Χαλάνδρι: Συνελήφθη γιος βουλευτή για επικίνδυνη οδήγηση

Συνελήφθησαν έξι ανήλικοι μετά από καταδίωξη της ΟΠΚΕ στο Χαλάνδρι, ανάμεσά τους ένας 16χρονος, γιος εν ενεργεία βουλευτή, για παράνομη και επικίνδυνη οδήγηση.

Συνελήφθησαν έξι ανήλικοι μετά από καταδίωξη της ΟΠΚΕ στο Χαλάνδρι, ανάμεσά τους ένας 16χρονος, γιος εν ενεργεία βουλευτή του κόμματος του ΠΑΣΟΚ, για παράνομη και επικίνδυνη οδήγηση.

Το περιστατικό έλαβε χώρα λίγο μετά τις 4 το ξημέρωμα της Τρίτης (16/12) στη συμβολή των οδών Τζαβέλα και Μεσογείων, με τους ανήλικους να αναπτύσσουν μεγάλη ταχύτητα, να μπαίνουν παράνομα σε μονόδρομο και να παραβιαζουν φωτεινό σηματοδότη, όπως είναι γνωστό μέχρι στιγμής.

