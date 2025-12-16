Τσιάρας προς αγρότες: «Συζητάμε για φθηνότερο ρεύμα» - Τι είπε για πετρέλαιο, ΕΛΓΑ, ευλογιά

Έκκληση προς τους αγρότες να συζητήσουν για την επίλυση του αγροτικού θέματος απηύθυνε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Έκκληση προς τους αγρότες να συζητήσουν την επίλυση των θεμάτων που απασχολούν τον κλάδο απηύθυνε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Antenna.

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα ότι η κυβέρνηση κινείται προς ουσιαστικές λύσεις στα βασικά αιτήματα τους, αναφερόμενος στο αγροτικό ρεύμα, το πετρέλαιο, τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ αλλά και την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Όπως ανέφερε, «οι εκπρόσωποι των αγροτών ζητούν γενικότερα χαμηλότερο κόστος παραγωγής εστιάζοντας στα δύο αιτήματα που αφορούν στο αγροτικό ρεύμα και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης με τον τρόπο που επιστρέφονταν.»

Επίσης, αναφερόμενος στο αγροτικό ρεύμα, τόνισε ότι η πρόταση της κυβέρνησης προβλέπει παράταση της σταθερής τιμής, αφήνοντας ανοιχτό και το ενδεχόμενο περαιτέρω μείωσης. Όπως εξήγησε, βρίσκεται σε εξέλιξη διαβούλευση με τη ΔΕΗ, με στόχο να επιτευχθεί η χαμηλότερη δυνατή τιμή, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η βιωσιμότητα της επιχείρησης.

«Η προσπάθεια για φθηνότερο ρεύμα δείχνει ότι μπορεί να έχει θετικό αποτέλεσμα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Η πρόθεση της κυβέρνησης είναι αφενός να παρατείνει τη σταθερή χαμηλή τιμή του αγροτικού ηλεκτρικού ρεύματος και να συζητήσουμε και χαμηλότερη από την τιμή 9,2Kw/h την οποία είχαμε ορίσει μέχρι τώρα. Γίνεται προσπάθεια να πετύχουμε την πιο χαμηλή τιμή η οποία δεν δημιουργεί και άλλου είδους ζητήματα» τόνισε.

Ως προς το δεύτερο αίτημα των αγροτών για το αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία ανέφερε:

«Εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα αναζητούνταν ο τρόπος να υπάρχει το "αποφορολογημένο πετρέλαιο" στην αντλία, υπάρχει πρόθεση από την πλευρά της ΑΑΔΕ και της τεχνογνωσίας να επεξεργαστεί το επόμενο χρονικό διάστημα μια λύση ούτως ώστε και αυτό το αίτημα των αγροτών να ικανοποιηθεί. »

Για τον ΕΛΓΑ, ο υπουργός παραδέχθηκε ότι τα ποσοστά αναπλήρωσης διαφέρουν από χώρα σε χώρα, επισημαίνοντας ωστόσο ότι ο οργανισμός βρίσκεται σε φάση εξυγίανσης. Όπως είπε, τα τελευταία χρόνια, μετά από «νοικοκύρεμα» στη λειτουργία του, ο ΕΛΓΑ έχει εξελιχθεί σε έναν συνεπή ασφαλιστικό φορέα.

Όσον αφορά στην ευλογιά των αιγοπροβάτων, ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι θα υπάρξει πρόγραμμα ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου, όχι όμως όσο η νόσος βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί δεν επιτρέπουν κάτι τέτοιο, ενώ το χρονοδιάγραμμα εξετάζεται από την αρμόδια επιστημονική επιτροπή.