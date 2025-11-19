Nvidia: Στα 57 δισ. δολάρια τα έσοδα γ' τριμήνου - Πάνω από τις εκτιμήσεις

Τα καθαρά έσοδα άγγιξαν τα 1,30 δολάρια ανά μετοχή, ή 31,91 δισ. δολάρια, αυξημένα κατά 65% από τα 19,31 δισ. δολάρια, ή 78 σεντς ανά μετοχή, την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Ισχυρές επιδόσεις κατέγραψε η Nvidia για το τρίτο τρίμηνο, καθώς τα έσοδα του τεχνολογικού κολοσσού άγγιξαν τα 57,01 δισ. δολάρια, έναντι 46,7 δισ. το δεύτερο τρίμηνο, από 54,92 δισ. δολάρια που προέβλεπαν οι αναλυτές. Την ίδια περίοδο πέρσι, η εταιρεία είχε αγγίξει μόλις τα 35,08 δισ. δολάρια.

Ειδικότερα, τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν στα 1,30 δολάρια, έναντι των εκτιμήσεων των αναλυτών για 1,25 δολάρια ανά μετοχή.

Τα καθαρά έσοδα άγγιξαν τα 1,30 δολάρια ανά μετοχή, ή 31,91 δισ. δολάρια, αυξημένα κατά 65% από τα 19,31 δισ. δολάρια, ή 78 σεντς ανά μετοχή, την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Το μικτό περιθώριο κέρδους ήταν 73,4%, έναντι της μέσης εκτίμησης για περίπου 74%.

Η μετοχή της Nvidia σημειώνει κέρδη 2,5% στις συναλλαγές μετά το «καμπανάκι» της Wall Street.

Παράλληλα επιβεβαιώθηκε πως η δραστηριότητα του τεχνολογικού κολοσσού στα data centers παραμένει ισχυρή, καθώς σημείωσε πωλήσεις ύψους 51,2 δισ. δολαρίων, ξεπερνώντας τις προσδοκίες των αναλυτών για 49,09 δισ. δολάρια, καταγράφοντας αύξηση 66% σε ετήσια βάση.

Από αυτά, 43 δισ. δολάρια σε έσοδα προήλθαν από τον τομέα «υπολογιστών», ή τις GPU της εταιρείας. Ο τομέας δικτύωσης, ή τα εξαρτήματα που επιτρέπουν σε δεκάδες GPU να λειτουργούν ως ένας υπολογιστής, αντιπροσώπευε 8,2 δισ. δολάρια σε πωλήσεις κέντρων δεδομένων.

Η κατασκευάστρια εταιρεία ημιαγωγών AI με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση στον κόσμο έχει γίνει η πιο πολύτιμη εισηγμένη εταιρεία, κυρίως λόγω της αμείωτης ζήτησης για τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της, τα λεγόμενα GPU. Στο πελατολόγιο της Nvidia συμπεριλαμβάνονται οι Microsoft, Amazon, Google, Oracle και Meta. Τα τσιπ της χρησιμοποιούνται από όλες τις κορυφαίες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης για την ανάπτυξη νέων μοντέλων και τεχνολογιών.

Ο γίγαντας του τεχνολογικού κλάδου αναμένει πωλήσεις ύψους περίπου 65 δισ. δολαρίων για το τρέχον τρίμηνο, έναντι 1,43 δολαρίων κέρδους ανά μετοχή και 61,66 δισ. δολαρίων εσόδων που εκτιμούσαν οι αναλυτές.