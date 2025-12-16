Bitcoin: «Γλίστρησε» κάτω από τα 86.000 δολάρια

Κάτω από τα 86.000 δολάρια υποχώρησε προς στιγμήν το Bitcoin την Τρίτη, επαναφέροντας στο προσκήνιο τις πιέσεις που δέχεται τελευταία το βασικότερο κρυπτονόμισμα.

Κάτω από τα 86.000 δολάρια υποχώρησε προς στιγμήν το Bitcoin την Τρίτη, επαναφέροντας στο προσκήνιο τις πιέσεις που δέχεται τελευταία το βασικότερο κρυπτονόμισμα, καθώς η όρεξη των επενδυτών για ρίσκο, ειδικά για κρυπτονομίσματα, παρέμεινε αδύναμη εν αναμονή αρκετών βασικών οικονομικών αναγνώσεων των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, το Bitcoin έφτασε να υποχωρεί 4% στα 85.987,9 δολάρια, παραμένοντας κοντά στο χαμηλότερο επίπεδο επτά μηνών που είχε σημειώσει στα τέλη Νοεμβρίου. Αυτή την ώρα έχει ανακάμψει ελαφρώς και κινείται στα 86.504 δολάρια.

Η αγορά κρυπτονομισμάτων παραμένει υπό πίεση, με τη συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς να υποχωρεί στα 2,92 τρισεκατομμύρια δολάρια, λόγω της κατοχύρωσης κερδών.

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων ακολούθησαν σε μεγάλο βαθμό μια παρατεταμένη ύφεση στις παγκόσμιες μετοχές τεχνολογίας, καθώς τα ερωτήματα σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη οδήγησαν τις αγορές να κλειδώσουν τα πρόσφατα κέρδη στον τομέα. Οι απώλειες στην τεχνολογία μείωσαν επίσης την όρεξη για κρυπτονομίσματα και άλλα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου.

Το Bitcoin έχασε σταθερά έδαφος την τελευταία εβδομάδα, λαμβάνοντας μικρή υποστήριξη από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ που μείωσε τα επιτόκια και παρουσιάζοντας μια ήπια προοπτική για τη νομισματική πολιτική.

Η όρεξη για ρίσκο παρέμεινε εύθραυστη, καθώς οι επενδυτές περιμένουν στοιχεία που είναι πιθανό να επηρεάσουν τα σχέδια της Fed. Τα στοιχεία για τις μισθοδοσίες εκτός γεωργίας για τον Νοέμβριο αναμένονται αργότερα σήμερα Τρίτη, ενώ θα ακολουθήσουν τα στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτή την Πέμπτη.

Η αγορά εργασίας και ο πληθωρισμός είναι οι δύο σημαντικότεροι τομείς που λαμβάνει υπόψη η Fed για την αλλαγή πολιτικής, με τυχόν ενδείξεις ασθενέστερων μισθοδοσιών και χαμηλότερου πληθωρισμού να είναι πιθανό να οδηγήσουν σε προσδοκίες για χαμηλότερα επιτόκια.

Ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να βοηθήσει το Bitcoin να ανακτήσει μέρος του χαμένου εδάφους, δεδομένου ότι τα χαμηλότερα επιτόκια ενισχύουν την ελκυστικότητα των assets όπως τα κρυπτονομίσματα.