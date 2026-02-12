Απόπειρα ανάκαμψης στη Wall Street με το βλέμμα στα «μάκρο»

Ο Dow Jones κερδίζει 0,46% στις 50.352 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύεται 0,13% στις 6.950 μονάδες και ο Nasdaq υποχωρεί 0,21% στις 23.018 μονάδες.

Σημάδια αντίδρασης καταγράφονται στη Wall Street την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές λαμβάνουν στην κατοχή τους περισσότερα στοιχεία για την αμερικανική αγορά εργασίας και τα οικονομικά μεγέθη μεγάλων εταιριών. Ο Dow Jones κερδίζει 0,46% στις 50.352 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύεται 0,13% στις 6.950 μονάδες και ο Nasdaq υποχωρεί 0,21% στις 23.018 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Cisco Systems κατρακυλά 7,9% αφότου εξέδωσε απογοητευτικό guidance για το τρέχον τρίμηνο ενώ ο τίτλος των McDonald's χάνει 0,42% παρά το γεγονός πως ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις κέρδη και έσοδα το τέταρτο τρίμηνο. Υπενθυμίζεται πως οι μισθοδοσίες στις ΗΠΑ αυξήθηκαν τον Ιανουάριο με τον ισχυρότερο ρυθμό εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο ενώ το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε απροσδόκητα, υποδηλώνοντας ότι η αγορά εργασίας συνέχισε να σταθεροποιείται στις αρχές του 2026.

Tα στοιχεία προσέφεραν ανακούφιση στους επενδυτές που ανησυχούσαν για επιβράδυνση της ανάπτυξης σε ένα περιβάλλον «χωρίς προσλήψεις, χωρίς απολύσεις». Ωστόσο, σε συνδυασμό με την υποχώρηση στις αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας δεν αποκλείεται να υπάρξουν λιγότερες μειώσεις επιτοκίων από ό,τι ήλπιζαν οι traders. Βεβαίως, «αγκάθι» εξακολουθεί να παραμένει ο υψηλός πληθωρισμός, με την έκθεση της Παρασκευής να ρίχνει φως στα επόμενα βήματα της νομισματικής πολιτικής.

«Θα δώσει μεγάλη βαρύτητα στην ανακοίνωση του ΔΤΚ της Παρασκευής η Fed, επειδή αν αυτή έρθει ήπια, τουλάχιστον η αγορά μπορεί να καταλάβει ότι το κομμάτι του πληθωρισμού στην διττή εξίσωση της Fed (μέγιστη απασχόληση - σταθερότητα τιμών) ψυχραίνεται», εκτίμησε ο Τομ Λι, επικεφαλής έρευνας στην Fundstrat Global Advisors. «Και φυσικά, τώρα, αν η αγορά εργασίας δείχνει αξιοπρεπή δύναμη, αυτό μας ανακουφίζει από μακροοικονομική άποψη, επειδή τουλάχιστον δεν βλέπουμε οικονομική ύφεση», πρόσθεσε.