχετικά μεγέθη. Μάλιστα, επισημαίνει ότι παρά το ισχυρό μακροοικονομικό περιβάλλον, για την ελληνική αγορά το implied cost of equity (480 μ.β.) παραμένει πάνω από το ευρωπαϊκό, ενώ είναι διπλάσιο από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο (240 μ.β.).

Η Ελλάδα είναι ένα από τα πιο ισχυρά overweights για τους αναλυτές της Morgan Stanely, που σχολιάζουν ότι «η οικονομία συνεχίζει να υπεραποδίδει σε σχέση με την Ευρωζώνη, βρίσκοντας στήριξη στην ιδιωτική κατανάλωση και σε έναν πολυετή επενδυτικό κύκλο που συνδέεται με εισροές από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF). Σημαντικό είναι ότι η απορρόφηση των πόρων του RRF υστερεί των εκταμιεύσεων, αφήνοντας ένα ισχυρό απόθεμα έργων ακόμη και μετά τη λήξη του προγράμματος το 2026». Η Morgan Stanley υπολογίζει ότι μόνο το 56% των εκταμιευμένων κεφαλαίων θα έχει απορροφηθεί στο τέλος του 2025, που σημαίνει ότι η πιστωτική επέκταση λογικά θα συνεχιστεί με αμείωτο ρυθμό.

Περιθώρια ανόδου στις τράπεζες

Ιδιαίτερα αναφορά κάνουν και στις ελληνικές τράπεζες, επισημαίνοντας ότι επωφελούνται, μεταξύ άλλων, από τη συμπίεση του κόστους ιδίων κεφαλαίων. «Παρά τα σημαντικά πρόσφατα κέρδη τους, οι ελληνικές μετοχές εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με μεγάλο discount έναντι της Ευρώπης, ενώ τα τεχνικά μεγέθη βρίσκονται κοντά σε ουδέτερα επίπεδα» αναφέρει η MS, τονίζοντας μάλιστα πως η προοπτική ανατίμησης του ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2026 ενισχύει τις προοπτικές τους.

Ενδιαφέρον έχει και η ανάλυση της Morgan Stanley για τα περιθώρια ανόδου των μετοχών των ελληνικών τραπεζών. Ο οίκος σχολιάζει ότι αν οι ελληνικές τράπεζες σταματήσουν να διαπραγματεύονται με discount σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη (8% σε όρους P/E και 4% στο P/BV), και αν τα P/E τους ανέβουν στο 11-12x όπου αναμένεται να βρεθούν οι ευρωπαϊκές τράπεζες, τότε τα περιθώρια ανόδου των ελληνικών τραπεζικών μετοχών είναι της τάξης του 31%-43% από τα σημερινά επίπεδα.

Επιπλέον, αν το κόστος ιδίων κεφαλαίων (implied CoE) των ελληνικών τραπεζών επιστρέψει στα επίπεδα που βρισκόταν πριν από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, αυτό θα σήμαινε άνοδο 37%, αν οι άλλες παράμετροι μείνουν αμετάβλητες.

Οι μετοχές που ξεχωρίζουν

Μεταξύ 80 μετοχών που αξιολογούνται στο scorecard της Morgan Stanley, έξι ελληνικές μετοχές ξεχωρίζουν στις κορυφαίες 40: ο ΟΠΑΠ στην 3η θέση με σκορ 68,1/100, η Alpha Bank στην 5η θέση με σκορ 65,7/100, η Τρ. Πειραιώς στην 6η θέση με σκορ 65,5/100, ο ΟΤΕ στην 17η θέση με 61,6/100, η Eurobank στην 33η θέση με 59,7/100 και η ΕΤΕ στην 38η θέση με 59,1/100.

Σε ό,τι αφορά της ανοδικές αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων κερδοφορίας (ERR) για τους επόμενους 12 μήνες, η ελληνική αγορά επίσης ξεχωρίζει. Σε επίπεδο επιμέρους εισηγμένων, τέσσερις ελληνικές βρίσκονται στο top-35. Η Eurobank με 45%, η Helleniq Energy με 29%, η Τρ. Πειραιώς με 27% και η Metlen με 25%.

Εξ αυτών, ο οίκος ξεχωρίζει επίσης τις Metlen, ΟΠΑΠ, Τρ. Πειραιώς και την Jumbo μεταξύ των μετοχών με τη χαμηλότερη ευαισθησία απέναντι στις διακυμάνσεις του αμερικανικού δολαρίου. Ενώ απέναντι στα αμερικανικά επιτόκια, οι ελληνικές μετοχές με τη μικρότερη ευαισθησία είναι οι Alpha Bank, Eurobank, Τρ. Πειραιώς και ΔΕΗ.