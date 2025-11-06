Ευρωαγορές: Υποχωρούν οι δείκτες με BoE και αποτελέσματα στο επίκεντρο

Πτωτικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Πέμπτη, με τις περιφερειακές αγορές να προσπαθούν να βρουν κατεύθυνση και τους επενδυτές να αναμένουν τις νεότερες αποφάσεις νομισματικής πολιτικής της Τράπεζας της Αγγλίας.

Πτωτικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Πέμπτη, με τις περιφερειακές αγορές να προσπαθούν να βρουν κατεύθυνση και τους επενδυτές να αναμένουν τις νεότερες αποφάσεις νομισματικής πολιτικής της Τράπεζας της Αγγλίας, ενώ παράλληλα αξιολογούν τα τελευταία οικονομικά αποτελέσματα εταιρειών όπως η Commerzbank και η AstraZeneca, όπως και την χαμηλότερη από την αναμενόμενη αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής της Γερμανίας, που στέλνει τα δικό της μήνυμα για την μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης.

Πιο αναλυτικά, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει πτώση 0,22% στις 570,19 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους να βρίσκονται στο «κόκκινο». O δείκτης Eurostoxx 50 χάνει 0,39% στις 5.647 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης διολισθαίνει 0,36% στις 23.958 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει απώλειες 0,79% στις 8.010 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο δείκτης FTSE 100 καταγράφει πτώση 0,14% στις 9.772 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο υποχωρεί 0,55% στις 43.196 μονάδες, ενώ στην Ισπανία, ο δείκτης IBEX 35 χάνει 0,16% στις 16.065 μονάδες.

Είναι μια πολυάσχολη μέρα για τα εταιρικά αποτελέσματα την Πέμπτη, με τις εκθέσεις του τρίτου τριμήνου να αναμένονται από μια σειρά εταιρειών.

Αναβάθμισε τις ετήσιες προβλέψεις της για τα έσοδα από τόκους δανείων η Commerzbank, παρά το γεγονός ότι τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου δεν έπιασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών λόγω υψηλότερου φορολογικού συντελεστή. Συγκεκριμένα, η τράπεζα αναμένει ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους για ολόκληρο το έτος θα ανέλθουν σε περίπου 8,2 δισ. ευρώ, ανέφερε η τράπεζα με έδρα τη Φρανκφούρτη σε ανακοίνωσή της την Πέμπτη. Η προηγούμενη πρόβλεψη ήταν της τάξης των 8 δισ. ευρώ. Τα κέρδη στο τρίτο τρίμηνο μειώθηκαν κατά 7,9% στα 591 εκατομμύρια ευρώ, κάτω από τα 626,5 εκατομμύρια ευρώ που ανέμεναν κατά μέσο όρο οι αναλυτές. Η Commerzbank επιβεβαίωσε τις προβλέψεις για τα καθαρά κέρδη φέτος. Η μετοχή της τράπεζας υποχωρεί σχεδόν 2,5%

Η AstraZeneca διατήρησε σταθερές τις προβλέψεις της, αφού ανακοίνωσε καλύτερα από τα αναμενόμενα έσοδα και κέρδη για το τρίτο τρίμηνο. Τα συνολικά έσοδα, τα οποία αυξήθηκαν κατά 10% σε ετήσια βάση το τρίτο τρίμηνο σε σταθερή συναλλαγματική βάση, αναμένεται να αυξηθούν κατά υψηλό μονοψήφιο ποσοστό φέτος, ενώ τα βασικά κέρδη ανά μετοχή προβλέπεται να αυξηθούν κατά χαμηλό διψήφιο ποσοστό. H μετοχή της εταιρείας υποχωρεί 1%.

Στον αντίποδα, η μετοχή της γερμανικής εταιρείας logistics DHL ενισχύεται σχεδόν 6% αφού ξεπέρασε επίσης τις εκτιμήσεις στο τρίτο τρίμηνο. Ωστόσο, ο Διευθύνων Σύμβουλος Τομπάιας Μέγιερ δήλωσε στο CNBC ότι η εταιρεία σημείωσε σημαντική μείωση στον όγκο συναλλαγών στις ΗΠΑ.

Λιγότερο από το αναμενόμενο αυξήθηκε η γερμανική βιομηχανική παραγωγή τον Σεπτέμβριο, με τα στοιχεία να υπογραμμίζουν το γεγονός ότι η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης αναδύεται αργά μετά από μια πολυετή ύφεση. Συγκεκριμένα, η παραγωγή αυξήθηκε κατά 1,3% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, δήλωσε η Destatis την Πέμπτη. Η μέτρηση είναι χαμηλότερη από τη μέση εκτίμηση 3% σε έρευνα του Bloomberg και ακολούθησε μια αναθεωρημένη πτώση 3,7% που καταγράφηκε τον Αύγουστο. Ένα άλμα 12,3% στην αυτοκινητοβιομηχανία οδήγησε το ισχνό κέρδος, μετά από μια ακόμη μεγαλύτερη πτώση που σημείωσε ο κλάδος τον Αύγουστο. Τα στοιχεία υποδηλώνουν πιθανές ελπίδες για σταθεροποίηση, αφού τα στοιχεία της Τετάρτης έδειξαν ότι ο τομέας των αυτοκινήτων ηγήθηκε της πρώτης αύξησης στις εργοστασιακές παραγγελίες σε πέντε μήνες.

Άνοδος στην Ασία που μιμήθηκε την Wall Street

Κέρδη σημείωσαν οι δείκτες στην Ασία την Πέμπτη, ακολουθώντας την θετική συνεδρίαση της Wall Street, αφού τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου της AMD κέρδισαν την προσοχή των επενδυτών και χαμήλωσαν τις ανησυχίες για τις αποτιμήσεις των μετοχών των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης.

Ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας αυξήθηκε κατά 1,19% στις 50.810,68 μονάδες, ενώ ο δείκτης Topix σημείωσε άνοδο 1,38% κλείνοντας στις 3.313,45 μονάδες. Οι ιαπωνικές εταιρείες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη σημείωσαν άνοδο.Η Advantest, η οποία προμηθεύει εξοπλισμό δοκιμών στην Nvidia, ενισχύθηκε 3,15%, η κατασκευάστρια τσιπ Renesas Electronics κέρδισε πάνω από 3%, ενώ η κατασκευάστρια εξοπλισμού τσιπ Disco Corp σημείωσε άνοδο άνω του 6%.

Στη Νότια Κορέα, ο Kospi σημείωσε άνοδο 0,55% κλείνοντας στις 4.026,45 μονάδες. Οι μετοχές της SK Hynix, προμηθευτή της Nvidia, ολοκλήρωσαν με άνοδο 2,42%. Ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq υποχώρησε 0,41%.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ εκτινάχθηκε κατά 2,04% στις 26.465,9 μονάδες, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής χώρας αυξήθηκε κατά 1,43% στις 4.693,4 μονάδες.

Στην Αυστραλία ο ASX/S&P 200 σημείωσε άνοδο 0,3% στις 8.828,3 μονάδες.