ΟΗΕ: Ζητά τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας για τους θανάτους κατά τις διαδηλώσεις στο Ιράν

Μη κυβερνητικές οργανώσεις κατηγόρησαν τις αρχές ότι άνοιξαν πυρ εναντίον των διαδηλωτών, προκαλώντας τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων αφότου ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις στις 28 Δεκεμβρίου.

Ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο Φόλκερ Τουρκ, ζήτησε σήμερα τη διεξαγωγή ταχείας και ανεξάρτητης έρευνας μετά τους θανάτους στη διάρκεια των διαδηλώσεων που συγκλονίζουν το Ιράν εδώ και πολλές ημέρες.

«Είμαι πολύ ανήσυχος για τις πληροφορίες σχετικά με βία κατά τις εθνικές διαδηλώσεις του Ιράν τις 13 τελευταίες ημέρες, μεταξύ των οποίων για θανάτους και καταστροφή περιουσιών», ανέφερε σε μια ανακοίνωση, ζητώντας τον σεβασμό του δικαιώματος των πολιτών να διαδηλώνουν ειρηνικά που «κατοχυρώνεται στο διεθνές δίκαιο».

«Μια ταχεία, ανεξάρτητη και διαφανής έρευνα πρέπει να διεξαχθεί. Οι υπεύθυνοι για παραβιάσεις δικαιωμάτων πρέπει να λογοδοτήσουν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και τα πρότυπα», πρόσθεσε.

Ο Τουρκ εξέφρασε επίσης ανησυχία για τη διακοπή του διαδικτύου στη χώρα. «Τέτοιες ενέργειες διαβρώνουν την ελευθερία της έκφρασης και την πρόσβαση στην πληροφόρηση, και επηρεάζουν την εργασία όσων τεκμηριώνουν τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και την πρόσβαση στις απαραίτητες υπηρεσίες και στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης», επέμεινε.

Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ προειδοποίησε σήμερα ότι η χώρα του «δεν θα υποχωρήσει» απέναντι στο κύμα της αμφισβήτησης που διευρύνεται και αποτελεί σοβαρή πρόκληση στην Ισλαμική Δημοκρατία που ιδρύθηκε το 1979.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας κατηγορεί ΗΠΑ και Ισραήλ για «ανάμειξη»

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας κατηγόρησε σήμερα τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για ανάμειξη στις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας που διευρύνονται στο Ιράν, αν και απέκλεισε το ενδεχόμενο μιας ξένης στρατιωτικής επέμβασης.

«Αυτό επιβεβαίωσαν οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί, δηλαδή το ότι παρεμβαίνουν άμεσα στις διαδηλώσεις στο Ιράν», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος επισκέπτεται τον Λίβανο.

«Προσπαθούν να μετατρέψουν τις ειρηνικές διαδηλώσεις σε διχαστικές και βίαιες ενέργειες», υποστήριξε ο Ιρανός υπουργός.

«Σχετικά με το ενδεχόμενο μιας στρατιωτικής επέμβασης κατά του Ιράν, πιστεύουμε πως αυτό δεν θεωρείται πιθανό, διότι οι προηγούμενες απόπειρές τους απέτυχαν πλήρως», υπογράμμισε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ