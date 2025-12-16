Alpha Bank: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της AXIA Ventures

Μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η AXIA θα συγχωνευθεί με την Alpha Finance και τη μονάδα Investment Banking της Alpha Bank, δημιουργώντας μια κορυφαία πλατφόρμα Investment Banking & Capital Markets στην περιοχή.

Η Alpha Bank, μαζί με την πλήρως ελεγχόμενη θυγατρική της Alpha Finance, ανακοινώνουν την επιτυχή ολοκλήρωση της εξαγοράς του 100% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της AXIA Ventures, μετά την εκπλήρωση όλων των συνήθων προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένης της λήψης των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ολοκλήρωση της συναλλαγής ακολουθεί την υπογραφή της οριστικής συμφωνίας αγοράς μετοχών που ανακοινώθηκε στις 4 Αυγούστου 2025 και την προηγούμενη ανακοίνωση της 31 Μαρτίου 2025, σχετικά με τη συμφωνία για τους βασικούς εμπορικούς και νομικούς όρους της Συναλλαγής.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η AXIA θα συγχωνευθεί με την Alpha Finance και τη μονάδα Investment Banking της Alpha Bank, σχηματίζοντας μία κορυφαία πλατφόρμα Investment Banking & Capital Markets στην περιοχή. Η ανώτερη διοίκηση της AXIA αναλαμβάνει ηγετικούς ρόλους εντός της ενοποιημένης πλατφόρμας και του Ομίλου, εξασφαλίζοντας συνέχεια και ισχυρή στρατηγική ευθυγράμμιση.

Η συναλλαγή είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική της Alpha Bank για επέκταση των δραστηριοτήτων που αποφέρουν έσοδα, ενίσχυση των δυνατοτήτων της στον τομέα της επενδυτικής τραπεζικής και των κεφαλαιαγορών, καθώς και περαιτέρω ενίσχυση της προσφοράς της προς εταιρικούς και θεσμικούς πελάτες.

O Βασίλης Ψάλτης, CEO του Ομίλου Alpha Bank, δήλωσε: «Η ολοκλήρωση της εξαγοράς της AXIA αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στη φιλοδοξία μας να διαμορφώσουμε ένα πιο δυναμικό, διασυνδεδεμένο και ανθεκτικό οικοσύστημα Επενδυτικής Τραπεζικής και Κεφαλαιαγορών στην Ελλάδα και την Κύπρο, με ευρύτερη ευρωπαϊκή προοπτική.

Συνδυάζοντας το ισχυρό αποτύπωμα της AXIA, την επιχειρηματική της κουλτούρα και το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό της με το μέγεθος της Alpha Bank, τη δύναμη του ισολογισμού μας και τις μακροχρόνιες σχέσεις μας με τους πελάτες, και οικοδομώντας πάνω στη στρατηγική μας συμμαχία με την UniCredit, δημιουργούμε μια κορυφαία πλατφόρμα με ενισχυμένες δυνατότητες παροχής συμβουλευτικών και επενδυτικών υπηρεσιών, καθώς και χρηματοδοτήσεων.

Στον πυρήνα αυτής της ενοποίησης βρίσκονται άνθρωποι που μοιράζονται κοινή κουλτούρα, ισχυρές αξίες και μακροπρόθεσμο στόχο την εξυπηρέτηση της πραγματικής οικονομίας, τη στήριξη των επιχειρήσεων και τη θετική συμβολή στην κοινωνία.

Πάνω απ’ όλα, η συμφωνία αυτή ενισχύει τη δυνατότητά μας να λειτουργούμε ως αξιόπιστος συνεργάτης για εταιρικούς και θεσμικούς πελάτες, καθώς καλούνται να ανταποκριθούν σε ένα ολοένα και πιο σύνθετο περιβάλλον και επιδιώξουν τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας».

Ο Γιώργος Λινάτσας, CEO και ιδρυτικό στέλεχος της AXIA, πρόσθεσε: «Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για την AXIA, καθώς εκκινούμε και επισήμως την πορεία μας ως μέλος της οικογένειας της Alpha Bank. Οι συνεργάτες μου κι εγώ είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι για αυτό το νέο κεφάλαιο και ανυπομονούμε για τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά μας.

Σε μια περίοδο κατά την οποία το παγκόσμιο περιβάλλον μεταβάλλεται ραγδαία και η ελληνική οικονομία και οι κεφαλαιαγορές ενισχύονται, η ενσωμάτωση της AXIA στην Alpha Bank μας επιτρέπει να προσφέρουμε στους πελάτες μας ένα ευρύτερο φάσμα υπηρεσιών, αξιοποιώντας την ισχύ του ισολογισμού και την επιχειρηματική εμβέλεια της Alpha Bank και, βεβαίως, μέσω της UniCredit, τη διεθνή