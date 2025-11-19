Πρακτικά Fed: Επιφυλακτικότητα για νέα μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο - Ποια είναι η μεγαλύτερη απειλή;

Υπενθυμίζεται πως στη Συνέντευξη Τύπου μετά την απόφαση της FOMC, ο επικεφαλής της Fed, Τζερόμ Πάουελ διεμήνυσε πως δεν είναι καθόλου δεδομένη μία μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο.

Διχασμένοι ως προς το αν η στασιμότητα στην αγορά εργασίας ή ο επίμονος πληθωρισμός ήταν μεγαλύτερες απειλές για την αμερικανική οικονομία, εμφανίστηκαν οι αξιωματούχοι της Fed κατά τη διάρκεια της συνεδρίασής τους τον Οκτώβριο σχετικά με τη μείωση των επιτοκίων σύμφωνα με τα minutes που είδαν το «φως» της δημοσιότητας την Τετάρτη.

Ενώ η FOMC ενέκρινε δεύτερη μείωση επιτοκίων 0,25%, η μελλοντική πορεία στο κόστος δανεισμού φαίνεται να είναι πιο συσκωτισμένη. Οι διαφωνίες επεκτάθηκαν στο τι μέλλει γενέσθαι τον Δεκέμβριο, με τους υπεύθυνους χάραξης νομισματικής πολιτικής να εκφράζουν σκεπτικισμό σχετικά με την ανάγκη για μια πρόσθετη περικοπή, με «πολλούς» να επιμένουν μάλιστα ότι δεν χρειάζονται άλλες κινήσεις τουλάχιστον το 2025.

«Αρκετοί συμμετέχοντες εκτίμησαν ότι μια περαιτέρω μείωση επιτοκίων θα μπορούσε κάλλιστα να είναι κατάλληλη τον Δεκέμβριο εάν η οικονομία κινηθεί περίπου όπως αναμενόταν κατά την επόμενη ενδιάμεση περίοδο», ανέφεραν τα πρακτικά. «Πολλοί συμμετέχοντες πρότειναν ότι, βάσει των οικονομικών τους προοπτικών, πιθανότατα θα ήταν σκόπιμο να διατηρηθούν τα επιτόκια αμετάβλητο για το υπόλοιπο του έτους» πρόσθεσαν.

Στα πρακτικά της FOMC υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά ότι «οι περισσότεροι συμμετέχοντες» είδαν πιθανές περαιτέρω μειώσεις στο μέλλον, αν και όχι απαραίτητα τον Δεκέμβριο.

Οι χαράκτες νομισματικής πολιτικής εξέφρασαν γενικά ανησυχία για την επιβράδυνση της αγοράς εργασίας και τον πληθωρισμό που «έχει δείξει ελάχιστα σημάδια βιώσιμης επιστροφής» στον στόχο του 2% της Fed. «Πολλοί συμμετέχοντες τάχθηκαν υπέρ της μείωσης επιτοκίων σε αυτή τη συνεδρίαση, ορισμένοι υποστήριξαν τη διατήρησή τους στο εύρος 3,75-4% και αρκετοί τάχθηκαν κατά του ψαλιδίσματος» επισημαίνεται.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρισκόταν η διαφωνία σχετικά με το πόσο «περιοριστική» είναι η τρέχουσα πολιτική για την οικονομία. Ορισμένοι πίστευαν ότι ακόμη και με την περικοπή των 25 μονάδων βάσης, η πολιτική εξακολουθεί να συγκρατεί την ανάπτυξη, ενώ άλλοι είδαν ότι «η ανθεκτικότητα της οικονομικής δραστηριότητας» έδειχνε ότι η πολιτική δεν είναι αρκετά περιοριστική.

Παράλληλα, η λήψη αποφάσεων περιπλέκεται από την έλλειψη κυβερνητικών δεδομένων κατά τη διάρκεια του 44ήμερου shutdown. Τα στοιχεία για την αγορά εργασίας, τον πληθωρισμό και μια σειρά από άλλες μετρήσεις δεν συγκεντρώθηκαν ούτε δημοσιεύθηκαν κατά τη διάρκεια της δημοσιονομικής παράλυσης. Ο Πάουελ συνέκρινε την κατάσταση με «οδήγηση στην ομίχλη», αν και ο Γουόλερ δεν συμφώνησε με τη σύγκριση, λέγοντας ότι η Fed έχει πολλά δεδομένα για να διαμορφώσει πολιτική.