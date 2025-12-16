Χατζηδάκης για αγρότες: Διαρκής διάλογος - Σήμερα καταβάλλονται επιπλέον 490 εκατ. ευρω

Ανήγγειλε ότι σήμερα θα καταβληθούν 490 εκατ. επιπλέον στους αγρότες, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την εξόφληση της βασικής ενίσχυσης.

«Εξαντλούμε τις δυνατότητες για να απαντήσουμε στα προβλήματα του αγροτικού κόσμου χωρίς να δημιουργούμε πίεση στον προϋπολογισμό και χωρίς να εμφανιζόμαστε ως «Αη Βασίληδες». Δεν είμαστε της λογικής «όλα τα κιλά - όλα τα λεφτά», η λογική μας είναι ξεκάθαρη και δίκαια και πιστεύω ότι για αυτόν τον λόγο θα την ακούσουν οι αγρότες».

Αυτό ανέφερε σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, στο πλαίσιο της οποίας ανήγγειλε ότι σήμερα θα καταβληθούν 490 εκατομμύρια επιπλέον στους αγρότες, που περιλαμβάνουν την εξόφληση της βασικής ενίσχυσης, την αναδιανεμητική ενίσχυση, επιδοτήσεις για νέους γεωργούς και αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ.

«Με τα ποσά αυτά, όπως είπε, ξεπερνάμε από την αρχή του χρόνου τα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ και απομένει μέχρι το τέλος του μήνα να καταβληθούν - όπως είχαμε δεσμευθεί - και τα υπόλοιπα για να φτάσουμε στα 3,8 δισεκατομμύρια».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναφέρθηκε στα ζητήματα των αγροτών τα οποία έχει προτάξει η κυβέρνηση και για τα οποία όπως είπε αναμένεται η ανταπόκριση των αγροτών προκειμένου να κλείσει ο διάλογος.

Ειδικότερα:

•⁠ ⁠Αποζημιώσεις ΕΛΓΑ: «Είμαστε ανοιχτοί να συζητήσουμε μεγαλύτερη κάλυψη από τον ΕΛΓΑ. Να δούμε μαζί με τους εκπροσώπους των αγροτών ένα καινούριο σύστημα», ανέφερε.

•⁠ ⁠Επιστροφή ΕΦΚ: «Να εξετάσουμε πως μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, χωρίς να ανοίξει παράθυρο για αθέμιτες πρακτικές. Έχει γίνει προεργασία από το υπουργείο οικονομικών και την ΑΑΔΕ, είμαστε στη διάθεσή τους να το κουβεντιάσουμε».

•⁠ ⁠Ανακατανομή των επιδοτήσεων: «Με το καινούργιο σύστημα κατανομής των επιδοτήσεων προκύπτουν αδιάθετα πόσα, είτε γιατί υποβλήθηκαν λιγότερες αιτήσεις είτε γιατί το σύστημα δεν δίνει επιδοτήσεις σε κάποιους που ακολουθούσαν συγκεκριμένες πρακτικές στο παρελθόν. Είχαμε πει ότι θα γίνει ανακατανομή αυτών των ποσών υπέρ των πραγματικών παραγωγών.

Στο πλαίσιο αυτό θα δώσουμε προτεραιότητα σε τρεις ομάδες παραγωγών: Στους κτηνοτρόφους στην ηπειρωτική Ελλάδα που έχουν το πρόβλημα της ευλογιάς και στη νησιωτική χώρα που έχουν υψηλότερο κόστος ζωοτροφών και χαμηλότερη τιμή γάλακτος.

Επίσης στους σιτοπαραγωγούς και τους βαμβακοπαραγωγούς που αντιμετωπίζουν φέτος το πρόβλημα των χαμηλότερων εμπορικών τιμών για τα προϊόντα τους. Υπάρχει ένας κουμπαράς τον οποίο θα στρέψουμε προς αυτές τις κατευθύνσεις με διάφορους τρόπους», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης.

•⁠ ⁠Αγροτικό ρεύμα: Η ΔΕΗ επεξεργάζεται διάφορες προτάσεις και ιδέες για περαιτέρω διευκόλυνση των αγροτών.

Όλα αυτά, τόνισε ο κ. Χατζηδάκης, έρχονται σε συνέχεια μέτρων όπως ο χαμηλότερος ΦΠΑ σε λιπάσματα και αγροτικά εφόδια, η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο, η αποζημίωσης μέσω του μέτρου 23 για φυσικές καταστροφές. Αλλά και η κανονικοποίηση της πληρωμής των επιδοτήσεων που δεν ήταν αυτονόητη ούτε εύκολη, όπως είπε.

Ο κ. Χατζηδάκης επανέλαβε ότι η κυβέρνηση δεν έχει δείξει διαθέσεις αντιπαράθεσης με τους αγρότες, και ότι η πόρτα ήταν και παραμένει πάντοτε ανοιχτή για διάλογο. «Τόσο εγώ όσο και ο αρμόδιος υπουργός ο κ. Τσιάρας έχουμε συναντηθεί κατ’ επανάληψη μαζί τους και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δήλωσε έτοιμος ήδη από την περασμένη εβδομάδα να τους συναντήσει. Περιμένουμε τη δική τους απάντηση, οι δικές μας οι πόρτες παραμένουν ανοικτές».

Σε ερώτηση για τις δημοσκοπήσεις ο κύριος Χατζηδάκης τόνισε ότι βρισκόμαστε στο μέσον της δεύτερης τετραετίας, περίοδος που εξ’ ορισμού έχει δυσκολίες για κάθε κυβέρνηση. Είτε γιατί υπάρχει κόπωση σε κάποια μερίδα λογικού σώματος είτε επειδή πρωτοβουλίες χρειάζονται χρόνο για να ωριμάσουν. «Παρόλα αυτά, πρόσθεσε, ο πίνακας δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία προηγείται πάρα πολύ από το δεύτερο κόμμα. Δική μας δουλειά δεν είναι να δείξουμε αυταρέσκεια αλλά να συνεχίσουμε το έργο μας και τις μεταρρυθμίσεις, λειτουργώντας με τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα και σεμνότητα».

Την ερχόμενη εβδομάδα όπως είπε θα συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο με αντικείμενο τον προγραμματισμό για το επόμενο έτος. Ο προγραμματισμός θα περιλαμβάνει πρωτοβουλίες για ένα κράτος πιο φιλικό προς τον πολίτη ώστε να τελειώσουν οι ιστορίες καθημερινής τρέλας με το Δημόσιο, για την διαχείριση των υδάτων, για το νέο λύκειο και το εθνικό απολυτήριο.

«Ανεξάρτητα από το αν συμπαθεί ή όχι κανείς αυτή την κυβέρνηση», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης, «η πραγματικότητα είναι ότι και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό αναλαμβάνει συνεχώς πρωτοβουλίες και είναι προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα. Σε αντίθεση με την αντιπολίτευση που είναι προσανατολισμένοι στον εμφανίζεται συνεχώς ως ο Άγιος Βασίλης».