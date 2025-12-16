Ανδριανός: Ξεκινάει σήμερα η πληρωμή των 121 εκατ. στους αγρότες για τις ζημιές του ’25

Ο υφυπουργός πρόσθεσε ότι αυτές τις ημέρες, οι αγρότες «θα δουν την καταβολή του υπολοίπου της βασικής ενίσχυσης, περίπου 208 εκατομμύρια ευρώ».

«Σήμερα, για την ακρίβεια σε λίγη ώρα, ξεκινάει η πληρωμή των 121,5 εκατομμυρίων ευρώ στους αγρότες, για τις ζημιές του 2025, όπου έχουν ολοκληρωθεί τα πορίσματα», δήλωσε το πρωί της Τρίτης (16/12) ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας στο ΕΡΤnews.





Ο υφυπουργός πρόσθεσε ότι αυτές τις ημέρες, οι αγρότες «θα δουν την καταβολή του υπολοίπου της βασικής ενίσχυσης, περίπου 208 εκατομμύρια ευρώ», πληρωμές που όπως τόνισε «είχαν ανακοινωθεί πριν τα μπλόκα».

«Όλες αυτές οι πληρωμές είχαν ανακοινωθεί με μεγάλη προσπάθεια, με έναν ΟΠΕΚΕΠΕ προβληματικό λόγω της κατάστασης που επικρατεί, με διασταυρωτικούς ελέγχους και με υποχρεώσεις που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί πρέπει να διασφαλίσουμε και την ομαλή ροή των χρημάτων για να γίνουν αυτές οι πληρωμές».