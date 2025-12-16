Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας συνταξιούχων στο υπουργείο Εργασίας - Τι διεκδικούν

Πανσυνταξιουχικό συλλαλητήριο διαμαρτυρίας πραγματοποιεί σήμερα στην Αθήνα η ΑΓΣΣΕ, μπροστά στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, στις 11:00.

Πανσυνταξιουχικό συλλαλητήριο διαμαρτυρίας πραγματοποιεί σήμερα στην Αθήνα η Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος (ΑΓΣΣΕ), μπροστά στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, στις 11:00.

Σε αυτό το πλαίσιο, καλεί όλους τους συνταξιούχους να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι διεκδικήσεις είναι οι εξής:

«- Από εφέτος, οριστική επίλυση της προσωπικής διαφοράς και όχι το 2027.

- Κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) έστω και σταδιακά.

- Με πολιτική λύση, άμεση καταβολή των αναδρομικών του 11μήνου (2015-2016) για όλους τους συνταξιούχους, χωρίς δικαστήρια και προαπαιτούμενα.

- Κοινωνική λύση στο θέμα της τριετίας των συντάξεων χηρείας, αφού προηγηθεί το δικαίωμα της επιλογής.

- Πραγματικές αυξήσεις στο ύψος του πληθωρισμού σε κύριες και επικουρικές συντάξεις με τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας και αύξηση του αφορολόγητου ορίου.

- Επαναφορά της εισφοράς ασθενείας στο 4% και μόνο στην πρώτη κύρια σύνταξη.

- Νομοθετική επαναφορά και επαναχορήγηση των δώρων.

- Επαναχορήγηση του ΕΚΑΣ και παροχή δωρεάν φαρμάκων σε όλους τους δικαιούχους.

- Άμεση λήψη αποτελεσματικών μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της κερδοσκοπικής αύξησης των τιμών σε όλα τα προϊόντα.

- Λήψη ουσιαστικών μέτρων αναβάθμισης του ΕΣΥ και μείωση στο πραγματικό αυξημένο ποσοστό συμμετοχής στα φάρμακα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ